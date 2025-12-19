Grande Fratello, dopo il flop (storico) parla Simona Ventura: “Impegnativo”. E svela un retroscena su Anita
La conduttrice dell'ultima edizione del reality ha tracciato un bilancio (onesto) ai microfoni del Tg5. Poi la rivelazione sulla vincitrice del gioco. Ecco i dettagli.
Simona Ventura ha chiuso questa edizione del Grande Fratello tracciando un bilancio, lucido e senza trionfalismi, della sua esperienza al timone del programma. Lo ha fatto ai microfoni del Tg5, dopo una cavalcata che lei stessa non ha esitato a definire impegnativa. Anche se a pesare sulla sua eredità di conduttrice del GF sono soprattutto gli ascolti, estremamente deludenti anche nella finale di ieri sera. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Grande Fratello, le parole di Simona Ventura dopo la finale
Nell’intervista andata in onda al Tg5, Simona Ventura ha parlato di un percorso intenso, umanamente e professionalmente. "È stata una bella cavalcata", ha detto ai microfoni del telegiornale, "forse uno dei programmi più impegnativi che ho fatto…È ancora un programma che entra nel cuore della gente". Insomma, non si è nascosta dietro a un dito la conduttrice, che ha comunque sottolineato il valore del reality Mediaset nonostante la stagione complicata. Certo, forse i vertici si aspettavano una svolta e un piglio diverso dalla Ventura, ma è anche vero che il format del GF è in caduta libera da anni. E il fatto che neanche Simona sia riuscita nel miracolo la dice lunga.
Al Tg5, Ventura ha anche colto l’occasione per raccontare un retroscena sulla vincitrice, Anita Mazzotta. "Lei è stata la prima che abbiamo provinato", ha rivelato, "ed era sicuramente particolare…Una ragazza normale con tanti dolori…". Uno di questi dolori è arrivato durante il suo percorso nella Casa, quando Anita è stata costretta a uscire temporaneamente per la morte della madre, salvo poi decidere di rientrare. Nel reality, però, la Mazzotta ha trovato anche l’amore, grazie alla nascita della relazione con Jonas Pepe, altra dinamica centrale nella narrazione di questa edizione.
Il flop del Grande Fratello 2025
Al netto del bilancio tracciato dalla Ventura, tutto sommato positivo, per il Grande Fratello resta la realtà di un risultato che a livello di auditel non ha convito. Basti pensare che la finale del 18 dicembre è stata seguita da appena 1.620.000 spettatori, pari al 14,3% di share: un record negativo assoluto, per il reality un tempo guidato da Signorini e Barbara D’Urso. L’intera stagione del GF 2025 si è chiusa con una media di 1.913.000 spettatori e il 14,97% di share, il dato più basso di sempre per il format, nonostante il cambio di conduzione e il ritorno a un cast composto prevalentemente da concorrenti ‘nip’, ovvero non famosi. Ma più che dare colpe alla Ventura, chiamata per salvare il salvabile, bisognerebbe interrogarsi sulle responsabilità dei vertici. E sull’opportunità di continuare a portare avanti un format che, come è evidente dagli ultimi anni, sembra giunto ormai al capolinea.
