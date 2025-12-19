Grande Fratello, la finale: Anita vince tra le lacrime, Giulia beffata. Tutte le percentuali del televoto flash Nella puntata finale del 18 dicembre 2025 del Grande Fratello, la vincitrice è Anita, che batte Giulia all'ultimo televoto flash: le percentuali e cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La puntata finale del Grande Fratello condotto da Simona Ventura su Canale 5 giovedì 18 dicembre 2025, si apre con la conduttrice che subito si dice "emozionata quanto e più" dei concorrenti perché è la sua prima finalissima del GF. Tante sorprese e televoti flash, ma anche molte emozioni, lacrime e gioie con i 5 finalisti: Jonas, Omer, Giulia, Grazia e Anita. Vediamo insieme cosa è successo nel corso della puntata finale del 18 dicembre 2025 di Grande Fratello.

Grande Fratello, cosa è successo nella puntata finale del 18 dicembre 2025

All’inizio della puntata Simona Ventura chiama Jonas e Omer in Super Led per la "resa dei conti definitiva", o almeno così dice la conduttrice. I due giovani sono sempre in contrasto tra loro all’interno della Casa, tanto da arrivare a voler mettersi le mani addosso, anche se di recente hanno sorpreso il pubblico con una confessione particolare e inaspettata. Ma ora è tempo di un nuovo confronto faccia a faccia volto a chiarire tutto. Proprio in questa occasione Omer dice che Jonas potrebbe anche vincere il programma, ma che non sarebbe felice se succedesse per via dei litigi, mentre Jonas ammette di aver detto tante cose cattive solo per rabbia. Quest’ultimo, poi, dice di non rivendicare nulla: "Se non fossi stato arrabbiato, certe cose non le avrei dette. Ma l’ho fatto e non posso rimangiarmele. A parte i momenti di rabbia, ci siamo sempre rispettati".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando Sonia Bruganelli fa notare ai due protagonisti che si sono avvicinati grazie ad Anita e Rasha, Jonas risponde: "Più che avvicinati, ci siamo calmati", e la Bruganelli sottolinea: "E’ una dichiarazione d’amore bellissima". Omer dice che tra loro hanno "alzato un muro" e che ormai si parlano da dietro questo scudo e Jonas dichiara: "Quando conosci una persona con cui non vai d’accordo, è inutile riprovarci".

Jonas incontra il padre al Gf

Poi Jonas incontra il padre Francesco nel Salone e i due si abbracciano forte. Bellissime le parole d’affetto per il figlio: "Sei Matteo, il primo dei miei tre amori, il primogenito. Io non ho avuto l’esempio da mio padre – sono figlio di genitori separati – e proprio per questo non mi sono aperto con te. Me lo rimproveravi sempre, che non ti raccontavo mai quello che facevo, ma mi riprometto di farlo di più e recuperare. Non ti ho mai dato neanche abbastanza approvazione per tutte queste cose che stai facendo, anche perché noi genitori cerchiamo di farvi fare la strada più sicura, però proprio per questo motivo sono ancora più orgoglioso di te perché ti sei fatto da solo, nonostante questa mia mezza approvazione". L’uomo descrive il figlio come deciso, determinato ma anche molto sensibile. Jonas dice di non sapere in cosa è simile al padre e poi svela che entrambi sono laziali, ed è già una prima cosa in comune. Subito dopo il gieffino presenta Anita al papà, che afferma: "Sei molto bella, intelligente e di carattere. Hai trovato pane per i tuoi denti". Insomma, a casa di Francesco tutti approvano la gieffina, che però vive a Milano: "Per la strada che vuole fare, potrebbero esserci opportunità migliori a Milano", si sbilancia il padre di Jones, consigliando quindi al figlio di lasciare Roma e seguire la ragazza.

Omer piange con la madre, arrivata dalla Turchia in aereo

E ovviamente non può mancare anche una sorpresa per Omer dalla Turchia: la mamma è riuscita ad avere i documenti per arrivare in Italia, prendendo l’aereo per la prima volta nella sua vita. Ma prima di incontrare la donna che gli ha dato la vita, apre un regalo in cui c’è un barattolo pieno di bigliettini scritti dalle sue due sorelle e si emoziona: "Sono come mie figlie, io per loro sono il fratellone, il loro eroe". Poi segue un filo rosso che lo porta nel Tugurio e poi nel Cortiletto, dove vede uno scrigno con all’interno una lettera scritta dalla madre, che non vede da un anno e mezzo e appare all’improvviso con grande gioia di Omer. Lei lo abbraccia da dietro e lui si volta e la strige ancora più forte mentre piange dalla felicità, non. smette di sorridere, baciarle le guance e le mani. La madre gli dice: "Non ti allontanare più da me, stammi vicino, sono venuta qui solo per te, farei qualsiasi cosa per te". Quando il gieffino chiede alla madre se lo veda cambiato, lei risponde: "Sei dimagrito, sei cambiato, ma ti vedo come il più bello del mondo. Manchi a tutti noi, ho preso l’aereo per te". E Omer risponde sul dimagrimento: "Certo, non ci date da mangiare!"

