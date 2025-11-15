Grande Fratello, il ritorno di Marina La Rosa: “Sono voi 25 anni fa”, cosa farà nella Casa Venticinque anni dopo, una storica protagonista varca di nuovo la porta rossa: l'ex volto della prima edizione torna con un compito diverso. Tutti i dettagli.

Grande novità in arrivo al Grande Fratello. Anche se gli ascolti non si apprestano a migliorare e, per ora, non si parla di chiusura, ci sarà un colpo di scena che potrebbe lasciare tutti senza parole. A distanza di ben venticinque anni, una storica concorrente della prima edizione del celebre reality di Canale 5 condotto quest’anno da Simona Ventura, è rientrata nella Casa più spiata d’Italia. Il motivo? Be’, probabilmente, avrà un ruolo preciso ma, prima di svelarvi tutti i dettagli, cerchiamo di capire di chi si tratta e cosa farà nello specifico.

Grande Fratello, Marina La Rosa rientra nella Casa dopo venticinque anni: il motivo

A venticinque anni dal suo debutto nella prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa torna nella Casa con un ruolo ancora da svelare. L’annuncio è arrivato dai profili social del programma, che l’hanno mostrata percorrere di nuovo i corridoi della Casa più spiata d’Italia. Il suo ritorno ha un forte valore simbolico: richiama l’edizione storica vinta da Cristina Plevani e segna una sorta di confronto tra passato e presente, oggi guidato da Simona Ventura. Incontrando i concorrenti, Marina ha raccontato l’emozione del rientro, paragonandolo alla riapertura di un diario segreto, e ha ricordato: "Sono Marina, sono voi 25 anni fa". Ha poi spiegato il motivo della sua presenza: segue i ragazzi, si interessa alle loro storie e, essendo diventata psicologa, è attratta dalle loro emozioni: "Sono qua perché mi piacete, vi guardo, vi seguo, sento le vostre storie ed emozioni. C’è qualcuno che mi affascina di più e devo dire che le emozioni nella vita mi piacciono tanto che, negli anni, sono diventata una psicologa".

Questo lascia intuire un possibile nuovo ruolo come figura di ascolto e supporto, inedita per il programma. Prima di andarsene, ha espresso il desiderio di conoscere meglio alcuni concorrenti, lasciando intendere che potrebbe tornare per brevi momenti di confronto personale.

L’esperienza di Marina La Rosa a La Talpa

Marina La Rosa, di recente, ha partecipato all’edizione de La Talpa, condotta da Diletta Leotta, e chiusa in anticipo a causa dei tragici ascolti. Anche il quel caso, Marina ha saputo mostrare tutta la sua intelligenza e tutta la sua ironia e, proprio sulla chiusura anticipata del programma, ha affermato: "Mi è dispiaciuto, certo. È un peccato che il programma non sia andato come tutti noi (autori, cast e azienda) speravamo. Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto del nostro meglio. Tuttavia, con la sincerità che mi contraddistingue, penso che ci siano cose nella vita decisamente più gravi".

