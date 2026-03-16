Grande Fratello Vip in lutto, morta Annalisa Petrini: chi era la colonna segreta del reality Capo redattore del GF Vip da più di 10 anni, Annalisa è stata salutata e ricordata da tantissimi ex ‘vipponi’ e non solo, da Pamela Petrarolo a Matteo Diamante

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Grande Fratello saluta e omaggia Annalisa Petrini, morta ieri domenica 15 marzo 2026. Capo redattore del programma da più di vent’anni, Annalisa è stata uno dei ‘segreti’ del successo del reality show più longevo della storia della televisione ed è venuta a mancare a nemmeno 48 ore dal via della nuova edizione. Tantissimi ex ‘vipponi’ e gieffini l’hanno salutata e ricordata con parole ricche di dolcezza e tristezza sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello, il lutto: è morta Annalisa Petrini

Laureatasi nel 1990 all’Università La Sapienza di Roma, Annalisa Petrini era entrata nella redazione del Grande Fratello nel 2000, in occasione della prima, storica, edizione di quello che poi sarebbe diventato il reality show più longevo della tv italiana. "Sei entrata nel cuore mio (e di tutti gli altri) diventando famiglia legata al Grande Fratello" è stato il ricordo di Cristina Plevani (vincitrice di quell’edizione), che sui social ha salutato Annalisa con grande rammarico dopo avere scoperto la notizia della sua morte, avvenuta ieri domenica 15 marzo 2026: "Eri accogliente con tutti gli ospiti. Speravo fossi ancora dietro alla scrivania, invece… Ciao Annalisa". Nel 2004 Annalisa Petrini era diventata capo redattore del Grande Fratello e dal 2016 ricoprì lo stesso ruolo per il neonato Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. Proprio domani partirà la nuova edizione del GF Vip (che vedrà proprio il ritorno di Ilary alla conduzione) e la prima puntata sarà sicuramente l’occasione per salutare quella che è stata una delle colonne portanti dietro le quinte dello show.

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Il ricordo degli ex gieffini, da Luca Calvani a Matteo Diamante e Paola Caruso

A dare la tragica notizia della morta di Annalisa Petrini sui social sono stati gli account ufficiali del Grande Fratello e di Endemol Shine Italy. "Annalisa Petrini era una delle colonne portanti di Grande Fratello, con noi sin dalla prima edizione. Da ieri non c’è più, noi la ricorderemo sempre. Ciao Annalisa". Il post è stato condiviso e commentato da tantissimi ex ‘vipponi’ e gieffini che negli anni avevano avuto un legame bellissimo con Annalisa. "Ciao Annalisa, mi perdo nel ricordo dei tuoi abbracci. Sei e sarai per sempre il nostro angelo custode, lo hai fatto su questa terra e ora lo sarai per sempre. Mancherai tanto" ha scritto Maria Antonietta Tilloca, seguita nel ricordo di Annalisa da moltissimi colleghi ex GF come Luca Calvani, Matteo Diamante, Serena Garitta, Pier Paolo Petrelli, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e anche Paola Caruso, che proprio domani farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

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