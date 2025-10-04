Trova nel Magazine
Grande Fratello, partenza a rischio caos: un flirt 'fasullo', due ritiri e una squalifica in arrivo

Tra amori lampo, liti e richiami ufficiali, la settimana nella casa più spiata d’Italia non ha risparmiato sorprese. Ecco cosa hanno fatto i concorrenti.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La prima settimana nella casa del Grande Fratello volge al termine, tra flirt appena nati, tensioni crescenti e i primi richiami ufficiali da parte della produzione. Le dinamiche stanno entrando nel vivo e i gieffini, ormai ambientati nel loft di Cinecittà, cominciano a mostrare lati inaspettati del loro carattere. Vediamo insieme cosa è successo in questi giorni.

Grande Fratello news, il recap della settimana

È scoppiata la prima intesa sotto le coperte: Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi si sono avvicinati sempre di più, fino a lasciarsi andare a coccole e abbracci che hanno fatto discutere dentro e fuori la casa. Non tutti, però, ci credono davvero: Jonas ha puntato il dito contro la coppia definendola "costruita" e studiata a tavolino, alimentando ulteriori sospetti sulle strategie di gioco. Questo potrebbe però non piacere al pubblico, che non si aspetta subito un atteggiamento così critico.

Ma le sorprese non finiscono qui. Anita e Omer Elomari si sono ritrovati a dover smentire voci di un presunto flirt nato già prima dell’ingresso al reality, rivelazione che Simona Ventura aveva mostrato in diretta come indiscrezione di web e social. Entrambi hanno negato qualsiasi coinvolgimento, ma il gossip ha comunque lasciato strascichi nella casa. E poi c’è stato il caso Giulia Soponariu. La concorrente si è resa protagonista di alcune frasi infelici che hanno fatto infuriare il pubblico: battute considerate offensive e poco rispettose che hanno costretto gli autori a richiamarla in confessionale. Un episodio che potrebbe avere conseguenze sul suo percorso, visto che fuori molti chiedono provvedimenti più duri.

Intanto, non mancano le tensioni legate alla convivenza. Le prime nomination hanno già acceso gli animi e alcuni gieffini iniziano a dividersi in gruppetti, complici anche le nuove regole introdotte quest’anno, che mettono alla prova la resistenza dei concorrenti. Tra strategie, alleanze e attriti, il clima si è fatto più acceso rispetto ai giorni dell’esordio. Insomma, un mix di colpi di scena e confronti che promette di animare ancora le prossime puntate del reality più seguito d’Italia.

