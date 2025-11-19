Trova nel Magazine
Grande Fratello, parla Lorenzo Battistello: "Vogliamo giustizia per il nostro documentario"

La polemica sulla mancata promozione dei 25 anni del reality è solo uno dei temi toccati nella lunga chiacchierata con l’ex cuoco della prima, storica, edizione

«Vorrei tanto avere una risposta da Mediaset». Con questo appello si chiude la chiacchierata che abbiamo fatto con Lorenzo Battistello, concorrente della storica prima edizione del Grande Fratello. Oggi il 52enne vive affacciato sul mare di Barcellona, lontano da quei riflettori che nel 2000 si erano accessi su di lui e sui compagni di viaggio in quel reality che a settembre ha compiuto 25 anni. Per l’occasione il Biscione ed Endemol hanno preparato il documentario Grande Fratello – L’inizio.
Promosso dalla critica, il prodotto, però, è finito direttamente su Mediaset Infinity con una promozione praticamente inesistente: «Nei break pubblicitari della prima puntata della nuova edizione del Gf sono andati in onda gli spot dei concerti di Alessandra Amoroso ed Elodie presenti sulla piattaforma, ma nulla sul nostro documentario», si sfoga Lorenzo che fa notare come, per assurdo, sia stata Rai3 a dare un po’ di visibilità al contenuto invitando Maria Antonietta Tilloca a Tv Talk.
Tornare nella Casa non è un’esperienza che gli interessa replicare, ma direbbe sì ad altri reality: «Un paio di anni fa mi sono proposto per Pechino Express, ma non mi hanno preso. Non mi dispiacerebbe nemmeno fare l’Isola dei famosi», svela dopo aver bocciato la conduzione di Simona Ventura e il trattamento riservato ai tre ex gieffini chiamati a fare gli opinionisti nell’edizione 2025. Tra i tanti temi toccati nell’intervista anche un retroscena sulla chiusura a sorpresa della trasmissione Mezzogiorno di cuoco e un format tv che ha scritto anni fa.
Trovate nel video l’intervista completa realizzata da Luca Burini. Buona visione!

