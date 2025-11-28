Grande Fratello, intervista a Maria Antonietta Tilloca: «Si può essere discreti anche al GF» L’amore con Sergio Volpini è solo uno dei temi della chiacchierata con l’artista sarda. Dall’insulto a Uomini e Donne alla sua serie tv preferita. L’intervista

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

CONDIVIDI

Da un po’ di anni è lontana dai riflettori. Si dedica al lavoro. È una libera professionista: «Disegno, dipingo, collaboro con le aziende, faccio corsi di acquerello». Per il suo ritorno davanti alle telecamere del documentario Grande Fratello – L’inizio, disponibile su Mediaset Infinity, Maria Antonietta Tilloca ha regalato ai tanti fan della prima storica edizione del reality di Canale 5 una chicca. Una confessione a 25 anni dall’avventura televisiva che, all’epoca, le ha cambiato la vita: «Io e Sergio Volpini ci siamo amati dentro e fuori la Casa», ha detto confermando quella ship che nel 2000 era stata liquidata come una semplice amicizia.

Scopriamo così che si può essere discreti anche con le telecamere puntate addosso 24 ore su 24. Sembrava impossibile. Negli anni ne abbiamo viste di tutti i colori: capannine organizzate con sedie, tavoli e coperte, armadi adibiti ad alcove, piumoni che si muovono in modo inconfutabile. «Se tu vuoi che quella cosa rimanga tua, trovi il modo», ci spiega lei sorridendo. «Era un tesoro così prezioso che me lo volevo vivere tutto io», continua. E non sarebbe cambiato nulla se fuori non avesse avuto un fidanzato da tutelare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella Casa del Grande Fratello Maria Antonietta è rimasta 85 giorni. È uscita a due settimane dalla finale, con solo due punti percentuali di scarto contro Cristina Plevani, che poi avrebbe vinto l’edizione. «Pare che non se lo aspettassero, non c’erano nemmeno i vestiti pronti per il servizio fotografico», ricorda nell’intervista in cui ci ha raccontato, tra le tante cose, quale è stato l’insulto televisivo che l’ha ferita di più (spoiler è successo nello studio di Uomini & Donne), del suo anno in Marocco e della sua serie tv preferita.

Potrebbe interessarti anche