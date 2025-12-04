Grande Fratello, Elodie fa irruzione nella Casa: è arrabbiata con un concorrente. Cosa succede Stando alle ultime voci, l'ex concorrente di Amici dovrebbe entrare nella Casa nel corso della puntata di lunedì 8 dicembre. E avrà un ruolo decisivo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La semifinale del Grande Fratello dell’8 dicembre si preannuncia particolarmente tesa. Oltre ai verdetti del televoto e ai primi due finalisti già sicuri, è atteso anche l’arrivo in Casa di Elodie come super ospite. Secondo un’indiscrezione social, la cantante dovrebbe fare il suo ingresso per svolgere un ruolo ‘attivo’ nelle dinamiche del reality. E pare che ad essere coinvolto nel suo intervento sarà soprattutto Domenico D’Alterio. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, l’indiscrezione sull’intervento ‘speciale’ di Elodie

L’8 dicembre prossimo scopriremo chi approderà in finale in questa edizione ‘Nip’ del Grande Fratello. Giulia Soponariu e Jonas Pepe si sono già aggiudicati un posto tra i migliori, e a giocarsi il tutto e per tutto saranno Rasha Younes, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio. Ma pare che la ‘lotta’ tra questi gieffini non sarà l’unico momento cruciale della puntata. Perché secondo recenti indiscrezioni potrebbe fare il suo ingresso (come ospite) una famosa cantante ed ex concorrente di Amici.

A lanciare il rumor è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che all’interno delle sue storie Instagram ha riportato la segnalazione di un utente anonimo: "Alla prossima puntata del GF ci sarà un ospite a sorpresa: un cantante pronto a fare una ramanzina a Domenico". Poco dopo, la stessa Marzano ha svelato il nome dell’artista: Elodie. A quanto pare la performer dovrebbe intervenire per ‘richiamare’ D’Alterio su dinamiche che hanno colpito il pubblico, specialmente alla luce di quanto accaduto nell’ultima puntata del reality.

Lo scontro tra Domenico e l’ex compagna Valentina Piscopo

Come sapranno i più attenti, lunedì scorso il Grande Fratello ha dedicato un ampio blocco al rapporto tra D’Alterio, la coinquilina Benedetta Stocchi e l’ex compagna di lui Valentina Piscopo, madre dei suoi figli. In studio, Domenico ha ribadito di provare "tanto affetto" per Benedetta e di stare bene con lei, definendo però il loro legame una "bella amicizia". Le opinioniste Sonia Bruganelli e Cristina Plevani hanno tuttavia messo in dubbio questa versione, ricordando le notti passate insieme nel letto e le effusioni, giudicate poco compatibili con una semplice amicizia.

Ma il momento più duro è arrivato con l’ingresso nella Casa di Valentina Piscopo. Dopo nove anni di relazione, la donna ha annunciato davanti alle telecamere la fine definitiva sua storia con Domenico. Ha anche restituito l’anello ricevuto dal gieffino, rivolgendo al suo indirizzo accuse pesanti: "Mi hai fatto chiamare cornuta, madre fallita. Se non avessi voluto questo, avresti allontanato Benedetta".

Domenico, visibilmente provato, ha continuato a sostenere che con Benedetta non c’è nulla di più di un rapporto speciale nato nel contesto del gioco. La reazione del concorrente non ha però convinto il pubblico, ed è possibile che a questo punto sarà l’ospite speciale Elodie a dover chiedere ulteriori chiarimenti a D’Alterio. E visto il ‘caratterino’ della cantante, sarebbe meglio prepararsi a raccontare tutta la verità.

