Grande Fratello, il nuovo calendario e la data ufficiale della finale (con vincitrice annunciata) Il Grande Fratello sposta la finale al 18 dicembre: come anticipato, arriva la conferma. Lunedì 15 la semifinale bis e la corsa all’ultimo posto disponibile.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Il Grande Fratello 2025 cambia i piani all’ultimo momento. Dopo ore di voci e indiscrezioni, arriva la comunicazione ufficiale: la finale non andrà più in onda lunedì 15 dicembre, ma tre giorni dopo, giovedì 18 dicembre, con una puntata extra pensata per allungare il percorso dei concorrenti rimasti in gioco. Come anticipato da Libero Magazine questa mattina, il rinvio è ora confermato. Lunedì 15, dunque, non si chiuderà il reality ma si consumerà una vera e propria semifinale bis, decisiva per stabilire il quinto e ultimo finalista dell’edizione.

Grande Fratello 2025, slitta la finale: il nuovo calendario

Il Grande Fratello ha deciso di rallentare leggermente la corsa verso il traguardo. Il cambio di programma è stato confermato non solo dagli ambienti interni al reality, ma anche da un post social di Floriana Secondi, opinionista di questa edizione, che ha voluto rassicurare il pubblico sui nuovi appuntamenti. Il reality condotto da Simona Ventura si allunga così di una puntata rispetto alla tabella originaria, senza però rivedere il numero dei finalisti, che rimane fissato a cinque.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lunedì 15 dicembre – puntata classica, ma con valore di semifinale bis. Nella diretta verrà decretato il quinto e ultimo finalista attraverso il televoto tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio .

– puntata classica, ma con valore di semifinale bis. Nella diretta verrà decretato il quinto e ultimo finalista attraverso il televoto tra e . Giovedì 18 dicembre – finalissima, con i cinque concorrenti scelti dal pubblico chiamati a giocarsi la vittoria e il montepremi in palio.

Una modifica che crea ulteriore attesa e che offre ai telespettatori un’occasione aggiuntiva per seguire da vicino le dinamiche della Casa a ridosso dell’ultima battaglia. Ma probabilmente a spingere Mediaset verso tale svolta è stato anche un calcolo strategico. Lunedì 15, infatti, sarà in programma su Rai 1 la terza puntata di Sandokan, una serie che nelle prime due emissioni ha fatto il pieno di share sfondando il muro del 30%. Per evitare di ‘bruciare’ la finale del Gf contro un avversario così poderoso, quindi il Biscione avrebbe deciso all’ultimo momento di aggiungere una puntata extra e far slittare la finale al giovedì seguente.

Intanto, quattro posti sono già stati blindati: Giulia Soponariu, prima ad aver conquistato l’accesso alla finale, seguita da Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi. Saranno loro ad attendere il verdetto del televoto di lunedì, pronti ad accogliere il quinto elemento che completerà la rosa definitiva.

Panoramica dei finalisti e favorita dei bookmaker

Con il quadro quasi completo, è già possibile tracciare la mappa delle probabilità in vista della serata conclusiva. Stando alle quotazioni dei bookmaker, il pubblico e gli esperti sembrano avere le idee abbastanza chiare: Anita Mazzotta è la superfavorita assoluta per la vittoria. Le sue performance all’interno del gioco, unite al forte sostegno ricevuto nelle ultime settimane, la collocano saldamente in testa alle previsioni con una quota di 1.75. Un vantaggio netto che la rende, di fatto, la candidata numero uno al trionfo finale. Alle sue spalle, ma a distanza significativa, si piazza Jonas Pepe, dato a 4.50, seguito da Giulia Soponariu, stabile a quota 6. Più defilate le possibilità di Grazia Kendi, quotata a 8 e considerata una concorrente meno probabile per la vittoria nonostante il suo percorso coerente e apprezzato.

Sul fronte degli aspiranti al quinto posto, le quote parlano chiaro: Omer Elomari appare più avvantaggiato (quota 11) rispetto a Domenico D’Alterio, ultimo nella lista con una quota di 26. Tuttavia, come spesso accade nelle ultime curve del reality, le sorprese non sono escluse e tutto si deciderà in diretta lunedì sera.

Potrebbe interessarti anche