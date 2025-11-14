Grande Fratello, Domenico D’Alterio sbrocca e minaccia tutti: “Smettetela o sto coso lo lancio nel vetro” La diretta del GF ha mostrato ieri sera una forte lite tra il concorrente napoletano e gli altri inquilini dopo alcune frasi sulla sua situazione famigliare.

Scintille nella Casa più spiata d’Italia, dove ieri sera il concorrente Domenico D’Alterio si è reso protagonista di una sfuriata in piena regola contro gli altri inquilini della casa. La diretta h24 del Grande Fratello ha infatti mostrato il momento in cui, sentendo parlare della sua relazione con la compagna Valentina, che ha annunciato di volerlo lasciare nel corso dell’ultima puntata, Domenico ha perso le staffe alzando la voce contro gli altri concorrenti: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Valentina lascia Domenico: la ‘sorpresa’ in diretta

Per comprendere ciò che è accaduto ieri sera occorre prima fare un passo indietro. Domenico D’Alterio, attuale concorrente del GF, è legato alla compagna Valentina da nove anni e dal loro amore è nata la figlia Paola. Dopo il suo debutto nella Casa più spiata d’Italia, Domenico si è avvicinato molto alla concorrente Benedetta Stocchi, continuando ad affermare come tra loro vi fosse solo una profonda e sincera amicizia.

Questa vicinanza tra i due ha però infastidito molto la compagna Valentina che, oltre ad apparire in diretta più volte, ha passato anche un paio di giorni all’interno della Casa per comprendere meglio la situazione. Durante la sua ultima apparizione, Valentina era stata molto chiara nel dare un ultimatum a Domenico, affermando che se lo avesse visto ancora in determinati atteggiamenti nei confronti di Benedetta avrebbe messo fine alla loro storia d’amore. Ebbene, nell’ultima puntata del Grande Fratello, Domenico è stato informato dalla conduttrice che la compagna Valentina ha annunciato attraverso i social di aver chiuso definitivamente con lui.

Grande Fratello, Domenico D’Alterio furioso minaccia i compagni

Ieri sera, la diretta del GF ha mostrato alcuni inquilini intenti a parlare proprio di Valentina Piscopo e, di conseguenza, della crisi in corso con il compagno. Domenico, sentendo i commenti dei compagni, è dunque andato su tutte le furie e ha alzato il tono di voce intimandoli di smettere di parlare di loro. "Non ve lo dirò un’altra volta: smettetela di parlare di Valentina!", ha urlato in dialetto napoletano minacciando anche di lanciare un oggetto contro il vetro. La reazione di Domenico ha lasciato gli altri inquilini interdetti, tanto che nel video subito apparso anche sul web vediamo Francesca e Simone, mamma e figlio, con uno sguardo del tutto stupito.

Questa non è nemmeno la prima volta che Domenico alza un po’ troppo i toni in Casa, e sono quindi in molti a chiedersi se, nella prossima puntata, Simona Ventura interverrà su questo punto o se il GF deciderà addirittura di prendere qualche provvedimento.

