Grande Fratello (24 novembre): Giulia finalista choc, polemiche e resa dei conti tra Omer e Jonas. Chi è al televoto La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre 2025 ha avuto tanti colpi di scena: nominata la prima inalista, in studio scontro tra Omer e Jonas, protagonisti di una lite nei giorni scorsi.

Simona Ventura inizia la puntata del "Grande Fratello" di lunedì 24 novembre fuori dalla porta rossa, lei infatti avrà modo di entrare per parlare ai concorrenti. A quel punto la conduttrice sottolinea che questo è "il Grande Fratello delle donne, quelle forti, per questo vogliamo ricordare e rendere omaggio alla più grande e generosa delle artiste musicali italiane: Ornella Vanoni. Questa è la tua ricetta di donna", con tanto di uno dei suoi brani a fare da colonna sonora.

Almeno inizialmente la padrona di casa non svela il motivo del suo gesto, ma sarà sicuramente qualcosa di determinante per l’esito del gioco, che non è poi così lontano dalle battute finali.

Grande Fratello, puntata 24 novembre 2025: cosa è successo

La diretta Gf del 24 novembre inizia con la busta rossa che ha tra le mani Simona Ventura e che riguarda Rasha, che deve essere messa a conoscenza di qualcosa che la riguarda direttamente e che è avvenuto fuori dalla Casa. Lei si limita a dire che riguarda uno di loro, per poi mostrare una clip alla giovane, amareggiata dai commenti negativi di Francesca e Simone sul suo conto.

La busta viene poi lasciata a lei, chiamata a dirigersi in Mistery Room, mentre la padrona di casa fa ritorno in Studio, per poi invitare Omer a trasferirsi in confessionale. A quel punto la "gieffina" ha la possibilità di leggere quello che pensa di lei l’ex fidanzato Manuel. Lui non usa mezze parole, la definisce "arrivista" perché avrebbe speso 20 mila euro per lei. Non solo, lui non sembra gradire Omer, convinto che non sia la persona giusta per lei.

La versione della concorrente è però opposta: "È stata la storia più tossica che io abbia mai avuto, ero molto giovane. Quando voleva comprarmi con orologi e cose gliel’ho sempre tirate indietro. Ha cercato di togliermi l’indipendenza e questa cosa che io sono al Grande Fratello è la cosa che odia di più al mondo. La gente sa chi è, è una persona schifosa. Parlasse poco". A quel punto si rivolge a lui: "Ciao bello, continua a rosicare". L’ex è convinto che lei sia ancora presa da lui, ma lei nega.

Il televoto di questa sera punta a decretare già il primo finalista, anche se chi è in ‘Casa’ è convinto serva a stabilire un’eliminazione. Primi ‘salvataggi’: Omer, Francesca e Simone, anche se in realtà non si tratta di un vero salvataggio.

Davvero rilevante è il faccia a faccia in studio tra Omer e Jonas, che si sono scontrati più volte in questi giorni. "Tu parli tanto di intimità e poi ti abbassi i pantaloni davanti alle donne", ha detto Jonas riferendosi al gesto del ragazzo che era arrivato ad abbassarsi i pantaloni in uno scatto d’ira qualche giorno fa, fermato solo dall’intervento degli altri concorrenti. Non tarda ad arrivare la risposta: "Io ho chiesto scusa alle donne. Ma il gesto è come quello che hai fatto te", replica Omer. Gli scambi di vedute sono opposti, impossibile trovare un punto di incontro.

Simona Ventura dedica anche uno spazio a Grazia, che è arrivata in una fase della sua vita in cui sente di amare senza essere ricambiata. Non si riferisce però solo ai fidanzati, ma anche al difficile rapporto con il papà, arrivato per incontrarla. In un primo momento l’uomo le parla per telefono, dicendole: "Ci sarò sempre… Posso venire ad abbracciarti?", lei accetta e lo abbraccia con calore.

Non poteva mancare, tanto per cambiare, un angolo dedicato a Domenico. È stato letto l‘ennesimo messaggio social della compagna Valentina, che si lamenta perché lui non avrebbe difeso a sufficienza il loro rapporto, anzi ora è convinta di averlo amato senza essere stata ricambiata. Lui non nasconde l’amarezza, si sta semplicemente divertendo e provando a realizzare un sogno che aveva da tempo dopo anni dedicati a lavoro e famiglia. In difesa del ragazzo intervengono anche Cristina Plevani e Sonia Bruganelli, convinti che lei voglia solo essere protagonista e far parlare di sé.

Grande Fratello, chi è il primo finalista: le percentuali

Le tre donne, Giulia, Donatella e Rasha si ritrovano in studio per conoscere l’esito del televoto Grande Fratello. Rasha è l’altra a essere "salvata", restano Giulia e Donatella, che hanno quasi un rapporto da mamma e figlia.

Prima di dare l’annuncio a Donatella viene imposto un freeze per poi darle una busta con all’interno la scritta: "Nessuna è eliminata". A quel punto Simona annuncia: "Giulia è la prima finalista". La ragazza ha ottenuto una percentuale del 26,04% ribaltando i sondaggi della vigilia, che indicavano in Omer il concorrente favorito.

Queste tutte le percentuali della votazione:

GF nomination, ieri 24 novembre: voti e motivazioni

Dopo l’elezione di Giulia come prima finalista del Grande Fratello, è il momento delle nomination. C’è anche la novità del piramidale ‘dorato’ che azzera tutti i voti ricevuti fino a quel momento (pescato da Donatella). Ecco tutte le nomination dei concorrenti e le motivazioni (al televoto i quattro concorrenti più votati):

Anita nomina Mattia: "Non vorrei vederlo in finale"

Francesca nomina Omer: "Fa troppo il padrone di casa"

Mattia nomina Donatella: "Mi ha dato della cozza vuota"

Rasha nomina Domenico: "Mi ha evitato per tutta la settimana"

Jonas nomina Grazia: "Non mi è piaciuta la sua reazione alla visita del padre"

Grazia nomina Jonas: "L’appunto che mi ha fatto non ha senso"

Simone nomina Grazia: "E’ molto furba e giocatrice"

Donatella nomina Mattia: "Un suo gesto a tavola non mi è piaciuto"

Omer nomina Jonas: "La nostra amicizia è durata poche ore"

Domenico nomina Rasha: "Non ha rispetto di me e della Casa"

Benedetta nomina Omer: "Non accettato il suo gesto

Giulia nomina Omer: "Per come si comporta con me"

Chi è al televoto, Grande Fratello (24 novembre)

Al termine delle nomination, Simona Ventura ha quindi annunciato quali sono i concorrenti finiti al nuovo televoto. Sarà una sfida a quattro tra Omer, Grazia, Mattia e Jonas. Gli spettatori dovranno rispondere alla domanda: "Chi vuoi in finale?". La prossima votazione emetterà due verdetti: il concorrente più votato sarà il secondo finalista; il meno votato sarà eliminato durante la prossima puntata del Grande Fratello, in programma lunedì 1 dicembre 2025.

