Grande Fratello, Giulia si sente male: inquilini nel panico e diretta interrotta. Cosa è successo
La gieffina è stata colta da un malore improvviso a poche ore dall’ottava puntata del reality show condotto da Simona Ventura
Nuovo spavento al Grande Fratello. A quasi un mese dal malore che colpì Omer Elomari (e a poche ore dall’inizio dell’ottava diretta stagionale), infatti, la casa più spiata d’Italia ha dovuto fare i conti con un altro attimo di paura. Giulia Soponariu è stata colta da un malore improvviso, gettando nel panico i coinquilini e costringendo il personale medico a intervenire. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Grande Fratello, il malore di Giulia
Mancano poche ore all’inizio dell’ottava diretta stagionale del Grande Fratello in programma oggi lunedì 10 novembre 2025 e dalla casa più spiata d’Italia si attendono news sulle condizioni di Giulia Daniela Soponariu. La gieffina, infatti, è stata colta da un malore improvviso, come fatto sapere dall’esperta di gossip Deianira Marzano sui social rilanciando una segnalazione: "Giulia del Grande Fratello si è sentita male. Hanno interrotto le riprese già da tre minuti… aveva appena finito di votare per il nuovo capitano e si è sentita male". Sempre sul web è poi circolato il video di questo successo, dove si può vedere Jonas Pepe parlare in piedi davanti al gruppo salvo poi doversi interrompere perché Giulia si è stesa a terra dopo un lamento ed essersi una mano sul petto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La reazione dei coinquilini e lo stop alla diretta
I concorrenti del GF sono subito corsi in soccorso della coinquilina, aiutandola ad accasciarsi sul divano e, soprattutto, chiamando l’intervento dei medici dalla regia. La diretta del reality show – come detto – è stata subito interrotta. Sfortunatamente non si tratta del primo episodio del genere in questa 19esima edizione del Grande Fratello. Lo scorso 14 ottobre Omer Elomari a sua volta aveva accusato un malore improvviso cadendo a terra per un calo di pressione. Anche in quel caso la diretta fu stoppata per circa dieci minuti prima del ritorno di Omer, che rientrò in casa dopo i soccorsi nel backstage visibilmente provato per lo stress. In questo caso mancano ancora aggiornamenti sia sulle condizioni di Giulia che sulle cause del suo ‘svenimento’, ma sui social si parla di un attacco di panico.
Potrebbe interessarti anche
Panico al Grande Fratello per Omer Elomari: malore e soccorsi nella Casa. Come sta ora
Ore d’ansia ieri sera nella Casa del GF per lo svenimento di Omer, soccorso dal medi...
Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera
L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc
Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto...
Anticipazioni Grande Fratello (20 ottobre): rientra Anita dopo il lutto, eliminazione choc e il gran ritorno di Sonia Bruganelli
Oggi lunedì 20 ottobre 2025 va in onda il quarto appuntamento del reality show di Si...
Grande Fratello, Jonas 'diabolico'. Il piano per liberarsi di Omer: “Così lo faccio squalificare”
Al Grande Fratello notte post puntata carica di tensioni, Jonas Pepe rivela la sua s...
Grande Fratello, il reality sprofonda nel caos: risse sfiorate, flirt 'fasulli' e il giallo del passaggio segreto
Settimana di fuoco al GF: tra baci rubati, rivalità esplosive e momenti di pura emoz...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Omer, Giulio e Matteo c’è una sorpresa. Chi viene eliminato stasera
Nella terza diretta del reality, stasera su Canale 5, sapremo chi tra i 3 gieffini d...
Grande Fratello, giallo Anita Mazzotta e primo eliminato: puntata di lacrime e addii, cosa succede stasera
Oggi lunedì 13 ottobre 2025 va in onda il terzo appuntamento del reality show di Can...