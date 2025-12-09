Grande Fratello (8 dicembre), riassunto semifinale: Grazia e Anita in finale, Rasha fuori tra le accuse, due concorrenti in bilico La semifinale del Grande Fratello di lunedì 8 dicembreè stata densa di colpi di scena: si completa il cast di finalisti tra colpi di scena, televoti flash e le ultime nomination

Il "Grande Fratello 2025" è giunto già alla sua semifinale, in onda lunedì 8 dicembre, nonostante in casa ci siano ancora diversi concorrenti. Nel corso di questa puntata saranno quindi diversi i "casalinghi", come ama chiamarli Simona Ventura, che lasceranno definitivamente la ‘Casa’, ponendo fine a un’avventura che non ha però purtroppo convinto del tutto il pubblico nonostante si sia deciso di tornare alle origini del reality, puntando solo su "Nip". Al momento sono solo due, Giulia Saponariu e Jonas Pepe, a essere certi della loro presenza in finale, ma anche per loro non si preannuncia una serata del tutto tranquilla.

Grande Fratello, puntata 8 dicembre 2025: cosa è successo

La semifinale di un reality non può che essere una fase decisiva, visto che vengono decisi gli ultimi posti occupati dai finalisti, il "Grande Fratello" non fa eccezione. I momenti importanti non mancheranno quindi di certo, sarà impossibile annoiarsi.

I concorrenti non sanno però che a godere di questo privilegio saranno solo in cinque, mentre in casa ci sono ancora nove concorrenti, come ha rivelato Simona Ventura a inizio diretta: "In finale sono rimasti solo tre posti, ma a sognare siete rimasti in 9…E se la matematica non è un’opinione, allora, più della metà di voi se ne andrà dalla Casa! E qualcuno verrà eliminato subito!".

La semifinale del Grande Fratello inizia però con qualche complicazione di troppo per chi si è già guadagnato questo privilegio, chiamato a prendere una decisione importante. Il montepremi garantito al vincitore potrebbe salire di 40 mila euro, arrivando quindi a 150 mila, ma solo se Giulia e Jonas decideranno di rimettersi in gioco e rinunciare al loro posto da finalisti, da entrambi arriva però un rifiuto.

Questa mossa, come era facilmente prevedibile, porta loro a ricevere qualche critica, a partire da chi in passato ha vinto il "Grande Fratello" come Floriana Secondi, che riteneva più giusto cercare di mettersi alla prova per capire davvero quale fosse il giudizio dei telespettatori su di loro. Entrambi però restano della loro idea, non ritengono 40 mila euro una cifra così esorbitante tale da rimettere tutto in discussione, se qualcuno ha voluto che loro finissero in finale giusto rispettarlo.

Una puntata come questa è occasione anche per fare un confronto tra chi in queste settimane si è scontrato con qualcuno, come è il caso di Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara, protagoniste di litigi in più occasioni. Tra i motivi che le hanno portato a discutere c’è stato anche l’atteggiamento del figlio di Francesca, Simone, che lei ha difeso in più occasioni come fa spesso una mamma. In questo caso Sonia Bruganelli ha preso le sue difese, invitando Donatella a essere meno rigida.

Risultato Televoto Grande Fratello, le percentuali: Francesca e Simone eliminati

È poi il momento di annunciare la prima eliminazione al televoto, il primo a lasciare la ‘Casa’ è Simone. La notizia ovviamente amareggia sua madre Francesca, che può però "consolarsi" con una sorpresa, l’arrivo della figlia, che ha parole importanti per lei, che le permettono di mettere da parte ogni dubbio sul suo operato da mamma. "Ti hanno criticata tanto come madre, ma tu sei fantastica e io sono fiera della mamma che sei" – le dice la ragazza. Successivamente anche Francesca deve lasciare la casa.

Queste le percentuali del televoto che ha portato alla sua eliminazione:

Le storie d’amore sono già in crisi?

È poi il momento di confrontarsi anche per due tra i concorrenti che sembravano avere instaurato un grande feeling, al punto tale da pensare che tra loro ci fosse già un sentimento, Omer e Rasha. I due si sono allontanati recentemente, soprattutto su decisione della ragazza che ha cambiato idea in maniera piuttosto veloce. Ora Rasha prova però a ridimensionare il loro rapporto. "Questa storia è una conoscenza. Noi non abbiamo mai parlato di amore, è stato chiaro dal primo istante – ha detto lei -. "Lui è duro, parla di gioco, sono stata attaccata. Che senso avrebbe avuto questo mio gioco? Mi sarei staccata da lui prima della Semifinale? Senza motivo?". Tra i due Omer sembra però sinceramente dispiaciuto, forse si aspettava di poter costruire un rapporto che avrebbe potuto diventare importante: "Abbiamo litigato per una cavolata, a volte andavo a darle il buongiorno e mi rispondeva male. Da dove le è nato questo atteggiamento? Come puoi dire che mi apprezzi se poi mi dici queste cattiverie?". Effettivamente sono in diversi, al pari di Omer, a credere che Rasha abbia ritenuto predominante proseguire il suo cammino al "Grande Fratello" piuttosto che conoscere meglio il suo compagno di avventura.

