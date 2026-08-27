Grande Fratello, tra Grazia Kendi e Mattia finisce malissimo: “L’ho amato alla follia, non pubblico chat e audio” Dopo la versione di Mattia Scudieri, Grazia Kendi rompe il silenzio e lancia una dura frecciata all’ex fidanzato

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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La storia d’amore tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri continua a far discutere anche dopo la rottura. A riaccendere il caso è stato proprio l’ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello, tornato sui social per raccontare la propria versione dei fatti e rispondere alle accuse emerse nelle ultime settimane. Una replica che non è rimasta senza risposta: Grazia ha scelto di intervenire creando ancora più curiosità sulla questione.

Grande Fratello, Grazia Kendi rompe il silenzio sulla rottura con Mattia

La fine della relazione tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri è diventata uno dei temi più discussi tra gli ex protagonisti del Grande Fratello. Dopo le indiscrezioni sui presunti tradimenti e sul rapporto tra Mattia e l’ex gieffina Jessica Vella, Scudieri ha deciso di raccontare pubblicamente la propria versione. Mattia sostiene che la relazione con Grazia fosse già terminata a luglio, quindi prima del comunicato ufficiale sulla rottura diffuso ad agosto. Secondo il suo racconto, sarebbe stato dunque single quando ha conosciuto Jessica. L’ex gieffino ha inoltre respinto le ricostruzioni che lo avrebbero messo in cattiva luce, mostrando anche alcune conversazioni a sostegno della propria versione. Dopo il suo lungo intervento, anche Grazia ha deciso di esporsi. L’ex concorrente del reality ha registrato un video mentre era in macchina, scegliendo però di non raccontare pubblicamente tutti i retroscena della relazione.

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Grande Fratello, le parole di Grazia: "L’ho amato alla follia"

Grazia ha spiegato di non avere intenzione di rispondere punto per punto alle dichiarazioni dell’ex fidanzato, pur lasciando intendere di conoscere una versione dei fatti molto più ampia di quella emersa pubblicamente.

"Grazia perché non parli, Grazia perché non replichi, Grazia perché non rispondi…" Raga, ma la mia vita va avanti. Voi mi conoscente e io sono molto ironica, leggera, al massimo posso ironizzare con una storia dove metto qualcosa di divertente. Ma ragazzi non mi metto a fare un video dove vi racconto tutto. Ma non perché io non ve lo voglia raccontare o perché io voglia lasciare in "cavalleria" la situazione, ma perché non mi va. Lui è una persona che io ho amato alla follia, sì posso aver parlato e raccontato a delle mie amiche, posso aver confermato a Deianira qualche cosa nel tempo, in seguito alle segnalazioni, perché è una mia amica. Ma non mi metto a spu**anare completamente altrimenti avrei già rilasciato interviste a destra e manca. Ma a me non mi interessa. le cose sono andate come sono andate, non mi metto a pubblicare chat, audio e dire le cose nello specifico. Va bene così, ognuno fa le sue scelte e ne paga le conseguenze".

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