Grande Fratello, il televoto della beffa: Omer contro Domenico. Chi va in finale? Il sondaggio

La semifinale-bis di lunedì 15 dicembre sarà aperta dal televoto tra Omer e Domenico. Chi sarà l'ultimo finalista? Vota il sondaggio.

La semifinale-bis del Grande Fratello si avvicina. E con essa il verdetto del televoto finora forse più atteso di questa edizione. Sulla graticola delle nomination ci sono due concorrenti: Omer Elomari e Domenico D’Alterio, entrambi al centro delle dinamiche del reality sin dal suo inizio.

In palio c’è il premio più ambito, ovvero l’ultimo biglietto per la finalissima, slittata – con un colpo di scena totalmente inaspettato – a giovedì prossimo.

Grande Fratello 2025, il televoto per l’ultimo finalista

Il nuovo televoto del Grande Fratello sarà una sfida a due tra Omer e Domenico, rimasti "sospesi" al termine dell’ultima puntata. Lunedì scorso, infatti, gli autori hanno falcidiato il gruppone di concorrenti con ben cinque eliminazioni: Simone, Francesca, Rasha, Donatella e Benedetta.

Anita e Grazia, invece, hanno raggiunto la finale insieme a Jonas e Giulia, mentre a fine diretta Simona Ventura ha lanciato il televoto per stabilire chi, tra il consulente siriano e l’operaio napoletano, sarà il quinto e ultimo finalista di questa stagione.

La finale rinviata e cosa succede nella puntata di domani

Nei piani originali di Mediaset, la puntata in programma il 15 dicembre doveva essere la finalissima del GF. Nelle ultime ore, però, i vertici del "Biscione" hanno deciso di aggiungere una puntata extra a questa edizione, che quindi chiuderà i battenti giovedì 18 dicembre.

Domani sera, quindi, andrà in onda una semifinale-bis che determinerà una nuova eliminazione.

Dei 18 concorrenti che hanno partecipato a questa edizione del Grande Fratello, al momento ne sono ancora in gioco 6:

In nomination:

  • Omer
  • Domenico

Finalisti:

Eliminati:

  • Simone
  • Francesca
  • Rasha
  • Donatella
  • Benedetta
  • Bena
  • Mattia
  • Matteo
  • Giulio
  • Ivana
  • Francesco
  • Flaminia

Omer contro Domenico: chi viene eliminato

Dopo il triplo televoto della scorsa puntata, domani – 15 dicembre – il pubblico tornerà a decidere le sorti dei concorrenti del Grande Fratello. Quella tra Omer e Domenico è una sfida all’ultimo sangue tra due protagonisti assoluti dell’edizione 2025, oltre che tra grandi amici. Uno dei due dovrà rinunciare al sogno di vincere il reality? Chi sarà l’ultimo finalista del GF 2025? E chi, invece, sarà beffato e dovrà abbandonare la Casa a un passo dal traguardo?

Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio qui sotto.

