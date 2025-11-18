Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello, Grazia Kendi al veleno contro la fidanzata di Mattia: “Ma cosa vuole questa str***a?

Dopo il confronto con Carlotta, la concorrente è scoppiata in lacrime lasciandosi andare a un duro sfogo, con tanto di offese, nei suoi confronti.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Quella di ieri sera è stata senza dubbio una puntata scoppiettante, forse la più ricca di emozioni da quando è iniziata questa edizione del Grande Fratello. Tra le protagoniste della serata c’è stata senza dubbio Grazia Kendi, la concorrente che ha più volte ammesso di provare un forte interesse per l’inquilino Mattia Scudieri. Nelle settimane precedenti il GF aveva annunciato a Mattia di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta con un post sui social. A seguire, nel momento in cui Carlotta ha spiegato il malinteso sottolineando di non voler assolutamente lasciare Mattia, gli autori del reality hanno deciso di dare questa comunicazione solo a Grazia e di far decidere a lei se dirlo a Mattia o se nascondergli la verità per qualche giorno per fargli vincere l’immunità. Nella puntata di ieri sera, tutta la verità è dunque uscita allo scoperto scatenando gli animi: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Grazia Kendi scoppia in lacrime e insulta la fidanzata di Mattia

La concorrente Grazia Kendi, messa di fronte a un bivio, ha quindi scelto di non dire la verità a Mattia e di permettergli di vincere l’immunità. Il ragazzo è quindi venuto a sapere che la sua ragazza non lo aveva assolutamente lasciato solo ieri sera, quando Carlotta è intervenuta in diretta e ha potuto riabbracciare Mattia. Allo stesso tempo, anche Grazia e Carlotta hanno avuto modo di confrontarsi, con la seconda che ha accusato la prima di non aver detto subito la verità a Mattia solo per potersi avvicinare di più a lui.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A termine della diretta, ripensando a quanto accaduto, Grazia è scoppiata a piangere dal nervoso lasciandosi andare a un duro sfogo con tanto di insulti nei confronti della ragazza di Mattia. "Questa str***a! Sì ragazzi io lo dico, questa str***a che mi viene a dire: ‘Tu l’hai fatto per te stessa e non per lui’…Ma che cosa vuole questa? Ma che pensa che gli voglio rubare il fidanzato? Quella è venuta qui dentro e ha detto una cosa di troppo… Non me ne frega nulla che è entrata in autodifesa, ha esagerato contro di me e ha detto delle cose di troppo".

Grazia Kendi e Mattia Scudieri ai ferri corti: lei si giustifica

Lo sfogo di Grazia è poi continuato con l’inquilina che ha cercato di giustificare la sua scelta, continuando ad affermare di averlo fatto solo ed esclusivamente per garantire l’immunità a Mattia. "Era una settimana che io mi tenevo questa cosa, per me è stata tosta. Non l’ho fatto per me… Ero consapevole che sarei potuta passare malissimo. Se dentro la busta ci fosse stata scritta una cosa grave gli avrei fatto leggere tutto, ma io ho pensato a salvarlo. Per me era una bugia bianca al fine di tutelarlo e dargli l’immunità! Non era nemmeno una bugia la mia, ma un omettere…".

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi e Simona Ventura

Grande Fratello, serata da incubo e polemiche. Pier Silvio Berlusconi ‘grazia’ Simona Ventura

Il Gf non chiuderà i battenti nonostante il record negativo di giovedì (13,1% di sha...
Televoto Grande Fratello sondaggio percentuali oggi

Grande Fratello, Grazia Kendi vs Giulia Soponariu: televoto tra regine, chi vuoi eliminare? Il sondaggio

Dopo l’eliminazione di Giulio, lunedì 20 ottobre al televoto Gf ci sono 4 concorrent...
Grande Fratello puntata 17 novembre 2025 18 novembre

Grande Fratello, puntata 17 novembre: Flaminia e Ivana eliminate, Francesca e Simone separati in casa, l'abbraccio di Giulia con i fratelli

Com'è andata la puntata Gf di lunedì 17 novembre: Rasha e Omer finiscono nel mirino ...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, ore di caos e minacce: un concorrente perde la testa e una big annuncia il ritiro

Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Amori al capolinea, baci ina...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc

Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Dome...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera

L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello

Grazia Kendi, il suo dramma in diretta al Grande Fratello: “Abusata a 8 anni”. Simona Ventura scioccata: “Un mostro”

Nella puntata Gf del 6 ottobre, Simona Ventura ha spinto Grazia ad affrontare il suo...
Grande Fratello cosa successo puntata 6 ottobre 2025

Grande Fratello (6 ottobre), il dramma di Grazia Kendi e Giulio 'paracu*o'. Nomination di fuoco: chi rischia

Cosa è successo nella puntata Gf di ieri 6 ottobre 2025. Tre immuni, poi prime nomin...

Compass

A corto di idee per i regali di Natale?

Consigli per risparmiare senza rinunciare alla qualità

LEGGI

Personaggi

Mattia Scudieri

Mattia Scudieri
Grazia Kendi

Grazia Kendi
Rasha Younes

Rasha Younes
Giulia Soponariu

Giulia Soponariu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963