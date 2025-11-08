Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello, serata da incubo e polemiche. Pier Silvio Berlusconi ‘grazia’ Simona Ventura

Il Gf non chiuderà i battenti nonostante il record negativo di giovedì (13,1% di share): tra flop, baci e flirt finiti, ecco cos’è successo questa settimana.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La settimana del Grande Fratello 2025 è stata una delle più intense da inizio stagione. Tra chiarimenti sentimentali, nuovi amori, liti furiose e persino un ospite d’eccezione, i giorni trascorsi nella Casa di Cinecittà hanno offerto al pubblico un mix perfetto di tensione e leggerezza. Ecco tutto quello che è successo, in un racconto che fotografa perfettamente il caos emotivo che ormai domina il reality di Canale 5.

Grande Fratello: le news dell’ultima settimana

Dopo settimane di tensioni e triangoli, Domenico D’Alterio ha cercato un confronto con Benedetta Stocchi per chiudere il capitolo Valentina. "Mi sento giudicato, ma sono stato me stesso", ha detto lui, ricevendo una risposta misurata ma fredda. Benedetta ha ribadito di non aver mai alimentato malintesi, pur ammettendo che in Casa si è parlato molto della presunta cotta di lui. Un chiarimento che non cancella i dubbi, ma segna una tregua provvisoria. Nel frattempo, le tensioni si sono spostate su un altro fronte. Rasha Younes e Francesca Carrara si sono affrontate in un durissimo faccia a faccia, accusandosi a vicenda di provocazioni e falsità. "Non usare le persone per risolvere i tuoi problemi", ha tuonato Rasha, esasperata dal comportamento della coinquilina. Il clima è rimasto teso anche nei giorni successivi, con Omer finito ancora una volta al centro delle dinamiche. E proprio Rasha, delusa dal comportamento del siriano, ha perso la pazienza. "Mi manca un pezzo d’ingranaggio, non comunica mai", ha detto in un momento di sfogo. Omer, dal canto suo, ha provato a giustificarsi parlando di rispetto e riservatezza, ma il pubblico ha percepito la distanza crescente tra i due.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Amori, baci e nuove coppie in bilico al Grande Fratello 2025

L’amore, però, è finalmente esploso altrove. Dopo settimane di attesa, Anita Mazzotta e Jonas Pepe si sono scambiati il primo bacio davanti a tutta la Casa. Le urla, gli applausi e la comparsa dell’aereo con la scritta "Il caso non esiste. Jonitas" hanno reso la scena un piccolo evento televisivo. "Ti ha approvato mamma", ha sussurrato Anita, emozionata. Un momento tenero che ha conquistato il pubblico. Meno tenera invece la situazione tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi, protagonisti di un’intesa sospetta che non è passata inosservata. Il padre di Grazia ha commentato da casa: "Tra loro c’è solo amicizia, ma se lui non fosse fidanzato…". Parole che hanno fatto il giro del web, soprattutto dopo la reazione della compagna di Mattia, Carlotta Vendemmia, che con un post social ha annunciato di voler lasciare il fidanzato proprio a causa della sua vicinanza ‘eccessiva’ a Grazia. Gli autori, con un pizzico di perfidia, hanno fatto arrivare nella Casa una busta rossa con la notizia della rottura decisa da Carlotta, che però in un secondo momento – sempre via social – ha corretto il tiro: "Quel messaggio non aveva lo scopo di lasciare Mattia – ha scritto in una nuova storia – Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei con Mattia, nel rispetto di entrambi".

Grande Fratello ‘dimezzato’, ma (forse) non chiude prima

La settimana appena trascorsa ha sancito anche la decisione di Mediaset di eliminare la seconda puntata settimanale del Grande Fratello, che da qui in avanti tornerà al singolo appuntamento del lunedì sera. Una mossa decisa soprattutto in virtù degli ascolti pessimi che hanno caratterizzato le ultime dirette serali, che giovedì scorso ha toccato il minimo storico del 13% di share. Numeri che ufficializzano la crisi di un’edizione partita con l’idea di rinnovare un format vecchio di 25 anni, ma che alla prova della messa in onda si sta rivelando un flop colossale. Simona Ventura non è riuscita nell’impresa di rilanciare il reality, però almeno per il momento la conclusione del programma non sembra essere in discussione. Nei giorni scorsi, infatti, si era diffusa la notizia di una chiusura anticipata a novembre, ma l’ipotesi è stata smentita ufficiosamente da fonti interne al Biscione. Pier Silvio Berlusconi, almeno per il momento, non sembra intenzionato a far chiudere i battenti al Grande Fratello, che quindi dovrebbe arrivare alla sua naturale scadenza prevista a dicembre.

Potrebbe interessarti anche

Grande Fratello, eliminato 20 ottobre: la conduttrice Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni 27 ottobre: la furia di Valentina contro Domenico e l'amore tra Omer e Rasha. Cosa vedremo stasera

Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di C...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera

L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grande Fratello cosa successo puntata 30 ottobre eliminato nomination Omer Jonas

Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas

Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...
Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Puntata di scontri ed emozioni al Grande Fratello: si sfiora la rissa tra Valentina ...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Anticipazioni Grande Fratello (20 ottobre): rientra Anita dopo il lutto, eliminazione choc e il gran ritorno di Sonia Bruganelli

Oggi lunedì 20 ottobre 2025 va in onda il quarto appuntamento del reality show di Si...
Jonas e Mattia

Grande Fratello, ore di caos: due ritiri improvvisi, un concorrente si sente male e la crisi di Simona Ventura

Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Tra malori, abbandoni improv...
Domenico e Valentina

Grande Fratello, il reality sprofonda nel caos: risse sfiorate, flirt 'fasulli' e il giallo del passaggio segreto

Settimana di fuoco al GF: tra baci rubati, rivalità esplosive e momenti di pura emoz...
Simone De Bianchi

Grande Fratello, notte di delirio ad Halloween: Simone ubriaco, lite furiosa e tavolo ribaltato

La notte di Halloween al Grande Fratello diventa un caso dentro e fuori la Casa. Ecc...
Grande Fratello cosa successo puntata 13 ottobre: eliminato, televoto, nomination

Grande Fratello, cosa è successo: televoto beffa per Giulio, nomination (con scintille), Rasha ‘gela’ Ventura sulle vittime di Gaza

Nella terza puntata del GF il primo eliminato e nuovi scontri, ma anche nomination e...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Rasha Younes

Rasha Younes
Benedetta Stocchi

Benedetta Stocchi
Donatella Mercoledisanto

Donatella Mercoledisanto
Giulia Soponariu

Giulia Soponariu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963