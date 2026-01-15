Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos
Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa per portare la giudice di Ballando a Mediaset sarebbe a buon punto: contatti anche con Rita De Crescenzo
Il Grande Fratello VIP sogna in grande. Per ‘dimenticare’ la bufera mediatica abbattutasi su Alfonso Signorini dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo, infatti, Mediaset starebbe preparando un ritorno in grande stile per il suo reality show. Stando alle ultime indiscrezioni a Cologno Monzese starebbero circolando nomi importanti: non solo la ‘veterana’ Ilary Blasi (che tornerà a condurre il GF al posto di Signorini), ma arrivano conferme anche riguardo la trattativa con Selvaggia Lucarelli come opinionista. Nella casa più spiata d’Italia, invece, come concorrente il ‘colpo’ sarebbe Rita De Crescenzo. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Il nuovo Grande Fratello VIP: Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli per il rilancio
Nonostante la richiesta del Codacons di ‘fermare’ il programma (e la sfiducia di una parte della dirigenza Mediaset dopo il flop dell’ultima edizione), il Grande Fratello VIP si farà anche nel 2026. La data d’inizio sarebbe stata fissata per marzo (si parla del 2) e i vertici del Biscione sarebbero già al lavoro sul cast. Interrotta la collaborazione con Alfonso Signorini (che si è autosospeso dopo il caos mediatico generato dalle accuse di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo) alla conduzione dovrebbe tornare Ilary Blasi, già al timone del reality dal 2016 al 2018, quando Signorini era opinionista. E a proposito di opinionisti, il sogno sarebbe Selvaggia Lucarelli. In questo senso stanno già arrivando le prime conferme; stando a quanto rivelato da FanPage, l’ex signora Totti avrebbe accettato di tornare alla guida del GF Vip, mentre la trattativa con la giudice di Ballando con le Stelle sarebbe già a buon punto, come segnalato anche dalla giornalista Grazia Sambruna sui social: "A buon punto anche il ruolo di Selvaggia Lucarelli opinionista. Ufficialità da parte di Mediaset prossimi giorni".
Rita De Crescenzo nel cast del GF Vip: il colpaccio Mediaset
Con Ilary Blasi alla conduzione e un super-nome come quello di Selvaggia Lucarelli nei panni di opinionista, Mediaset starebbe sognando subito un ‘colpo’ anche nel cast dei concorrenti del Grande Fratello VIP. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe sbarcare Rita De Crescenzo. La seguitissima tiktoker napoletana era già stata contattata in passato e quest’anno potrebbe varcare l’iconica porta rossa del reality di Canale 5, come svelato dal portale LolloMagazine: "LolloMagazine è in grado di anticiparvi che la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo sarebbe stata contattata per entrare nel cast del Grande Fratello Vip…".
