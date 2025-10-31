Il Grande Fratello chiude in anticipo? Numeri da incubo e crisi di idee: la mossa di Mediaset Lo show di Canale 5 condotto da Simona Ventura continua a registrare risultati poco soddisfacenti e sul suo futuro circolano molti dubbi.

Nonostante negli ultimi anni le varie edizioni del Grande Fratello non abbiano soddisfatto né il pubblico né i vertici Mediaset, il buon Pier Silvio Berlusconi ha voluto fare un tentativo per salvare un format storico tentando di proporre un’edizione Nip amarcord condotta da Simona Ventura. Nonostante le buone intenzioni di tutti, a poco più di un mese dall’inizio del Grande Fratello 2025, ci ritroviamo davanti all’ennesimo flop, con ascolti che vanno via via peggiorando e che potrebbero portare, di conseguenza, alla chiusura anticipata del programma: scopriamo di più.

Grande Fratello, il crollo degli ascolti non promette bene

La puntata del Grande Fratello di ieri sera, giovedì 30 ottobre, ha registrato poco più di 1 milione e 600 mila telespettatori con uno share del 13,1%. Un risultato per nulla soddisfacente che mette ancora più a rischio le sorti del reality. Dall’inizio di questa edizione, il GF ha registrato un trend in netto calo, arrivando a perdere almeno 7 punti percentuali di share e oltre 1 milione di telespettatori. Un flop dal quale sembra ormai difficile risalire nonostante tutti i tentativi degli addetti ai lavori e della stessa Simona Ventura.

La conduttrice sta dando tutta se stessa per tentare di portare avanti al meglio il format storico di Casa Mediaset, riprendendo anche alcuni tratti (discussi) del GF di Alfonso Signorini: il dualismo tra due ‘maschi Alpha’, in particolare Jonas e Omer, le possibili storie d’amore come quella tra Omer e Rasha, il ritorno di Sonia Bruganelli e il triangolo tra Benedetta, Domenico e Valentina, la compagna di Domenico che da ieri sera è entrata ufficialmente in Casa per rimanervi qualche giorno. Pur cercando di mantenere l’equilibrio e quel politically correct che va tanto di moda, mettendo in rilievo soprattutto le emozioni e le storie dei protagonisti, ogni tentativo di risollevare le sorti del GF si è fino ad ora rivelato vano, e gli ultimi risultati non promettono per nulla bene.

Grande Fratello 2025 sempre più vicino alla chiusura anticipata

Se nelle scorse settimane era già emersa l’ipotesi di chiusura anticipata del Grande Fratello nel caso in cui non fosse riuscito a risollevarsi in termini di share, ad oggi l’ipotesi si fa sempre più concreta. L’edizione di Simona Ventura si sta pericolosamente avvicinando a quote simili a quelle di The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi chiuso in corso d’opera la scorsa primavera proprio a causa dei bassissimi ascolti. Purtroppo la verità è una sola: un programma come il Grande Fratello richiede un investimento molto importante di risorse, tempo e denaro e se si arriva al punto in cui ‘il gioco non vale più la candela’ le telecamere non possono fare altro che spegnersi. Cosa accadrà? Lo scopriremo presto.

