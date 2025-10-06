Grande Fratello nuovi concorrenti, ecco Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah. Il mistero del gieffino trans Nella puntata Gf di oggi nuovi ingressi nella Casa: tre concorrenti in arrivo, più un misterioso gieffino trans. Le anticipazioni

S’allarga il cast del Grande Fratello Nip di Simona Ventura. Dopo i 12 concorrenti entrati al debutto della scorsa settimana, stasera – lunedì 6 ottobre 2025 – la Casa del reality di Canale 5 accoglierà una seconda infornata di gieffini. Non si conosce ancora quanti saranno i nuovi concorrenti a sbarcare nel programma, ma già conosciamo l’identità di tre di loro. Ecco chi sono e cosa fanno.

Cast Grande Fratello, ecco Rasha Younes

Partiamo da Rasha Younes, classe 1992 (ha 33 anni), nata ad Ammam in Giordania. La nuova gieffina vive da diversi anni a Roma e anche lei rientra nel filone dei concorrenti NIP del GF: Rasha non ha esperienze passate nel mondo dello showbiz e di lavoro fa l’estetista in un salone di bellezza nel quartiere Prati. E’ attiva sui social, ma senza esserne una celebrità: il suo profilo Instagram conta poco più di 5mila follower (ed è privato), mentre su Facebook ha 919 amici. Il sito Davidemaggio – che ha svelato in anteprima il suo nome come concorrente del Gf – sottolinea che nella bio del suo profilo IG c’è una bandiera della Palestina affiancata a un cuore.

Flaminia Romoli al GF: chi è

Stasera al Gf entrerà anche Flamina Romoli, romana doc di 31 anni (classe 1994). Anche di lei si sa poco. Sappiamo che ha conseguito una laurea in Scienze Politiche alla LUISS e ha un Master in Luxury Fashion & Retail Management. Il suo campo lavorativo è il marketing in diversi settori e attualmente sarebbe impiegata alla CEO For LIFE di Roma, con la mansione di organizzatrice di eventi.

Grande Fratello, chi è il nuovo concorrente Omar Benabdallah

Durante la puntata di oggi del Gf conosceremo anche Omar Benabdallah, altro nuovo innesto nel cast del reality di Simona Ventura. Classe 1998, è un italiano di seconda generazione, nato a Pistoia (Toscana) da una famiglia di origine marocchina giunta in Italia per lavoro. Dopo aver frequentato l’università a Firenze, il neo gieffino ha scelto la strada della moda e da anni fa il modello. A quanto pare, già conosce un concorrente del Gf, Jonas Pepe, a sua volta modello: i due infatti si seguono sui social. Omar in passato ha tentato anche la strada della musica, incidendo alcuni brani.

Anticipazioni Gf: entra un concorrente trans

Ma non finisce qui. Il sito di Davide Maggio ha infatti svelato un’altra anticipazione in vista della puntata di oggi, lunedì 6 ottobre. Nella casa del Grande Fratello dovrebbe entrare anche un concorrente trans, di cui ancora non si conosce l’identità. "Simona Ventura accoglierà un casalingo o ad una casalinga che ha completato il suo percorso di transizione – si legge sul sito – Abbiamo deciso di non svelarvi per ora la sua identità perché non sappiamo se abbia deciso di parlarne all’interno del programma". In passato il Gf ha già ospitato diversi concorrenti transgender, come Elenoire Ferruzzi.

Gf, il cast completo: chi sono e che lavoro fanno i concorrenti