Il regalo per Anita: amici più di prima

Poi Anita riceve una ‘stella’ in regalo nel giardino della Casa. Subito dopo il freeze e l’amica Sofia pronta a sostenerla: "Sei come una sorella per me, ci sarò sempre per te". E ancora Nicole, che dice di averla vista mentre dimostrava la sua forza, e un’altra amica, Valentina, che dichiara di volerle tanto bene e parla di una promessa mantenuta da Anita. Tutti, compreso Vincent, il compagno della madre, hanno un palloncino a forma di stella in mano che lasciano volare via poco dopo. "Ho sbagliato a dire che ero sola, perché mi rendo conto di quanto sono fortunata ad avere persone come loro affianco a me", ammette Anita.

Giulia vs Grazia e il gran finale del Grande Fratello 2025

Subito dopo si apre il televoto tra Giulia e Grazia. La prima riceve subito una sorpresa: il padre Gabriel arriva nel cortiletto e la gieffina crolla a terra dalla felicità prima di alzarsi, urlare e abbracciare il papà. Lui le dice: "Sei cresciuta!", e lei sottolinea: "Il mio papà è il mio eroe, amore mio!". E aggiunge: "Ma sei ingrassato ancora di più!". Simona Ventura la rimprovera: "Ma non si dice, poi prima di Natale proprio non si può fare!" Dopo il padre, entrano in scena anche le due sorelle e il fratello. Ma la sorpresa più grande arriva poco dopo, con l’ingresso della madre e la sorella Sofia che si commuove e dice che Giulia è bellissima.

Quando arriva il turno di Grazia, iniziano le risate, con lei costretta a correre per la casa alla ricerca del telefono giusto (ne prova ben tre) per sentire la voce della madre Giusy. Non manca il freeze e le lacrime, in particolare quelle della mamma che, vedendola, dice: "Mi hai fatto anche un po’ preoccupare, non ti voglio mai più sentire dire che non ti senti amata. Lo sai che ti amo e sono orgogliosa di te". In un secondo momento entra nella casa anche la sorella Iris.

Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, i "parieristi", entrano nella casa quando i tre finalisti – Jonas, Anita e Giulia – sono freezati e ognuno di loro, sedendosi accanto a una sola persona nel Salone, sostiene il gieffino scelto: Ascanio-Jonas, Floriana a Giulia e Cristina ad Anita. Quando i tre opinionisti se ne vanno, Giulia dice (urlando) di sentirsi male, ma in realtà è solo emozionata per le affettuose parole di Cristina, mentre Jonas pensa al complimento fattogli da Ascanio, il quale gli ha detto che il suo nome ormai è associato a questa edizione del Gf anche fuori dalla Casa: "Non c’è cosa più bella".

Infine, Anita e Giulia, le due superfinaliste, spengono tutte le luci della Casa del Grande Fratello con la famosa leva per poi ricordare i momenti vissuti all’interno di quegli spazi.

Il primo televoto flash, chi è stato eliminato: le percentuali

Il primo televoto flash vede protagonisti Jonas e Omer. A vincere la sfida è il primo, mentre Omer, dopo aver salutato tutti, dice ai suoi fan: "Vi voglio bene, siete grandi, non mi aspettavo così tanto amore da fuori. Sono contento comunque".

Ecco le percentuali:

Il secondo televoto flash: le percentuali del Gf il 18 dicembre 2025

Il secondo televoto della puntata del 18 dicembre del Grande Fratello vede al centro della scena Grazia e Giulia. La domanda è: "Chi vuoi salvare?". A vincere è Giulia, mentre Grazia lascia la Casa.

Ecco le percentuali:

Il terzo televoto flash, chi è stato eliminato al Grande Fratello (18 dicembre): le percentuali e i due superfinalisti

Al terzo televoto ci sono Giulia, Anita e Jonas, ma solo due di loro possono raggiungere la finalissima. A vincere la sfida sono Giulia e Anita, mentre Jonas si dirige verso lo studio del Gf dopo aver salutato i due superfinalisti.

Ecco le percentuali:

Jonas: 28,81% (terzo finalista)

In studio, Jonas si chiede perché vincano solo le donne al Grande Fratello, ammettendo che non si aspettava di essere eliminato dopo le parole di Ascanio Pacelli. L’opinionista risponde che le donne vincono sempre nella vita e non solo al Gf. Poi aggiunge: "Quando ti sposerai, vedrai che vincerà sempre tua moglie!". Jonas, guardando Omer, dice: "Con tutto il rispetto, posso dire che la vittoria l’ho già ottenuta!"

Gf 2025 (18 dicembre): chi è la vincitrice nella finale

La sfida finale vede protagoniste due donne, Anita e Giulia. Ai voti dell’ultimo televoto flash vengono aggiunti anche quelli ottenuti nella manche a tre con Jonas, tuttora ignoti. A trionfare al televoto flash è Anita, che porta a casa un montepremi di ben 110mila euro.

Ecco le ultime percentuali:

Anita:

Giulia:

Potrebbe interessarti anche