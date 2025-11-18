Grande Fratello, Grazia Kendi al veleno contro la fidanzata di Mattia: “Ma cosa vuole questa str***a?
Dopo il confronto con Carlotta, la concorrente è scoppiata in lacrime lasciandosi andare a un duro sfogo, con tanto di offese, nei suoi confronti.
Quella di ieri sera è stata senza dubbio una puntata scoppiettante, forse la più ricca di emozioni da quando è iniziata questa edizione del Grande Fratello. Tra le protagoniste della serata c’è stata senza dubbio Grazia Kendi, la concorrente che ha più volte ammesso di provare un forte interesse per l’inquilino Mattia Scudieri. Nelle settimane precedenti il GF aveva annunciato a Mattia di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta con un post sui social. A seguire, nel momento in cui Carlotta ha spiegato il malinteso sottolineando di non voler assolutamente lasciare Mattia, gli autori del reality hanno deciso di dare questa comunicazione solo a Grazia e di far decidere a lei se dirlo a Mattia o se nascondergli la verità per qualche giorno per fargli vincere l’immunità. Nella puntata di ieri sera, tutta la verità è dunque uscita allo scoperto scatenando gli animi: ecco nel dettaglio cosa è successo.
GF, Grazia Kendi scoppia in lacrime e insulta la fidanzata di Mattia
La concorrente Grazia Kendi, messa di fronte a un bivio, ha quindi scelto di non dire la verità a Mattia e di permettergli di vincere l’immunità. Il ragazzo è quindi venuto a sapere che la sua ragazza non lo aveva assolutamente lasciato solo ieri sera, quando Carlotta è intervenuta in diretta e ha potuto riabbracciare Mattia. Allo stesso tempo, anche Grazia e Carlotta hanno avuto modo di confrontarsi, con la seconda che ha accusato la prima di non aver detto subito la verità a Mattia solo per potersi avvicinare di più a lui.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A termine della diretta, ripensando a quanto accaduto, Grazia è scoppiata a piangere dal nervoso lasciandosi andare a un duro sfogo con tanto di insulti nei confronti della ragazza di Mattia. "Questa str***a! Sì ragazzi io lo dico, questa str***a che mi viene a dire: ‘Tu l’hai fatto per te stessa e non per lui’…Ma che cosa vuole questa? Ma che pensa che gli voglio rubare il fidanzato? Quella è venuta qui dentro e ha detto una cosa di troppo… Non me ne frega nulla che è entrata in autodifesa, ha esagerato contro di me e ha detto delle cose di troppo".
Grazia Kendi e Mattia Scudieri ai ferri corti: lei si giustifica
Lo sfogo di Grazia è poi continuato con l’inquilina che ha cercato di giustificare la sua scelta, continuando ad affermare di averlo fatto solo ed esclusivamente per garantire l’immunità a Mattia. "Era una settimana che io mi tenevo questa cosa, per me è stata tosta. Non l’ho fatto per me… Ero consapevole che sarei potuta passare malissimo. Se dentro la busta ci fosse stata scritta una cosa grave gli avrei fatto leggere tutto, ma io ho pensato a salvarlo. Per me era una bugia bianca al fine di tutelarlo e dargli l’immunità! Non era nemmeno una bugia la mia, ma un omettere…".
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, serata da incubo e polemiche. Pier Silvio Berlusconi ‘grazia’ Simona Ventura
Il Gf non chiuderà i battenti nonostante il record negativo di giovedì (13,1% di sha...
Grande Fratello, Grazia Kendi vs Giulia Soponariu: televoto tra regine, chi vuoi eliminare? Il sondaggio
Dopo l’eliminazione di Giulio, lunedì 20 ottobre al televoto Gf ci sono 4 concorrent...
Grande Fratello, puntata 17 novembre: Flaminia e Ivana eliminate, Francesca e Simone separati in casa, l'abbraccio di Giulia con i fratelli
Com'è andata la puntata Gf di lunedì 17 novembre: Rasha e Omer finiscono nel mirino ...
Grande Fratello, ore di caos e minacce: un concorrente perde la testa e una big annuncia il ritiro
Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Amori al capolinea, baci ina...
Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc
Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione
Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Dome...
Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera
L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grazia Kendi, il suo dramma in diretta al Grande Fratello: “Abusata a 8 anni”. Simona Ventura scioccata: “Un mostro”
Nella puntata Gf del 6 ottobre, Simona Ventura ha spinto Grazia ad affrontare il suo...