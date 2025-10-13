Grande Fratello, Giulio Carotenuto eliminato al televoto: risultato e percentuali sorprendenti Il dentista campano è il primo eliminato del Grande Fratello 2025: salvi Omer e Matteo. Le percentuali sorprendenti del televoto.

Colpo di scena al Grande Fratello. La diretta di lunedì 13 ottobre 2025 – la terza stagionale – ha partorito il primo verdetto a sorpresa di questa edizione. Al televoto c’erano tre concorrenti: Omer Elomari, Giulio Carotenuto, Matteo Azzali. Il risultato della votazione è stato a dir poco inaspettato, perché l’eliminato è stato uno dei concorrenti che molti pensavano sarebbe stato tra i protagonisti di questa stagione.

Grande Fratello, chi è stato eliminato al televoto: risultato choc e percentuali

Il concorrente eliminato dal Grande Fratello è stato Giulio Carotenuto. Il dentista campano è stato sconfitto al televoto contro Omer e Matteo in maniera abbastanza sorprendente. In queste prime due settimane di reality, infatti, Giulio era stato uno dei concorrenti più esposti dal punto di vista mediatico, grazie alle sue doti di ‘dongiovanni’ e al suo carattere guascone che spesso l’ha messo al centro dell’attenzione. Doti, queste, che però non gli hanno garantito il sostegno del pubblico. Nel televoto Gf appena chiuso da Simona Ventura, infatti, Carotenuto è stato il concorrente meno votato del triello finito in nomination. Alla domanda ‘Chi vuoi salvare?", i telespettatori hanno risposto con queste percentuali:

OMER 47% Salvo MATTEO 34% Salvo GIULIO 19% Eliminato

Giulio Carotenuto eliminato, la reazione del web

Reazione contrastanti sul web alla notizia dell’eliminazione di Giulio. Qualcuno ha protestato perché con la sua uscita il programma perde un personaggio che si era dato parecchio da fare in questi giorni per creare dinamiche: "A me Giulio non è mai piaciuto più di tanto ma dai obiettivamente tra i tre è quello che più meritava di rimanere dentro. Questo grande fratello ci sta mettendo tutti i mezzi per fallire e se lo meriterebbe. Non sta andando nulla come dovrebbe. 0% di share sicuro". Oppure: "Dopo stasera è palese che questo programma avrà una chiusura anticipata", "Ma andate a quel paese, non doveva uscire giulio, ma Matteo". Ma ci sono anche utenti che festeggiano il verdetto del televoto Gf di stasera 13 ottobre: "Giulio, adios. Non eri più utile manco alle dinamiche, che si stanno smuovendo anche senza te". E infine: "Io comunque prima di metterlo fuori avrei fatto blocco dentista vs Omer. E in ogni caso era più indicata uscita del pugile. Abbiamo perso dinamiche".

