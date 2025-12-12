Grande Fratello, “la finale slitta a giovedì 18 dicembre”: il retroscena virale. Cosa c’è di vero Il web impazzisce per il presunto slittamento della finale del Grande Fratello: tra il rumor dello scontro evitato con Sandokan e promo sospetti, esplode la polemica sui social.

Da ore il web è in fermento: su X rimbalza una voce sempre più insistente secondo cui la finale del Grande Fratello slitterebbe a giovedì 18 dicembre, trasformando la puntata di lunedì in un semplice appuntamento ordinario. Un retroscena diventato rapidamente virale, rilanciato anche da Deianira Marzano, e motivato — secondo i rumor — dal tentativo di evitare lo scontro diretto con Sandokan. Ecco cosa sta succedendo.

Grande Fratello, slitta la finale? Il retroscena esploso sul web

La tredicesima e ultima puntata del Grande Fratello è fissata da tempo per lunedì 15 dicembre, quando si chiuderà l’edizione NIP timonata da Simona Ventura, tra difficoltà, critiche e ascolti piuttosto deludenti. Da ieri sera, però, sul web impazza l’indiscrezione relativa a un possibile allungamento del GF fino al giovedì successivo, 18 dicembre, nonostante la puntata di lunedì scorso abbia falcidiato il gruppo di concorrenti con una pioggia di eliminazioni e solo 5 inquilini rimasti nella casa.

Ad accendere la voce è stata Deianira Marzano, l’influencer specializzata in gossip televisivo che ieri sera ha rilanciato una segnalazione dal suo profilo Instagram: "Deia ciao ti do una notizia esclusiva, la finale del Gf sarà giovedì 18 dicembre, me l’ha appena detto la mia amica che organizza il pubblico. Mediaset vuole evitare lo scontro con Sandokan almeno per la finale. È certo al 100%". Poco dopo, la Marzano ha aggiunto anche un proprio pensiero sulla vicenda: "Possibile slittamento per la finale GF! Pare che la finale non sia lunedì ma giovedì 18. Lunedì ci sarà una puntata normale. Attendiamo conferme".

Finale GF rinviata, cosa non torna e la reazione del web

Un’ipotesi che però non torna del tutto, visto che al giovedì Mediaset si ritroverebbe comunque contro l’ultima puntata di Un Professore 3, una serie particolarmente seguita sia in tv che sul web. Ad oggi non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset, la cui guida ufficiale segnala su Canale 5 per giovedì 18 dicembre la prima tv del film Barbie. L’unico (vago) indizio sarebbe un promo passato su Canale 5 che annuncia la puntata di lunedì 15 senza accennare minimamente alla finalissima.

Eppure tanto è bastato per scatenare una tempesta di critiche e teorie sui social. "Spero che sia una bufala la notizia della finale slittata a giovedì perché una diretta così per altri 7 giorni è imbarazzante… di una noia mortale", ha scritto un utente. E un altro ha aggiunto: "Noi stavamo facendo il conto alla rovescia, eravamo felici di liberarci di questo programma di merda e questi stronzi spostano la finale il 18? Ma il senso di eliminare mezza casa lunedì qual è stato? Sempre più scioccata". E ancora: "La finale giovedì 18 sarebbe una presa in giro per i concorrenti che sono usciti lunedì e per il pubblico che ha votato. Sarebbero potute accadere altre dinamiche, altri televoti, sarebbe potuto rimanere qualcun altro invece di fare una carneficina".

Di contro però ci sono anche tanti utenti che sono scettici riguardo al rumor della finale rinviata: "Sulla pagina ufficiale del grande fratello c’è scritto finale lunedì quindi non è cambiato niente", osserva qualcuno. E un altro utente sentenzia: "Sulla pagina di #GrandeFratello è scritto che la finale è lunedì… smettetela di farvi portare a spasso dal primo pollo che parla su… che poi sarebbe ridicolo… che senso ha far slittare di 3 giorni un programma che non ha mai fatto nemmeno il 15%… su".

