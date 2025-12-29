Grande Fratello, Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo di nuovo insieme: il retroscena sul riavvicinamento Dopo la rottura avvenuta nel corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, secondo le ultime indiscrezioni la coppia avrebbe deciso di riprovarci.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello abbiamo conosciuto Domenico D’Alterio, del quale si è parlato molto soprattutto nel contesto del forte legame instaurato con la gieffina Benedetta Stocchi. Un legame che ha fortemente infastidito la compagna Valentina Piscopo, nonché madre della figlia Paola, la quale è entrata più volte in casa per parlare con Domenico e manifestargli tutta la sua sofferenza per i comportamenti che vedeva. Dopo diversi ultimatum e la volontà di Domenico di continuare il rapporto di amicizia con Benedetta, Valentina ha quindi deciso di lasciare definitivamente il compagno. Secondo le ultime indiscrezioni, però, finito il Grande Fratello, Valentina e Domenico si sarebbero riavvicinati tentando, forse, di recuperare il recuperabile: scopriamo di più.

GF, Domenico e Valentina cercano di "rimettere ogni pezzo al proprio posto": l’indiscrezione

Dopo aver tentato in ogni modo di far capire a Domenico che il suo atteggiamento nei confronti di Benedetta la faceva soffrire, Valentina Piscopo ha deciso di interrompere definitivamente la loro relazione che durava ormai da più di 10 anni. Ora che il percorso di Domenico al Grande Fratello è giunto al termine, pare che la coppia abbia però deciso di tentare nuovamente un riavvicinamento.

"Secondo nostre fonti vicine ai diretti interessati, Domenico e Valentina il giorno 24 sono stati insieme, un incontro che non sarebbe stato casuale né puramente formale. I due starebbero infatti cercando di rimettere ogni pezzo al proprio posto, con l’obiettivo di capire se esistano ancora le basi per tornare a essere una coppia. Non si tratterebbe quindi di un semplice confronto chiarificatore, ma di un tentativo concreto di riavvicinamento, affrontato con maggiore maturità rispetto al passato", riporta LolloMagazine.

Al momento non vi sono certezze su ciò che accadrà, e se il loro rapporto riuscirà davvero a tornare ad essere forte e solido. L’unica certezza è che entrambi metteranno sempre al primo posto il benessere e la felicità della figlia Paola.

Domenico D’Alterio, chi è l’ex concorrente del Grande Fratello

Domenico D’Alterio, classe 1993 e cresciuto nello storico e complesso quartiere di Scampia, ha iniziato a lavorare giovanissimo, a soli 15 anni, svolgendo molteplici lavori tra i quali il venditore ambulante e il pizzaiolo in Germania. Ad oggi è un operaio specializzato, addetto al montaggio di ponteggi nei cantieri e, grazie alla sua passione per il fitness, negli anni ha ottenuto anche il brevetto da istruttore di body building e personal trainer. Domenico è padre di una bambina di nome Paola, nata nel 2019 dalla relazione con la compagna Valentina, chiamata così in onore della madre di Domenico, scomparsa poco prima della nascita della piccola.