Le mosse di Rasha non sembrano convincere del tutto, non solo chi è a casa e segue il reality dall’inizio di questa edizione, ma nemmeno Anita, che non ha il timore di dirlo apertamente. A suo dire, la ragazza è decisamente strategica e poco attenta alle conseguenze di quello che fa. L’attaccamento che lei aveva con Omer era quindi poco sincero, cosa che lei smentisce con decisione alzando i toni, anche se effettivamente c’è chi ha un notato un avvicinamento successivo alla diffusione di un aereo.

A una settimana dalla fine di questa edizione del "Grande Fratello" non poteva mancare un confronto, l’ennesimo, tra Domenico e Benedetta, il cui rapporto è stato motivo di critiche pesanti da parte di Valentina, la compagna (ormai praticamente ex del napoletano). I due si sono ritrovati senza telecamere né microfoni, così da avere un colloquio senza alcun filtro, a conferma di come non possano essere così indifferenti l’uno per l’altra.

Nomination e la decisione sui finalisti

È necessario intanto decidere chi potrà andare in finale: la decisione su questa viene presa in una maniera inusuale, attraverso il telefono rosso collegato con Simona Ventura, chi risponde scoprirà se dovrà andare al televoto flash o si salverà. Dei 7 gieffini che si sono proposti solo tre si troveranno al televoto flash e il più votato diventerà il nuovo finalista. La prima concorrente che risponde al telefono è Benedetta e per lei c’è il televoto, ma la gieffina ha anche la possibilità di salvare qualcuno e sceglie…Domenico. È poi la volta di Omer di rispondere al telefono, lui si salva ma può mandare qualcuno al televoto e opta per Donatella. Il terzo concorrente a rispondere è Rasha, lei manda in nomination Anita.

Si deve così decidere il destino di tre donne, Anita, Donatella e Benedetta. A essere escluse sono Donatella e Benedetta, mentre Anita potrà provare a conquistare la vittoria tra una settimana.

Arriva poi un altro momento decisivo, quello in cui chi è rimasto nella ‘Casa’ del "Grande Fratello" deve decidere chi potrà andare in finale con le ultime nomination. Il metodo da utilizzare è nuovo: ognuno deve scrivere su un foglio chi vuole in finale prendendo la decisione in un tempo massimo di 30 secondi, ma con la possibilità, se lo desiderano di votare se stessi. Non tutti sono così lesti, cosa che fa scappare a Simona Ventura una battuta: "Datevi una mossa, altrimenti sono già pronti la Panicucci e Vecchi con Mattino 5".

Jonas vota Grazia, si è ricreduto su di lei e sul suo percorso;

Giulia vota Grazia, anche lei ha cambiato idea e oggi la reputa importante;

Domenico vota Omer, lo considera "un fratello";

Rasha vota per se stessa, anche se poi si pente. A quel punto rivela avrebbe preferito votare Omer, ma in studio pochi ci credono;

Omer vota Rasha, avrebbe voluto essere in finale con lei;

Grazia vota Domenico lo ritiene divertente, la persona ideale per trascorrere gli ultimi giorni in maniera spensierata;

Anita vota Domenico, i due hanno litigato in passato, ma ora lo apprezza.

Televoto flash Gf: Grazia elimina Rasha

ll destino dei tre più votati si decide ai piramidali, chi pesca il piramidale gold andrà al televoto, ma potrà portare con sé un concorrente. Questo spetta a Grazia, che sceglie Rasha, per un televoto che permetterà di capire chi avrà un altro posto in finale. Il verdetto viene annunciato in studio, con un giudizio quasi senza appello:

Grazia 70,3%

Rasha 29,7%.

Grazia è quindi in finale, mentre Rasha è eliminata, un destino amaro per una concorrente che sembrava una delle favorite alla vittoria.

Grande Fratello, sesto finalista: tre concorrenti ancora in bilico

Al termine della semifinale, sono quattro i concorrenti certi del posto in finale: Jonas, Grazia, Anita e Giulia. A giocarsi l’ultimo posto nella finalissima di lunedì 15 dicembre saranno due uomini, che non possiamo che considerare protagonisti di questa edizione: Domenico e Omer. Il vincitore del televoto diventerà a tutti gli effetti il quinto finalista.

