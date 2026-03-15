Grande Fratello Gold, il retroscena sull'edizione speciale cancellata Guendalina Tavassi svela di aver fatto un provino per un Grande Fratello Gold speciale, ma poi l'edizione è stata cancellata.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Lo scorso mese sul web aveva iniziato a circolare con insistenza una voce che aveva immediatamente acceso la curiosità degli appassionati di reality: la possibile partecipazione di Guendalina Tavassi al nuovo Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. L’indiscrezione era stata rilanciata da numerosi siti e pagine di gossip, alimentando l’idea che l’ex concorrente del reality potesse tornare nella celebre Casa che si è trasferita ai Lumina Studios a Roma Nord. A frenare l’entusiasmo, però, ci aveva pensato la diretta interessata. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Tavassi aveva smentito la notizia spiegando di non aver nemmeno sostenuto un provino per questa nuova edizione. "Mi sarebbe tanto piaciuto esserci, avrei anche ritrovato Ilary Blasi. La verità è che non ho fatto nemmeno il provino per questo Grande Fratello", aveva chiarito, spegnendo di fatto le speculazioni che si erano diffuse online.

Nonostante la smentita, però, quelle voci non erano completamente campate in aria. A raccontarlo è stata proprio Guendalina Tavassi nel corso della puntata di ieri di Storie al Bivio, il programma di Rai2 condotto da Monica Setta, dove l’ex gieffina è stata ospite per un’intervista. Durante la chiacchierata, Tavassi ha spiegato che effettivamente la scorsa estate era stata contattata dalla produzione del reality, ma non per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. L’invito riguardava infatti un progetto differente, una versione speciale del programma che all’epoca era in fase di sviluppo e che sarebbe dovuta andare in onda con il nome di Grande Fratello Gold.

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Grande Fratello Gold, il retroscena svelato da Guendalina Tavassi

"Ad agosto ho fatto un provino, ma per un altro GF, quello Gold", ha raccontato Tavassi. "Mi hanno chiamata e mi hanno chiesto di passare da loro per fare una chiacchierata. Io sinceramente non avevo capito bene di cosa si trattasse e sono arrivata lì abbastanza tranquilla, addirittura in tuta, tutta sfatta. Quando sono entrata ho trovato molte telecamere e gli autori mi hanno chiesto se mi sarebbe piaciuto tornare nella Casa. Io ho risposto subito di sì". L’ex concorrente ha poi spiegato che, in quell’occasione, la produzione le aveva illustrato il progetto: un’edizione speciale che avrebbe riunito alcuni dei protagonisti più amati delle passate stagioni del reality. "Mi hanno detto che stavano pensando a una versione Gold con tutti gli ex delle vecchie edizioni e che avevano pensato anche a me. Io ho risposto che sarei partita subito, ero prontissima. Poi però non ho più sentito nessuno e da lì la cosa non è andata avanti".

Le parole di Tavassi non rappresentano una vera e propria rivelazione, quanto piuttosto la conferma di indiscrezioni che circolavano già da tempo nell’ambiente televisivo. Già nel marzo del 2025 il giornalista Davide Maggio aveva anticipato l’idea di una stagione speciale del reality show su Canale 5. Inizialmente il progetto era stato presentato con il nome di Grande Fratello All Star, per poi essere successivamente ribattezzato Grande Fratello Gold. L’intenzione della produzione era quella di realizzare un’edizione celebrativa per festeggiare i venticinque anni dall’arrivo del format in Italia, riunendo nella Casa soltanto ex concorrenti delle passate edizioni, molti dei quali diventati volti noti del piccolo schermo.

Alla fine, però, quel progetto non è mai arrivato in porto. Mediaset ha scelto di celebrare l’anniversario del programma con una versione classica "nip", composta cioè da concorrenti non famosi e quest’anno con una edizione vip affidata ad Ilary Blasi dopo l’affaire Signorini.

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