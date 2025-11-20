Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni: “Vuoi vederlo?”. Notte di follia e risse, rischio squalifica Caos al Grande Fratello: Omer perde la testa per le confessioni di Rasha, si abbassa i pantaloni davanti ai coinquilini e scatena scontri con Simone e Jonas.

Serata di tensione al Grande Fratello, dove Omer Elomari ha perso il controllo davanti ai coinquilini, arrivando ad abbassarsi i pantaloni e a rimanere in mutande durante una discussione ad alta tensione. L’episodio, avvenuto ieri sera in giardino, ha immediatamente scatenato polemiche e reazioni indignate all’interno della Casa e potrebbe avere ripercussioni disciplinari.

Grande Fratello: la discussione su Rasha che fa esplodere Omer

Tutto nasce da una chiacchierata informale in giardino tra Rasha, Francesco, Simona, Domenico e Omer. La ragazza italo-palestinese, che da settimane vive un flirt con il concorrente siriano, stava spiegando agli altri il suo modo di vivere l’intimità di coppia: "L’intimità per me è così intima che io non ho mai limonato in strada. Anche nel letto c’è una linea rossa", ha confidato. Parole che hanno mandato completamente fuori giri Omer, visibilmente contrariato per ciò che considerava un argomento troppo personale per essere condiviso con gli altri. "Perché stai dicendo queste cose? Sono cose private. Nessuno può parlare del mio rapporto con Rasha. Non si può parlare. Caz*o basta eh", ha sbottato, sempre più nervoso.

Omer si abbassa i pantaloni: choc nella Casa del Grande Fratello

Mentre Rasha cercava di calmarlo, la situazione è degenerata. Omer, ormai fuori controllo, ha urlato: "Qualcuno vuole sapere che taglia di mutande ho? XL, a volte XXL. Volete vederlo?" Subito dopo si è slacciato i pantaloni e li ha abbassati, restando in boxer davanti al gruppo nonostante Rasha lo implorasse di fermarsi. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole e ha acceso immediatamente le polemiche nella Casa del Grande Fratello, trasformandola in una polveriera.

Qui è possibile vedere il video della scena completa caricato sul sito del Gf

Le reazioni nella Casa: "Gesto sbagliato, chiedi scusa"

Il primo a intervenire è stato Domenico D’Alterio, che ha cercato di riportare il suo amico Omer alla ragione: "Il gesto che hai fatto è brutto e sbagliato. Devi chiedere scusa a tutti". Omer, però, è rimasto irremovibile: "L’unica persona a cui posso chiedere scusa è Rasha. Degli altri onestamente non mi interessa nulla". Francesca ha criticato il comportamento del concorrente, sottolineando come la sua reazione sia stata totalmente sproporzionata: "Qui nessuno stava chiedendo come state messi a letto".

Grande Fratello, furia di Simone: "Fuori lo spaccavo"

A rendere la situazione ancora più incandescente è stato l’arrivo di Simone De Bianchi, furioso perché nel momento del gesto era presente anche madre Francesca, come lui concorrente del Grande Fratello. "Mia sorella sta guardando il programma e ha visto un uomo che voleva far vedere il pisel*o a mia madre", ha tuonato il 22enne. Poi, faccia a faccia con Omer, lo ha attaccato duramente: "Che uomo sei? Devi chiedere scusa alle donne. Vergognati". Omer ha ribattuto evocando un precedente litigio tra Rasha e Simone, quando quest’ultimo aveva accusato la concorrente di frequentare ricconi: "Devi stare zitto, bambino. Almeno io non ho fatto piangere una donna due giorni di fila". La lite è arrivata a un passo dallo scontro fisico, evitato solo grazie all’intervento di Francesca e Giulia, che hanno allontanato Simone visibilmente alterato: "Dove sta l’educazione di cui tanto parla, nel calarsi i pantaloni? Io fuori da qui l’avrei spaccato", le parole dell’attore.

Grande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas

La tensione non si è affatto placata. Poco dopo, anche Jonas Pepe ha affrontato Omer, riaccendendo una rivalità che sembrava sopita da alcune settimane: "Se fai quel gesto fuori chiamano la polizia e ti portano in galera. Sai cosa significa? L’hai capito sì o no? Se ti abbassi le mutande in pubblico, succede un casino e non si fa. L’hai capito o no?". Omer ha reagito insultandolo: "Stai urlando come un cane. Non urlare con me, hai capito bambino?!". I due, muso a muso, sono arrivati a un passo dalla rissa prima che Mattia e altri coinquilini riuscissero a separarli con forza.

Grande Fratello, Casa sempre più spaccata: cosa succederà ora?

Il comportamento di Omer, tra gesto choc e continui scontri nella Casa, ha spaccato il gruppo e acceso una delle polemiche più forti di questa edizione. Il suo atteggiamento, considerato irrispettoso e provocatorio, soprattutto perché avvenuto davanti a concorrenti donne, potrebbe avere conseguenze pesanti. Una ramanzina di Simona Ventura nella puntata di lunedì appare scontata, ma c’è di più: per Elomari potrebbero arrivare provvedimenti ufficiali e misure disciplinari drastiche: sul web tanti utenti ne chiedono la squalifica

