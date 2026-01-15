Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos

Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa per portare la giudice di Ballando a Mediaset sarebbe a buon punto: contatti anche con Rita De Crescenzo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Grande Fratello VIP sogna in grande. Per ‘dimenticare’ la bufera mediatica abbattutasi su Alfonso Signorini dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo, infatti, Mediaset starebbe preparando un ritorno in grande stile per il suo reality show. Stando alle ultime indiscrezioni a Cologno Monzese starebbero circolando nomi importanti: non solo la ‘veterana’ Ilary Blasi (che tornerà a condurre il GF al posto di Signorini), ma arrivano conferme anche riguardo la trattativa con Selvaggia Lucarelli come opinionista. Nella casa più spiata d’Italia, invece, come concorrente il ‘colpo’ sarebbe Rita De Crescenzo. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Il nuovo Grande Fratello VIP: Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli per il rilancio

Nonostante la richiesta del Codacons di ‘fermare’ il programma (e la sfiducia di una parte della dirigenza Mediaset dopo il flop dell’ultima edizione), il Grande Fratello VIP si farà anche nel 2026. La data d’inizio sarebbe stata fissata per marzo (si parla del 2) e i vertici del Biscione sarebbero già al lavoro sul cast. Interrotta la collaborazione con Alfonso Signorini (che si è autosospeso dopo il caos mediatico generato dalle accuse di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo) alla conduzione dovrebbe tornare Ilary Blasi, già al timone del reality dal 2016 al 2018, quando Signorini era opinionista. E a proposito di opinionisti, il sogno sarebbe Selvaggia Lucarelli. In questo senso stanno già arrivando le prime conferme; stando a quanto rivelato da FanPage, l’ex signora Totti avrebbe accettato di tornare alla guida del GF Vip, mentre la trattativa con la giudice di Ballando con le Stelle sarebbe già a buon punto, come segnalato anche dalla giornalista Grazia Sambruna sui social: "A buon punto anche il ruolo di Selvaggia Lucarelli opinionista. Ufficialità da parte di Mediaset prossimi giorni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rita De Crescenzo nel cast del GF Vip: il colpaccio Mediaset

Con Ilary Blasi alla conduzione e un super-nome come quello di Selvaggia Lucarelli nei panni di opinionista, Mediaset starebbe sognando subito un ‘colpo’ anche nel cast dei concorrenti del Grande Fratello VIP. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe sbarcare Rita De Crescenzo. La seguitissima tiktoker napoletana era già stata contattata in passato e quest’anno potrebbe varcare l’iconica porta rossa del reality di Canale 5, come svelato dal portale LolloMagazine: "LolloMagazine è in grado di anticiparvi che la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo sarebbe stata contattata per entrare nel cast del Grande Fratello Vip…".

Potrebbe interessarti anche

Selvaggia Lucarelli regina delle newsletter

Grande Fratello, dopo Signorini tutto su Selvaggia Lucarelli: il piano (costoso) per salvare il reality

Il reality dovrebbe tornare regolarmente in onda in primavera (dopo il caso Corona) ...
Michelle Hunziker e Ilary Blasi

Signorini fuori dal Grande Fratello Vip, “Hunziker e Ilary Blasi lo sostituiscono”, svolta choc dopo la bufera

Un'indiscrezione clamorosa vorrebbe le due conduttrici alla guida del reality 2026. ...
Signorini autosospeso e futuro del GF

Signorini, cosa succede al Grande Fratello Vip dopo l’autosospensione: retroscena e nuovo scenario

Ora tutti si chiedono chi condurrà il reality a marzo 2026, ma ci sono già due nomi ...
Caso Signorini, interviene Lele Mora: le parole (sorprendenti) su scandalo e Corona

Caso Signorini, interviene Lele Mora: le parole (sorprendenti) su scandalo e Corona

L’ex agente dei vip ha apertamente criticato la mossa dell’amico contro il conduttor...
Alfonso Signorini

Caso Signorini, Grande Fratello Vip in subbuglio: "Provini ripartiti da zero". I veti e i primi nomi

Dopo lo scandalo fatto esplodere da Fabrizio Corona, la macchina organizzativa del r...
Alfonso Signorini - Grande Fratello 18

Caso Signorini-Corona, la richiesta choc del Codacons: “Fermare il Grande Fratello Vip”

Dopo l’autosospensione del conduttore il Coordinamento delle associazioni dei consum...
Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli

Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli: "Te la prendi con Corona per Signorini, ma avete fatto peggio". Scatta la querela

Il giornalista attacca la giudice di Ballando e riporta a galla una vicenda archivia...
Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip in bilico senza Signorini, Mediaset prepara l’alternativa al reality: il retroscena

La forte tempesta giudiziaria e mediatica che ha colpito il conduttore potrebbe camb...
Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, svolta sul futuro del reality: provini in corso. Chi è in pole per il dopo Signorini

Continuano le ipotesi e le indiscrezioni su ciò che accadrà allo storico format Medi...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Antonio Medugno

Antonio Medugno
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
Camilla Boniardi

Camilla Boniardi
Anna Vagli

Anna Vagli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963