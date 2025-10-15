Grande Fratello, Ivana Castorina: "Sono una donna trans e operata". Coming out fiume nella notte, la reazione dei gieffini La 36enne ha deciso di aprirsi e raccontare difficoltà ed emozioni del suo percorso di transizione: "Avevo un forte disagio interno".

"Ho avuto un intenso percorso di crescita e riscoperta, ne parlerò meglio in futuro", raccontava giorni fa Ivana Castorina nella Casa del Grande Fratello, facendo capire che presto si sarebbe sentita pronta a raccontarsi meglio. Il momento delle grandi rivelazioni, infatti, è arrivato ieri notte, quando la 36enne ha deciso di aprirsi nel cuore della notte a due coinquiline e raccontare quelle che ha definito le sue ‘due vite‘. In giardino, in compagnia di Grazia Kendi e Giulia Saponariu, Ivana ha svelato il suo percorso di transizione di genere, parlando di tutte le difficoltà familiari, le discriminazioni subite ma anche della scoperta di se stessa e della sua nuova vita accanto al marito.

Grande Fratello, Ivana Castorina e il duro percorso di transizione: "Avevo un forte disagio interno"

Il coming out di Ivana Castorina è stato letteralmente un fiume un piena. Nel suo racconto ha detto di aver avuto la sensazione di aver vissuto due vite, quella prima della transizione, fatta di discriminazioni a scuola e in famiglia ("Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione"), e quella dopo dove si è finalmente ritrovata nel corpo che ha sempre sentito suo, e dove ha dovuto imparare a conoscersi di nuovo.

Difficile anche il primo vero confronto con sua madre, ma che fortunatamente è stata la donna che più di tutte l’ha sostenuta: "I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera! Ero appena maggiorenne, lunedì mi sono seduta a tavola con mia mamma e lei mi ha detto ‘Mi sa che dobbiamo parlare’. Io lì sono sbottata e ho vuotato il sacco. Le ho detto ‘Ho questo disagio, tu mi hai fatto sentire sola e non accettata'", ha svelato l’operaia metalmeccanica, come si legge su Biccy. Poi la resa dei conti e la grande emozione:

Poi vado in camera a fare la valigia per andarmene via e le ho detto ‘questa è l’ultima volta che mi vedi’. Mia mamma si è messa davanti la porta e mi ha detto ‘Magari è un momento, e se cambi idea?’. A quel punto io le ho detto ‘Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito’. Lei ha cambiato espressione e mi ha detto ‘Dammi il tuo dolore, ci penso io a te e ti starò vicino’. A me non interessava avere forme grandi o essere iper femminile, volevo solo essere quello che sono, una donna, le ho detto ‘Io mi voglio alzare la mattina e avere un altro corpo’. Tutta la famiglia si è messa contro dicendo che non era una cosa normale. Mia mamma è la donna più forte del mondo, è andata contro tutti.

Ivana Castorina e la seconda vita: "Ho fatto questo coming out perché parlarne aiuta chi ci guarda"

Grazie all’empatia di Grazia Kendi e Giulia Saponariu, che sono riuscite a mettere a suo agio Ivana Castorina tanto da riuscire a raccontare il suo vissuto, il pubblico ha scoperto il difficile percorso della gieffina, fatto di grandi momenti di difficoltà sin dall’infanzia, sia in famiglia che a scuola, ma anche della scoperta di se stessa nel corpo che ha sempre desiderato e sentito suo. Importante nel suo viaggio il ruolo del Grande Fratello, di cui è sempre stata fan e che ha seguito molto durante l’ottava edizione, quando tra i concorrenti c’era una donna trans, Silvia Burgio, la prima nella storia del reality. Proprio la storia di quest’ultima le fu di grande aiuto e ora anche lei desidera aprirsi per poter sostenere gli altri:

Eppure ancora oggi c’è ancora così tanto da fare. Infatti ho fatto questo coming out perché parlarne aiuta chi ci guarda, così come la storia di quella ragazza in un vecchio GF ha aiutato me. Però non capisco perché ancora oggi la società ci ostacoli e ci veda come una minaccia.

