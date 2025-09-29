Grande Fratello 2025, Simona Ventura gioca la carta nostalgia: sarà un tuffo negli anni 2000
La Porta Rossa si sta per riaprire, ma come sarà questa nuova edizione? Riuscirà Super Simo a riportare il reality ai fasti del passato?
Quest’anno il Grande Fratello festeggia 25 anni, e per celebrare questo anniversario Mediaset ha deciso di riportare il reality al suo spirito originario. La versione che andrà in onda da lunedì 29 settembre 2025, condotta da Simona Ventura, sarà una edizione ‘Nip‘, rigorosa, autentica, basata su storie di vita reali e senza sfruttamenti di fama, influencer o star del web.
Qualche concorrente e già stato annunciato, mentre in studio pare ci saranno, in veste di opinionisti: Cristina Plevani – vincitrice della prima edizione del Grande Fratello; Floriana Secondi – protagonista della terza edizione del reality; e Ascanio Pacelli – già concorrente nella quarta edizione, dove trovò l’amore con l’attuale moglie Katia.
Si punterà sull’autenticità, ma basterà questo per riportare il Grande Fratello ai fasti del passato dopo edizione disastrose negli ascolti? Tutti i dettagli nel Video!
