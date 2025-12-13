Grande Fratello, l'annuncio di Mediaset sulla finale tra le polemiche: "Signorini non l'avrebbe permesso" Eliminazioni shock, ascolti in caduta libera e strategie sotto accusa: la semifinale stravolge il gioco e anticipa i drammi e le rivelazioni dell'ultima puntata.

A pochi giorni dalla finale, il clima nella Casa del Grande Fratello è definitivamente esploso. La semifinale dell’8 dicembre ha concentrato in una sola serata eliminazioni a raffica e decisioni controverse, aprendo ad una settimana fatta di colpi di scena e cambi di programma. Ecco cosa è successo nella casa più spiata d’Italia negli ultimi giorni.

Grande Fratello news e recap degli ultimi giorni: cosa è successo

La puntata di lunedì 8 dicembre ha rappresentato un vero spartiacque. Simona Ventura ha aperto la serata svelando che solo cinque concorrenti avrebbero avuto accesso alla finale, nonostante in Casa fossero ancora in nove. Il primo colpo è arrivato con la proposta a Giulia Soponariu e Jonas Pepe: aumentare il montepremi di 40 mila euro rinunciando al posto già conquistato in finale. Entrambi hanno rifiutato senza esitazioni, una scelta che ha scatenato critiche in studio, in particolare da Floriana Secondi, ma che i due hanno difeso come rispetto del giudizio del pubblico.

Il primo televoto ha poi decretato l’eliminazione di Simone, seguito poco dopo anche dalla madre Francesca. Un’uscita amara, addolcita solo dalla sorpresa dell’arrivo della figlia in studio, che ha difeso apertamente Francesca dalle critiche ricevute come madre. La serata è però proseguita con altri meccanismi interni che hanno portato fuori dal gioco anche Donatella e Benedetta, lasciando la Casa sempre più svuotata e spaccata. Proprio Benedetta è stata protagonista di uno dei momenti più discussi in studio, quando si è ritrovata a confermare un presunto sentimento per Domenico D’Alterio con toni apparsi a molti forzati.

GF tra strategie, social infuocati e ascolti in caduta

Il finale di puntata ha visto l’eliminazione di Rasha Younes al televoto flash contro Grazia. Prima di uscire, Rasha ha affrontato Omer in un confronto che non ha convinto il pubblico, alimentando l’idea che il loro rapporto fosse stato vissuto più come strategia che come reale coinvolgimento. Sui social è esplosa una bufera di commenti durissimi, che hanno accompagnato l’uscita della ragazza. A sorpresa, però, una volta fuori dalla Casa Rasha ha ribaltato la narrazione, ringraziando i fan e invitandoli apertamente a sostenere Omer per la finale, arrivando anche a seguirlo sui social.

La nuova data della finale e le polemiche

La semifinale, intanto ha registrato ascolti disastrosi, fermandosi a poco più di un milione di spettatori e segnando il peggior risultato stagionale. Un tracollo che ha spinto Mediaset a rivedere i piani, annunciando lo slittamento della finale: lunedì 15 dicembre andrà in onda una semifinale bis, mentre la finalissima è stata fissata per giovedì 18 dicembre con tanto annuncio ufficiale della guida tv Mediaset. Un allungamento che arriva in un momento delicatissimo, tra polemiche, strategie sotto accusa e un pubblico nervoso, come testimoniano le proteste social che hanno accompagnato la decisione di Mediaset. C’è chi ha scritto: "A questo punto facevano uscire solo Francesca e Simone non facendo una carneficina lunedì per poi rimandare la finale. Ma questi sono del mestiere?", oppure: "Signorini non avrebbe mai permesso che la finale slittasse di 3 giorni o addirittura al 22", e ancora: ""ualcuno comunque li avvisi che la finale sarà giovedì questi sono convinti di uscire tra pochissimo".

