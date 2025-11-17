Grande Fratello, Giulia Soponariu sta male (di nuovo). Il web insorge: “Fate qualcosa, ha bisogno di cure” Grande preoccupazione per la giovane concorrente che ha manifestato diversi malori in pochi giorni, con tanto di ripresa in diretta: scopriamo di più.

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, continuano a far discutere le condizioni di salute della concorrente Giulia Soponariu che in pochi giorni ha manifestato diversi malori e svenimenti, facendo preoccupare non poco sia gli altri inquilini che i tanti fan che la seguono quotidianamente. L’ultimo proprio ieri, mentre Giulia posava ferma immobile per la prova settimanale. Un momento che è stato mostrato durante la diretta h24 e che ha inevitabilmente scatenato i commenti preoccupati del web: scopriamo di più su ciò che è accaduto.

GF, Giulia Soponariu sviene per la terza volta in pochi giorni: cosa succede

Giulia Soponariu è la concorrente più giovane di questa edizione del Grande Fratello e in questi giorni tutta l’attenzione si è catalizzata proprio su di lei a seguito dei diversi malori che ha improvvisamente accusato all’interno della Casa. Qualche giorno fa, la 19enne si era già sentita male richiedendo l’intervento del medico, sempre presente per poter agire tempestivamente proprio in caso di bisogno. Nel corso della serata di ieri, durante la prova settimanale che vedeva Giulia costretta a rimanere immobile mentre il busto di gesso che aveva addosso si asciugava, la ragazza ha manifestato un nuovo malore perdendo conoscenza.

Gli inquilini sono immediatamente intervenuti per aiutarla e oggi la ragazza sembrerebbe essersi ripresa. A detta dei dottori che l’hanno visitata, le condizioni di Giulia non sarebbero tanto critiche da impedirle di proseguire il suo percorso nel reality, tuttavia questi continui malesseri stanno generando non poca preoccupazione.

Grande Fratello, Giulia continua a stare male: il web insorge

La stessa Giulia, dopo i diversi malesseri accusati, aveva manifestato ai compagni di viaggio la volontà di tornare a casa. Nonostante questo, la giovane ad oggi è ancora in gara, e molti utenti del web sostengono che non sia giusto continuare a rimanere in un reality a seguito di continui malori, dovuti molto probabilmente alla condizione di stress vissuta in Casa.

"Questa ragazza in una settimana già è svenuta 4 volte, soffre di attacchi di panico e ansia non è il posto giusto per lei, non gli fa bene tutto questo ragazzi", si legge in un commento su X. E ancora: "Io mi chiedo, ma i genitori non guardano la tv?! Io me l’andavo a riprendere immediatamente tipo il papà di Heidi! Questa ragazza si trova in un momento molto difficile e un reality show h24 è l’ultimo dei posti in cui stare!", "Ma io non capisco perché il Grande Fratello non la mandi a casa. Si vede che non sta bene, fatela andare a casa così si rimette in sesto, cioè è una cosa seria".

