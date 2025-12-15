Grande Fratello 2025, la finale di Simona Ventura all'insegna del flop: chi vince Una share al ribasso puntata dopo puntata per il reality: ma chi vincerà questa edizione nip? La sfida è ancora aperta.

La finale della diciannovesima edizione del Grande Fratello, sotto la conduzione di Simona Ventura, si prepara a calare il sipario su un’edizione che verrà ricordata per ascolti insoddisfacenti e un finale tutto da decifrare. L’ultimo atto del reality più spiato d’Italia, inizialmente fissato per lunedì 15 dicembre 2025 su Canale 5, si è spostato a giovedì 18, con grande attesa per la proclamazione del vincitore.

Questa edizione ha registrato performance auditel più basse del previsto, confermando il trend di calo di interesse da parte del pubblico. C’è chi parla di stanchezza del formato, chi dell’assenza di colpi di scena reali e ora, dopo settimane di nomination, sfide e televoti, la corsa alla vittoria vede quattro concorrenti già certi dell’accesso alla finale, con due posti ancora in bilico che si decideranno nella semifinale bis del 15 dicembre.

Giulia Soponariu – prima finalista ufficiale e figura forte del televoto. Matteo "Jonas" Pepe – modello e volto tra i più discussi di questa edizione. Anita Mazzotta – una delle protagoniste più amate dal pubblico. Grazia Kendi – apprezzata per la sua crescita personale nel gioco. In lizza per l’ultimo posto disponibile in finale ci sono Domenico D’Alterio e Omer Elomari, con il verdetto del televoto che verrà ufficializzato proprio all’inizio della penultima puntata.

La sfida è ancora apertissima, anche se alcuni pronostici dei bookmaker e dei social parlano chiaro. Se volete sapere chi potrebbe vincere, non vi resta che guardare tutto il Video!

