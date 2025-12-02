Grande Fratello, non solo tv per Filippo Nardi: «La sera consegno le pizze» Gf Nip e Vip, Isola dei Famosi, Le Iene, Barbara d'Urso, Tommaso Zorzi, Meghan Markle, Francesca Cipriani. L'intervista all'ex concorrente di tanti reality show

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

CONDIVIDI

Quando si collega alla video chiamata che abbiamo programmato qualche giorno prima, Filippo Nardi ha in mano una sigaretta elettronica. Potrei fargli una battuta sul famoso sbrocco nel confessionale della seconda edizione del Grande Fratello, ma lui è un fiume in piena. Mi mostra, dietro di lui, un pigiamino che suo figlio usava quando era bimbo. Sistema l’inquadratura e iniziamo una lunga chiacchierata tra aneddoti, riflessioni e qualche rivelazione.

In questo periodo Filippo, in attesa di alcune risposte per posizioni nel settore della comunicazione, la sera consegna le pizze. Eppure nel 2001, dopo il clamoroso abbandono della Casa di Cinecittà («Ricordo Mentana che ne parlò al Tg5 dopo gli aggiornamenti riguardo a New York che stava gestendo le conseguenze dell’attacco alle Torri Gemelle)», sembrava destinato a una carriera come conduttore tv. Per un paio d’anni è stato una Iena. Di quel periodo ne parla con molto entusiasmo svelando un pestaggio subito da parte della scorta di un politico durante la registrazione di un servizio mai andato in onda. Poi il Festivalbar, Loveline e Switch Trip. Quindi lo stop e la partecipazione come opinionista in varie trasmissioni e come concorrente a L’Isola dei Famosi, Gf Vip e Non sono una signora.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma di reality show ne sa qualcosa e la sua idea sul tema è molto netta: «Non possiamo annacquarli con moralismo e censura. All’estero sono gestiti diversamente». Moralismo e censura che, sostiene, ha vissuto sulla sua pelle quando nel 2021 è stato squalificato dal Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

In questo periodo in televisione guarda La Ruota della fortuna di Gerry Scotti, ma soprattutto serie tv americane e inglesi. Le sue preferite? Ce le ha svelate prima di salutarci.

Potrebbe interessarti anche