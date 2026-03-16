Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello Vip in lutto, morta Annalisa Petrini: chi era la colonna segreta del reality

Capo redattore del GF Vip da più di 10 anni, Annalisa è stata salutata e ricordata da tantissimi ex ‘vipponi’ e non solo, da Pamela Petrarolo a Matteo Diamante

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello saluta e omaggia Annalisa Petrini, morta ieri domenica 15 marzo 2026. Capo redattore del programma da più di vent’anni, Annalisa è stata uno dei ‘segreti’ del successo del reality show più longevo della storia della televisione ed è venuta a mancare a nemmeno 48 ore dal via della nuova edizione. Tantissimi ex ‘vipponi’ e gieffini l’hanno salutata e ricordata con parole ricche di dolcezza e tristezza sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello, il lutto: è morta Annalisa Petrini

Laureatasi nel 1990 all’Università La Sapienza di Roma, Annalisa Petrini era entrata nella redazione del Grande Fratello nel 2000, in occasione della prima, storica, edizione di quello che poi sarebbe diventato il reality show più longevo della tv italiana. "Sei entrata nel cuore mio (e di tutti gli altri) diventando famiglia legata al Grande Fratello" è stato il ricordo di Cristina Plevani (vincitrice di quell’edizione), che sui social ha salutato Annalisa con grande rammarico dopo avere scoperto la notizia della sua morte, avvenuta ieri domenica 15 marzo 2026: "Eri accogliente con tutti gli ospiti. Speravo fossi ancora dietro alla scrivania, invece… Ciao Annalisa". Nel 2004 Annalisa Petrini era diventata capo redattore del Grande Fratello e dal 2016 ricoprì lo stesso ruolo per il neonato Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. Proprio domani partirà la nuova edizione del GF Vip (che vedrà proprio il ritorno di Ilary alla conduzione) e la prima puntata sarà sicuramente l’occasione per salutare quella che è stata una delle colonne portanti dietro le quinte dello show.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il ricordo degli ex gieffini, da Luca Calvani a Matteo Diamante e Paola Caruso

A dare la tragica notizia della morta di Annalisa Petrini sui social sono stati gli account ufficiali del Grande Fratello e di Endemol Shine Italy. "Annalisa Petrini era una delle colonne portanti di Grande Fratello, con noi sin dalla prima edizione. Da ieri non c’è più, noi la ricorderemo sempre. Ciao Annalisa". Il post è stato condiviso e commentato da tantissimi ex ‘vipponi’ e gieffini che negli anni avevano avuto un legame bellissimo con Annalisa. "Ciao Annalisa, mi perdo nel ricordo dei tuoi abbracci. Sei e sarai per sempre il nostro angelo custode, lo hai fatto su questa terra e ora lo sarai per sempre. Mancherai tanto" ha scritto Maria Antonietta Tilloca, seguita nel ricordo di Annalisa da moltissimi colleghi ex GF come Luca Calvani, Matteo Diamante, Serena Garitta, Pier Paolo Petrelli, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e anche Paola Caruso, che proprio domani farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Potrebbe interessarti anche

Annalisa Scarrone

Annalisa diventa suora, l’anteprima ‘esplode’ sul web: “Sanremo cancellato”

La cantante savonese ha stupito i suoi followers con un'anteprima insolita del suo n...
Taratata, Annalisa monopolizza lo show, Sangiorgi urla (troppo) e Bonolis vince senza stupire

Taratata, Annalisa monopolizza lo show, Sangiorgi urla (troppo) e Bonolis vince senza stupire

La seconda e ultima puntata dello show evento è stata seguitissima anche sui social,...
Annalisa

Annalisa, ritorno di fuoco con 'Canzone estiva': “Mi vuoi più suora o pornodiva?”. Di cosa parla il nuovo singolo

Esce venerdì 13 marzo 2026 il brano inedito (e provocatorio) della cantante savonese...
Annalisa Scarrone

Annalisa incontra Paul McCartney (ma lui è gelido): “Breve ma intenso”, cosa è successo

Ospite alla Paris Fashion Week, la cantante savonese ha condiviso sui social un inco...
Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio

Annalisa, il fenomeno ‘Esibizionista’ continua con un nuovo record: l’annuncio della cantante

Annalisa firma un nuovo traguardo nella sua carriera: “Esibizionista” conquista il D...
Annalisa

Annalisa da record, oltre 5 milioni di copie: da Bellissima a Esibizionista, ora è la cantante più premiata dell’era FIMI

Non più solo una delle cantanti italiane più amate di sempre, ma da qualche giorno a...
Taratatà

Taratatà, Paolo Bonolis riappare a sorpresa: da Emma ad Annalisa, scaletta ufficiale e cosa vedremo strasera

L’appuntamento è per questa sera, 10 marzo 2026, con uno speciale dedicato ai moment...
Annalisa - I precedenti a Sanremo

Sanremo e Annalisa, storia di un amore mai ricambiato: tutte le ingiustizie subite dalla pop star nelle precedenti edizioni del Festival

La cantante di Savona ha dimostrato un costante affetto nei confronti del Festival. ...
Annalisa Scarrone

Amici 25, Lorella Cuccarini usa 'Esibizionista' contro gli altri prof e Annalisa reagisce così - VIDEO

L’insegnante ha ‘citato’ la cantante per ironizzare sulla situazione tesa con i coll...

Gatti Seregno

Cosa rende unica una concessionaria?

Esperienza, storicità e ingegno

LEGGI

Personaggi

Renato Biancardi

Renato Biancardi
Lucia Ilardo

Lucia Ilardo
Achille Lauro

Achille Lauro
Filippo Laurino

Filippo Laurino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963