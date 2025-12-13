Grande Fratello, l'annuncio di Mediaset sulla finale tra le polemiche: "Signorini non l'avrebbe permesso"
Eliminazioni shock, ascolti in caduta libera e strategie sotto accusa: la semifinale stravolge il gioco e anticipa i drammi e le rivelazioni dell'ultima puntata.
A pochi giorni dalla finale, il clima nella Casa del Grande Fratello è definitivamente esploso. La semifinale dell’8 dicembre ha concentrato in una sola serata eliminazioni a raffica e decisioni controverse, aprendo ad una settimana fatta di colpi di scena e cambi di programma. Ecco cosa è successo nella casa più spiata d’Italia negli ultimi giorni.
Grande Fratello news e recap degli ultimi giorni: cosa è successo
La puntata di lunedì 8 dicembre ha rappresentato un vero spartiacque. Simona Ventura ha aperto la serata svelando che solo cinque concorrenti avrebbero avuto accesso alla finale, nonostante in Casa fossero ancora in nove. Il primo colpo è arrivato con la proposta a Giulia Soponariu e Jonas Pepe: aumentare il montepremi di 40 mila euro rinunciando al posto già conquistato in finale. Entrambi hanno rifiutato senza esitazioni, una scelta che ha scatenato critiche in studio, in particolare da Floriana Secondi, ma che i due hanno difeso come rispetto del giudizio del pubblico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il primo televoto ha poi decretato l’eliminazione di Simone, seguito poco dopo anche dalla madre Francesca. Un’uscita amara, addolcita solo dalla sorpresa dell’arrivo della figlia in studio, che ha difeso apertamente Francesca dalle critiche ricevute come madre. La serata è però proseguita con altri meccanismi interni che hanno portato fuori dal gioco anche Donatella e Benedetta, lasciando la Casa sempre più svuotata e spaccata. Proprio Benedetta è stata protagonista di uno dei momenti più discussi in studio, quando si è ritrovata a confermare un presunto sentimento per Domenico D’Alterio con toni apparsi a molti forzati.
GF tra strategie, social infuocati e ascolti in caduta
Il finale di puntata ha visto l’eliminazione di Rasha Younes al televoto flash contro Grazia. Prima di uscire, Rasha ha affrontato Omer in un confronto che non ha convinto il pubblico, alimentando l’idea che il loro rapporto fosse stato vissuto più come strategia che come reale coinvolgimento. Sui social è esplosa una bufera di commenti durissimi, che hanno accompagnato l’uscita della ragazza. A sorpresa, però, una volta fuori dalla Casa Rasha ha ribaltato la narrazione, ringraziando i fan e invitandoli apertamente a sostenere Omer per la finale, arrivando anche a seguirlo sui social.
La nuova data della finale e le polemiche
La semifinale, intanto ha registrato ascolti disastrosi, fermandosi a poco più di un milione di spettatori e segnando il peggior risultato stagionale. Un tracollo che ha spinto Mediaset a rivedere i piani, annunciando lo slittamento della finale: lunedì 15 dicembre andrà in onda una semifinale bis, mentre la finalissima è stata fissata per giovedì 18 dicembre con tanto annuncio ufficiale della guida tv Mediaset. Un allungamento che arriva in un momento delicatissimo, tra polemiche, strategie sotto accusa e un pubblico nervoso, come testimoniano le proteste social che hanno accompagnato la decisione di Mediaset. C’è chi ha scritto: "A questo punto facevano uscire solo Francesca e Simone non facendo una carneficina lunedì per poi rimandare la finale. Ma questi sono del mestiere?", oppure: "Signorini non avrebbe mai permesso che la finale slittasse di 3 giorni o addirittura al 22", e ancora: ""ualcuno comunque li avvisi che la finale sarà giovedì questi sono convinti di uscire tra pochissimo".
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, anticipazioni 1° dicembre: televoto (decisivo) nel caos con Mattia fuori, secondo finalista e polemiche
Stasera su Canale 5 va in onda l’undicesima diretta stagionale del reality condotto ...
Grande Fratello, anticipazioni semifinale: terremoto al televoto, sei eliminati e pioggia di polemiche
Oggi lunedì 8 dicembre 2025 va in scena la penultima puntata del Grande Fratello: pi...
Grande Fratello, anticipazioni 24 novembre: resa dei conti Omer-Jonas, sorpresa per Grazia e il nome del primo finalista
Stasera su Canale 5 va in onda la decima diretta stagionale del reality condotto da ...
Grande Fratello, televoto beffa e doppia eliminazione: chi esce a un passo dalla finale. Il sondaggio
Domani sera – 8 dicembre – due concorrenti saranno eliminati nel televoto della semi...
Grande Fratello, pioggia di critiche per Rasha dopo l'eliminazione: "Il karma ti ha presa"
La gieffina è stata eliminata al televoto flash e sul web è una pioggia di commenti ...
Grande Fratello (1 dicembre), cosa è successo: Jonas trionfa, Omer in lacrime e Simona Ventura furiosa. Chi è in nomination
Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello del 1 dicembre 2025: risultato del...
Grande Fratello, malori e liti pilotate dalla produzione per superare la crisi degli ascolti: che succede
Tra malori, eliminazioni a sorpresa, triangoli amorosi e confronti al vetriolo, la C...
Grande Fratello (8 dicembre), riassunto semifinale: Grazia e Anita in finale, Rasha fuori tra le accuse, due concorrenti in bilico
La semifinale del Grande Fratello di lunedì 8 dicembreè stata densa di colpi di scen...