Nuovo spavento al Grande Fratello. A quasi un mese dal malore che colpì Omer Elomari (e a poche ore dall’inizio dell’ottava diretta stagionale), infatti, la casa più spiata d’Italia ha dovuto fare i conti con un altro attimo di paura. Giulia Soponariu è stata colta da un malore improvviso, gettando nel panico i coinquilini e costringendo il personale medico a intervenire. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, il malore di Giulia

Mancano poche ore all’inizio dell’ottava diretta stagionale del Grande Fratello in programma oggi lunedì 10 novembre 2025 e dalla casa più spiata d’Italia si attendono news sulle condizioni di Giulia Daniela Soponariu. La gieffina, infatti, è stata colta da un malore improvviso, come fatto sapere dall’esperta di gossip Deianira Marzano sui social rilanciando una segnalazione: "Giulia del Grande Fratello si è sentita male. Hanno interrotto le riprese già da tre minuti… aveva appena finito di votare per il nuovo capitano e si è sentita male". Sempre sul web è poi circolato il video di questo successo, dove si può vedere Jonas Pepe parlare in piedi davanti al gruppo salvo poi doversi interrompere perché Giulia si è stesa a terra dopo un lamento ed essersi una mano sul petto.

La reazione dei coinquilini e lo stop alla diretta

I concorrenti del GF sono subito corsi in soccorso della coinquilina, aiutandola ad accasciarsi sul divano e, soprattutto, chiamando l’intervento dei medici dalla regia. La diretta del reality show – come detto – è stata subito interrotta. Sfortunatamente non si tratta del primo episodio del genere in questa 19esima edizione del Grande Fratello. Lo scorso 14 ottobre Omer Elomari a sua volta aveva accusato un malore improvviso cadendo a terra per un calo di pressione. Anche in quel caso la diretta fu stoppata per circa dieci minuti prima del ritorno di Omer, che rientrò in casa dopo i soccorsi nel backstage visibilmente provato per lo stress. In questo caso mancano ancora aggiornamenti sia sulle condizioni di Giulia che sulle cause del suo ‘svenimento’, ma sui social si parla di un attacco di panico.

