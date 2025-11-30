Grande Fratello, Mattia Scudieri lascia la Casa. L'infortunio choc e il dramma: "Forse si è rotta" Il concorrente siciliano lascia momentaneamente la Casa dopo un infortunio alla caviglia durante una partita di volley. Ecco cosa è successo.

Nel pomeriggio di domenica 30 novembre, un concorrente ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi personali: si tratta di Mattia Scudieri, il 26enne siciliano che proprio questa settimana era finito al televoto insieme a Omar, Jonas e Grazia.

Grande Fratello, Mattia abbandona momentaneamente il reality

Il reality ha comunicato l’uscita di Mattia con un messaggio stringato sui suoi canali social: "Mattia ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali". Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito, ma dagli sviluppi è chiaro il motivo dell’assenza.

Il video choc dell’infortunio alla caviglia: "Forse si è rotta"

In assenza di dettagli forniti dal Gf, possiamo provare a ricostruire il motivo che ha costretto Mattia ad uscire dalla Casa. Il giovane concorrente catanese sarebbe uscito a causa di un infortunio patito durante una partita di volley in giardino. Dopo un salto, Mattia si è accasciato al suolo lamentando dolore a una caviglia ed è stato immediatamente soccorso dagli altri concorrenti. "Mi si è rotta forse – ha detto preoccupato il concorrente – l’ho sentita proprio". La diretta h24 sul canale 55 è stata sospesa e dopo qualche minuto, quando sono tornate in onda le immagini live dalla Casa, Mattia non c’era più e tutti gli inquilini sono apparsi molto preoccupati.

I controlli e il possibile ritiro di Mattia

Insieme a Mattia, mancava anche Omer. Questo lascia pensare che il concorrente siriano abbia accompagnato l’amico all’esterno per accertamenti medici in ospedale. Successivamente, è arrivato anche l’annuncio del Grande Fratello dell’uscita momentanea di Scudieri. E’ evidente, dunque, che l’infortunio e l’uscita di Mattia siano correlati. Con ogni probabilità il gieffino è stato portato in una struttura medica per eseguire accertamenti diagnostici alla caviglia e valutare l’entità dell’infortunio che, qualore fosse serio, potrebbe costringerlo a rititarsi definitivamente dal Grande Fratello..

Le reazioni del web

L’episodio ha scatenato numerosi commenti sui social. Molti utenti temono che Mattia possa non rientrare più nel gioco: "Se mettono il gesso a Mattia dovrà abbandonare la Casa, che barzelletta!", scrive qualcuno. Altri sottolineano la gravità dell’infortunio: "La caviglia era proprio piegata quando è caduto, speriamo non sia nulla di grave".

