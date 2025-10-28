Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare” Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas Pepe rivela la sua strategia per far eliminare Omer Elomari: "Mi faccio alzare le mani".

Tra gli spunti principali della diretta del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 27 ottobre, c’è stato l’ennesimo scontro tra Omer e Jonas. I due gieffini, ormai da settimane, si contendono il ruolo di uomo alpha della Casa. Durante la quinta puntata stagionale, Simona Ventura ha organizzato un confronto ad altissima tensione, finito nel peggiore dei modi.

Grande Fratello: scintille tra Jonas Pepe e Omer Elomari in diretta

Il blocco dedicato alla "faida" tra il modello romano Jonas Pepe e il siriano Omer Elomari è iniziato con una clip riassuntiva dei loro attriti e delle parole dette l’uno contro l’altro nel confessionale. Tornati in diretta, l’atmosfera si è subito surriscaldata: Jonas ha mimato un bacio rivolto al rivale con aria di sfida. Omer ha raccolto la provocazione rispondendo di getto: "Sai dove lo metto questo bacio?". Simona Ventura ha cercato di approfondire i loro rapporti, chiedendo a Omer se si sente davvero il "cagnolino" di Rasha, come lo aveva definito Pepe in una clip. Omer ha replicato: "Lo sanno tutti qui nella Casa che tra me e Rasha non c’è assolutamente niente. Infatti lui ha detto solo cazzate". La conduttrice ha poi chiesto a Jonas se fosse vero, come sostenuto da alcuni coinquilini, che provasse invidia per il ruolo di leader riconosciuto a Omer. Il modello ha risposto con ironia: "Dovrei essere invidioso dell’orso Yoghi?".

Grande Fratello: Jonas in nomination, Omer esulta (e provoca)

Il secondo round della sfida tra i due è arrivato a fine puntata, quando Simona Ventura ha annunciato gli immuni della settimana. Tra i preferiti della Casa c’era anche Omer, insieme a Domenica, Anita e Ivana. Il siriano ha accolto la notizia con un ghigno di soddisfazione mentre fissava Jonas: "Mi spiace per lui, gli ho rovinato i piani, perché adesso non potrà nominarmi". A peggiorare l’umore del modello romano è arrivata poi la nomination di gruppo, che lo ha spedito direttamente al televoto insieme a Donatella e Francesco.

Jonas Pepe, il piano e la frase censurata diventata virale

Ma il vero colpo di scena è arrivato dopo la diretta del Grande Fratello (QUI il recap della serata). Come spesso accade al Grande Fratello, le ore successive alla puntata sono state infuocate. Jonas, ancora nervoso e arrabbiato, avrebbe confidato all’amico Simone un piano per far eliminare Omer. In giardino, mentre fumavano, si è lasciato andare: "A me non frega niente se esco o non esco. Io questa settimana do il benservito a chi se lo merita. Ma a tutti quanti: li faccio sentire piccoli".

Poi le parole che hanno fatto il giro del web che svelano la sua intenzione di provocare Omer per causarne l’espulsione dal Grande Fratello: "Anzi, li faccio sentire talmente piccoli che loro mi alzeranno le mani. Vedrai, divento spietato". Quando Simone gli ha chiesto: "Perché ti devi far alzare le mani?", Jonas ha replicato: "Così escono immediatamente". A quel punto, rivolgendosi a Omer, Jonas ha aggiunto la frase che è subito diventata virale: "Vedrai, vedrai, gli faccio un bu*** de c*** così a quel co****ne".

Le reazioni del web: "Omer cadrà nella trappola"

Sul web le parole di Jonas non sono passate inosservate. La clip del suo "piano" è diventata virale su X (Twitter) e TikTok, con molti commenti critici nei suoi confronti: "Poi mi tocca leggere i commenti delle fan di questo tipo che dicono che Omer è violento. Jonas lo provoca 24 ore su 24 perché vuole farlo squalificare", scrive un utente. "Jonas è un grandissimo manipolatore! Provoca continuamente Omer per farlo cadere nella trappola", aggiunge un altro spettatore. E ancora: "Saranno contenti gli autori delle minacce di Jonas, che farà di tutto per farsi mettere le mani addosso da Omer. Dopo però possono anche chiudere la baracca: non lo guarderà più nessuno".

