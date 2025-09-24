Grande Fratello, Jonas Pepe sparisce dal cast: scoppia il giallo a pochi giorni dal via A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del reality, un retroscena fa sorgere dei dubbi sulla presenza di un gieffino già confermato: cosa succede.

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, intenzionata in tutti i modi a riportare il reality alle origini, con un regolamento severo e protagonisti sconosciuti. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto l’identità dei primi concorrenti ufficiali, ovvero una ragazza di nome Anita, un pugile di nome Matteo e il modello Jonas Pepe. Ebbene, nelle ultime ore è emerso un vero e proprio mistero su quest’ultimo concorrente, improvvisamente scomparso dai video del profilo social ufficiale del Grande Fratello: ecco cosa sta accadendo.

Grande Fratello, Jonas Pepe fuori dal reality? Il mistero del video scomparso

I fan più attenti hanno notato nelle ultime ore un cambiamento sui social ufficiali del Grande Fratello. In particolare, sarebbe stato eliminato il video di presentazione di un concorrente già ufficializzato: il modello Jonas Pepe. Ma questo non è tutto, perché non si fa più alcun riferimento al concorrente nemmeno sulle pagine ufficiali del programma. La domanda allora sorge spontanea: cosa sta accadendo?

Fino a poche ore prima, impazzava sul web la presentazione di Jonas fatta dalla stesa Simona Ventura, che lo descriveva come un ragazzo vulcanico, ribelle ma in cerca del vero amore. Un giovane studente universitario e modello, abituato a dividersi tra lo studio e le passerelle di moda, riuscendo a coltivare anche una grande passione per la filosofia. Insomma, uno dei nomi indubbiamente più attesi all’interno della Casa più spiata di Italia, la cui presenza ad oggi non appare più così sicura.

La prima puntata ufficiale del reality andrà in onda il prossimo lunedì 29 settembre e il nome di Jonas è sparito dal cast ufficiale. Un mistero al momento senza spiegazione: l’avventura del ragazzo è finita ancora prima di iniziare? Ha scelto lui di rinunciare alla partecipazione o è stata una decisione della produzione? Ci sarà, o non ci sarà? Per avere risposte concrete non rimane che attendere la prima puntata.

Jonas Pepe sparisce dal cast del Grande Fratello: la sua reazione

Ad aumentare i dubbi e le perplessità del pubblico ci ha pensato inoltre lo stesso Jonas, che nelle ultime ore ha condiviso sui social un selfie con la scritta: "Dov’è Jonny?" e la canzone ‘È sparito’ di Luca Sepe e Pippo Pelo come sottofondo. Un post che appare un chiaro riferimento ironico proprio alla sparizione del suo nome e dei suoi video all’interno dei social e delle pagine del Grande Fratello. Da qui nasce dunque l’idea che possa trattarsi di una strategia pensata nei minimi dettagli, magari per fare hype proprio a pochi giorni dall’inizio del reality. Quale sarà la verità?

