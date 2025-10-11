Grande Fratello, ore di riflessione: il reality cambia (già) pelle dopo il flop. E nella casa scoppia il caos Il reality di Canale 5 continua a far discutere: tra confessioni forti, attrazioni inaspettate e nuove alleanze, la Casa non ha conosciuto un attimo di tregua.

Il Grande Fratello continua a tenere banco tra tensioni, confessioni e colpi di scena. La settimana appena trascorsa, dal 6 all’11 ottobre, è stata una delle più movimentate di questa edizione, con momenti intensi, scontri accesissimi e qualche emozione che ha fatto breccia anche nei cuori più duri.

Grande Fratello news, il recap della settimana (6-11 ottobre)

Fin dall’inizio, l’atmosfera nella Casa è apparsa diversa. Omer Elomari, che nei giorni precedenti era già sembrato più chiuso e riservato, è stato notato sempre più isolato dal resto del gruppo. I suoi silenzi a tavola e gli sguardi evitati hanno acceso il dibattito fuori e dentro la Casa, con i social che si sono schierati in massa in sua difesa. A smuovere un po’ la situazione ci ha pensato Rasha Younes, che ha confessato di provare un’attrazione per lui: "Così uomo, mi fa impazzire", ha detto senza troppi filtri, alimentando la prima potenziale coppia della stagione.

Ma il momento più forte della settimana è arrivato con Grazia Kendi, che ha raccontato per la prima volta gli abusi subiti da bambina. Un racconto crudo e doloroso, accolto con grande delicatezza da Simona Ventura, che l’ha abbracciata e incoraggiata a trovare nella sua storia la forza per andare avanti. È stato un frammento di televisione vera, uno di quelli che restano.

Caos nella casa tra Francesco e Donatella: lite e accuse durissime

La conduttrice, tra l’altro, è tornata a parlare anche del suo predecessore Alfonso Signorini, elogiandone il lavoro: "Ha fatto sei mesi di diretta all’anno per sei anni, è un eroe della TV". Poi ha svelato che dietro le quinte lavora ancora con lui: "Firmo anche io il programma, è un lavoro di squadra". Non sono mancate, come sempre, le scintille. Lo scontro più acceso ha avuto per protagonisti Francesco e Donatella, esplosi in una lite furiosa. Lei lo ha accusato di "usare il distintivo per entrare a ballare", lui ha reagito parlando di "insulto alla divisa". Da quel momento, l’atmosfera è diventata incandescente.

Nel frattempo, Giulio e Benedetta continuano a far parlare di loro. Dopo giorni di coccole e sguardi complici, il flirt ha iniziato a scricchiolare. Alcuni concorrenti lo accusano di giocare con i sentimenti, e in studio la Ventura non gliel’ha fatta passare liscia. Le cose si sono aggravate quando è spuntato un video di lui in atteggiamenti ambigui con un’altra coinquilina, Anita.

La tensione è salita anche durante la prova settimanale: il gruppo ha deciso di rinunciare a un premio di 10mila euro, pur di non sacrificare uno di loro mandandolo da solo nel tugurio. Un gesto che ha diviso il pubblico, tra chi l’ha trovato solidale e chi semplicemente strategico. A risentirne è stato anche l’umore di Francesca Carrara, che si è detta delusa dal comportamento delle altre ragazze: "Mi sento esclusa, da domani faccio il percorso per conto mio", ha dichiarato con le lacrime agli occhi. Tentativi di chiarimento ce ne sono stati, ma la frattura sembra tutt’altro che risolta.

Televoto 11 ottobre: chi esce tra Omer, Giulio e Matteo

Lunedì 13 ottobre, intanto, ci sarà la prima eliminazione dell’edizione di Simona Ventura. Al televoto sono finiti 3 concorrenti: Omer, Gulio e Matteo. Il meno votato sarà il primo inquilino a dover lasciare la Casa del Grande Fratello. Al momento i sondaggi della vigilia lasciano credere che l’eliminato sarà Matteo, che è molto distante nelle votazioni rispetto agli altri due concorrenti.

Il crollo degli ascolti e la nuova strategia Mediaset

Sul fronte ascolti, la situazione non è delle migliori. Il Grande Fratello ha perso circa 700mila spettatori rispetto all’esordio, calando dal 20.4 al 15.5% di share, un calo vertiginoso che ha subito spinto Mediaset a studiare una contromossa. La soluzione presa dal ‘Biscione’ è quella di spalmare il reality ovunque sulle proprie reti, ampliando numero e durata delle strisce quotidiane che verranno allungate su Italia 1 e programmate anche su Canale 5 per dare ulteriore visibilità al programma. Probabilmente ci saranno novità anche relative alla prossima diretta serale, con meno tempi morti e più ritmo. L’idea degli autori è quella di togliere spazio alle story-line secondarie per concentrarsi solo sulle dinamiche forti, quelle relative a scontri o storie d’amore. In pratica, proprio quello che succedeva con Signorini e che la nuova ‘gestione’ del Gf si era riproposto di non fare. Nonostante il pessimo risultato della seconda puntata, comunque, al momento non c’è ancora allarme attorno alle sorti del reality. Certo è che il ‘fantasma’ di The Couple – il reality di Ilary Blasi sospeso in corso d’opera per gli ascolti bassissimi – aleggia all’orizzonte e non consente sonni sereni a Simona Ventura.

