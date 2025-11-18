Grande Fratello, Grazia Kendi al veleno contro la fidanzata di Mattia: “Ma cosa vuole questa str***a? Dopo il confronto con Carlotta, la concorrente è scoppiata in lacrime lasciandosi andare a un duro sfogo, con tanto di offese, nei suoi confronti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Quella di ieri sera è stata senza dubbio una puntata scoppiettante, forse la più ricca di emozioni da quando è iniziata questa edizione del Grande Fratello. Tra le protagoniste della serata c’è stata senza dubbio Grazia Kendi, la concorrente che ha più volte ammesso di provare un forte interesse per l’inquilino Mattia Scudieri. Nelle settimane precedenti il GF aveva annunciato a Mattia di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta con un post sui social. A seguire, nel momento in cui Carlotta ha spiegato il malinteso sottolineando di non voler assolutamente lasciare Mattia, gli autori del reality hanno deciso di dare questa comunicazione solo a Grazia e di far decidere a lei se dirlo a Mattia o se nascondergli la verità per qualche giorno per fargli vincere l’immunità. Nella puntata di ieri sera, tutta la verità è dunque uscita allo scoperto scatenando gli animi: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Grazia Kendi scoppia in lacrime e insulta la fidanzata di Mattia

La concorrente Grazia Kendi, messa di fronte a un bivio, ha quindi scelto di non dire la verità a Mattia e di permettergli di vincere l’immunità. Il ragazzo è quindi venuto a sapere che la sua ragazza non lo aveva assolutamente lasciato solo ieri sera, quando Carlotta è intervenuta in diretta e ha potuto riabbracciare Mattia. Allo stesso tempo, anche Grazia e Carlotta hanno avuto modo di confrontarsi, con la seconda che ha accusato la prima di non aver detto subito la verità a Mattia solo per potersi avvicinare di più a lui.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A termine della diretta, ripensando a quanto accaduto, Grazia è scoppiata a piangere dal nervoso lasciandosi andare a un duro sfogo con tanto di insulti nei confronti della ragazza di Mattia. "Questa str***a! Sì ragazzi io lo dico, questa str***a che mi viene a dire: ‘Tu l’hai fatto per te stessa e non per lui’…Ma che cosa vuole questa? Ma che pensa che gli voglio rubare il fidanzato? Quella è venuta qui dentro e ha detto una cosa di troppo… Non me ne frega nulla che è entrata in autodifesa, ha esagerato contro di me e ha detto delle cose di troppo".

Grazia Kendi e Mattia Scudieri ai ferri corti: lei si giustifica

Lo sfogo di Grazia è poi continuato con l’inquilina che ha cercato di giustificare la sua scelta, continuando ad affermare di averlo fatto solo ed esclusivamente per garantire l’immunità a Mattia. "Era una settimana che io mi tenevo questa cosa, per me è stata tosta. Non l’ho fatto per me… Ero consapevole che sarei potuta passare malissimo. Se dentro la busta ci fosse stata scritta una cosa grave gli avrei fatto leggere tutto, ma io ho pensato a salvarlo. Per me era una bugia bianca al fine di tutelarlo e dargli l’immunità! Non era nemmeno una bugia la mia, ma un omettere…".

Potrebbe interessarti anche