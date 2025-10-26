Grande Fratello non lascia ma raddoppia, due puntate a settimana Simona Ventura ha annunciato al Festival dello Spettacolo che il Grande Fratello raddoppia, due puntate a settimana per il reality.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

CONDIVIDI

Il Grande Fratello raddoppia. È ufficiale: il reality più longevo della televisione italiana torna a occupare due serate in prima serata su Canale 5. L’annuncio è arrivato direttamente dalla nuova padrona di casa, Simona Ventura, durante un incontro al Festival dello Spettacolo di Milano. La conduttrice ha confermato che, già dalla prossima settimana, il programma andrà in onda il lunedì e il giovedì, segnando così un cambio di strategia deciso da Mediaset.

Grande Fratello raddoppia, in onda anche il giovedì in prima serata

La Ventura ha spiegato che l’obiettivo del raddoppio è offrire più spazio alle dinamiche tra i concorrenti e rendere ancora più coinvolgente l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. "Il pubblico ama entrare nel vivo delle relazioni, delle alleanze e dei contrasti", ha dichiarato la conduttrice, "e due appuntamenti settimanali permetteranno di raccontare meglio tutto ciò che accade 24 ore su 24". Non è però ancora chiaro se l’aumento delle puntate comporterà un allungamento del reality o solo un riassetto del calendario televisivo di Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dal punto di vista degli ascolti, i numeri del Grande Fratello restano solidi ma non eccezionali. La prima puntata ha registrato 2.813.000 telespettatori con un 20,4% di share, il miglior risultato finora. Le puntate successive si sono assestate su una media del 14,5% di share: la seconda ha totalizzato 2.052.000 telespettatori (15,5%), la terza 1.843.000 (14,4%) e la quarta 1.873.000 (14,2%). La media complessiva delle prime quattro serate è di 2,145 milioni di telespettatori e il 16,1% di share, dati perfettamente in linea con la scorsa edizione, che aveva chiuso con una media del 16,76% dopo 42 puntate.

Proprio per questo Mediaset ha deciso di puntare sul raddoppio, confidando che la doppia messa in onda possa mantenere alto l’interesse e fidelizzare ulteriormente il pubblico. La scelta, inoltre, sembra anche funzionale alla programmazione: la serata del giovedì era rimasta libera dopo la chiusura di Io Canto Family, lo show di Michelle Hunziker terminato la scorsa settimana con la vittoria di Mario e Matteo Verga. Il programma musicale aveva raccolto una media di 2.132.000 spettatori e il 15,32% di share, risultati in linea con quelli del Grande Fratello.

Ora la palla passa ai telespettatori. Sarà questo raddoppio del Grande Fratello un nuovo slancio per il reality o il rischio di saturare il pubblico? Canale 5 scommette ancora una volta su un format che, nonostante gli anni e i cambi di conduzione, continua a far parlare di sé. E con Simona Ventura al timone, tutto lascia pensare che la sfida sia appena cominciata.

Potrebbe interessarti anche