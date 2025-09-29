Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello 2025, Simona Ventura gioca la carta nostalgia: sarà un tuffo negli anni 2000

La Porta Rossa si sta per riaprire, ma come sarà questa nuova edizione? Riuscirà Super Simo a riportare il reality ai fasti del passato?

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Quest’anno il Grande Fratello festeggia 25 anni, e per celebrare questo anniversario Mediaset ha deciso di riportare il reality al suo spirito originario. La versione che andrà in onda da lunedì 29 settembre 2025, condotta da Simona Ventura, sarà una edizione ‘Nip‘, rigorosa, autentica, basata su storie di vita reali e senza sfruttamenti di fama, influencer o star del web.

Qualche concorrente e già stato annunciato, mentre in studio pare ci saranno, in veste di opinionisti: Cristina Plevani – vincitrice della prima edizione del Grande Fratello; Floriana Secondi – protagonista della terza edizione del reality; e Ascanio Pacelli – già concorrente nella quarta edizione, dove trovò l’amore con l’attuale moglie Katia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Si punterà sull’autenticità, ma basterà questo per riportare il Grande Fratello ai fasti del passato dopo edizione disastrose negli ascolti? Tutti i dettagli nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Simona Ventura - Grande Fratello 2025

Grande Fratello, cast ‘ridotto’ e prima bufera: “Concorrenti squalificati prima del via”. Il retroscena: chi sono

Stando alle ultime indiscrezioni a varcare l’iconica porta rossa del reality show di...
Simona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Grande Fratello, Simona Ventura annuncia: "Il pugile Matteo primo concorrente" Chi è (e perché è speciale)

Cast Grande Fratello 2025, Simona Ventura annuncia in Tv il primo concorrente: “Un g...
Simone Ventura al Gf video

Grande Fratello 2025, la rivoluzione di Simona Ventura per scongiurare un nuovo flop: basta VIP

La data di inizio si avvicina e il reality è pronto a tornare alle origini: ma baste...
Selvaggia Lucarelli dice no al Grande Fratello di Simona Ventura

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: "Perché ha detto no", la proposta e il retroscena

A quanto pare Mediaset avrebbe voluto la giurata di Ballando come opinionista del re...
Grande Fratello 2025 - Simona Ventura

Grande Fratello (poco) NIP, anticipazioni: nuovi concorrenti, grandi ritorni e prima bufera sul cast. Cosa vedremo stasera

Oggi lunedì 29 settembre 2025 inizia la nuova edizione dello storico reality show di...
Sonia Bruganelli

Ribaltone al Grande Fratello, torna Sonia Bruganelli con tre ‘mostri sacri’ del reality: chi sono

Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex di Bonolis potrebbe raggiungere Simona Ventur...
L'Isola dei Famosi

Grande Fratello, volata opinionisti: quattro coppie in lizza e il retroscena su Veronica Gentili

Stando agli ultimi rumor la conduttrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi p...
Cristina Plevani

Grande Fratello, svelati i nomi delle opinioniste: Cristina Plevani con due ex icone del reality

Il Grande Fratello 2025 accende i riflettori sulle storiche regine della casa: Flori...
Simona Ventura

Grande Fratello compie 25 anni, il ricordo di alcuni ex concorrenti

Grande Fratello pronto a tornare alle origini con Simona Ventura, intanto oggi compi...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Giulio Carotenuto

Giulio Carotenuto
Francesca Carrara

Francesca Carrara
Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Matteo Azzali

Matteo Azzali

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963