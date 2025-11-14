Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello, Domenico D’Alterio sbrocca e minaccia tutti: “Smettetela o sto coso lo lancio nel vetro”

La diretta del GF ha mostrato ieri sera una forte lite tra il concorrente napoletano e gli altri inquilini dopo alcune frasi sulla sua situazione famigliare.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Scintille nella Casa più spiata d’Italia, dove ieri sera il concorrente Domenico D’Alterio si è reso protagonista di una sfuriata in piena regola contro gli altri inquilini della casa. La diretta h24 del Grande Fratello ha infatti mostrato il momento in cui, sentendo parlare della sua relazione con la compagna Valentina, che ha annunciato di volerlo lasciare nel corso dell’ultima puntata, Domenico ha perso le staffe alzando la voce contro gli altri concorrenti: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Valentina lascia Domenico: la ‘sorpresa’ in diretta

Per comprendere ciò che è accaduto ieri sera occorre prima fare un passo indietro. Domenico D’Alterio, attuale concorrente del GF, è legato alla compagna Valentina da nove anni e dal loro amore è nata la figlia Paola. Dopo il suo debutto nella Casa più spiata d’Italia, Domenico si è avvicinato molto alla concorrente Benedetta Stocchi, continuando ad affermare come tra loro vi fosse solo una profonda e sincera amicizia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Questa vicinanza tra i due ha però infastidito molto la compagna Valentina che, oltre ad apparire in diretta più volte, ha passato anche un paio di giorni all’interno della Casa per comprendere meglio la situazione. Durante la sua ultima apparizione, Valentina era stata molto chiara nel dare un ultimatum a Domenico, affermando che se lo avesse visto ancora in determinati atteggiamenti nei confronti di Benedetta avrebbe messo fine alla loro storia d’amore. Ebbene, nell’ultima puntata del Grande Fratello, Domenico è stato informato dalla conduttrice che la compagna Valentina ha annunciato attraverso i social di aver chiuso definitivamente con lui.

Grande Fratello, Domenico D’Alterio furioso minaccia i compagni

Ieri sera, la diretta del GF ha mostrato alcuni inquilini intenti a parlare proprio di Valentina Piscopo e, di conseguenza, della crisi in corso con il compagno. Domenico, sentendo i commenti dei compagni, è dunque andato su tutte le furie e ha alzato il tono di voce intimandoli di smettere di parlare di loro. "Non ve lo dirò un’altra volta: smettetela di parlare di Valentina!", ha urlato in dialetto napoletano minacciando anche di lanciare un oggetto contro il vetro. La reazione di Domenico ha lasciato gli altri inquilini interdetti, tanto che nel video subito apparso anche sul web vediamo Francesca e Simone, mamma e figlio, con uno sguardo del tutto stupito.

Questa non è nemmeno la prima volta che Domenico alza un po’ troppo i toni in Casa, e sono quindi in molti a chiedersi se, nella prossima puntata, Simona Ventura interverrà su questo punto o se il GF deciderà addirittura di prendere qualche provvedimento.

Potrebbe interessarti anche

Valentina - Grande Fratello

Valentina, chi è la nuova concorrente del GF: il compagno Domenico, i tradimenti e il bacio che ha indignato Simona Ventura

Domenico e Valentina stanno insieme da diversi anni e dalla loro relazione è nata an...
Grande Fratello, eliminato 20 ottobre: la conduttrice Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni 27 ottobre: la furia di Valentina contro Domenico e l'amore tra Omer e Rasha. Cosa vedremo stasera

Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di C...
Domenico e Valentina

Grande Fratello, Valentina è furiosa: “Con Domenico è finita” dopo l'ultimo errore con Benedetta

Valentina lascia Domenico dopo l’ennesimo avvicinamento con Benedetta, ma il web sos...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc

Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto...
Grande Fratello, Valentina Piscopo

Grande Fratello, Valentina furiosa va via dalla Casa: addio choc e accusa durissima contro il 'branco'

Valentina Piscopo ha abbandonato il Grande Fratello tra accuse di falsità e complott...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera

L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grande Fratello

Grande Fratello, anticipazioni 30 ottobre: Valentina nuova concorrente (e Domenico trema), eliminazione choc, polemiche

Questa sera assisteremo a un vero e proprio colpo di scena all’interno della Casa pi...
Grande Fratello cosa successo puntata 30 ottobre eliminato nomination Omer Jonas

Grande Fratello, riassunto 30 ottobre: Ventura "non ha l'anello al naso", Benedetta si ribella, Jonas rischia l'addio

Com’è andata la puntata Gf di lunedì 30 ottobre 2025. Donatella trionfa al televoto,...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Dome...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Rasha Younes

Rasha Younes
Domenico D'Alterio

Domenico D'Alterio
Benedetta Stocchi

Benedetta Stocchi
Donatella Mercoledisanto

Donatella Mercoledisanto

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963