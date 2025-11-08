Grande Fratello, serata da incubo e polemiche. Pier Silvio Berlusconi ‘grazia’ Simona Ventura Il Gf non chiuderà i battenti nonostante il record negativo di giovedì (13,1% di share): tra flop, baci e flirt finiti, ecco cos’è successo questa settimana.

La settimana del Grande Fratello 2025 è stata una delle più intense da inizio stagione. Tra chiarimenti sentimentali, nuovi amori, liti furiose e persino un ospite d’eccezione, i giorni trascorsi nella Casa di Cinecittà hanno offerto al pubblico un mix perfetto di tensione e leggerezza. Ecco tutto quello che è successo, in un racconto che fotografa perfettamente il caos emotivo che ormai domina il reality di Canale 5.

Grande Fratello: le news dell’ultima settimana

Dopo settimane di tensioni e triangoli, Domenico D’Alterio ha cercato un confronto con Benedetta Stocchi per chiudere il capitolo Valentina. "Mi sento giudicato, ma sono stato me stesso", ha detto lui, ricevendo una risposta misurata ma fredda. Benedetta ha ribadito di non aver mai alimentato malintesi, pur ammettendo che in Casa si è parlato molto della presunta cotta di lui. Un chiarimento che non cancella i dubbi, ma segna una tregua provvisoria. Nel frattempo, le tensioni si sono spostate su un altro fronte. Rasha Younes e Francesca Carrara si sono affrontate in un durissimo faccia a faccia, accusandosi a vicenda di provocazioni e falsità. "Non usare le persone per risolvere i tuoi problemi", ha tuonato Rasha, esasperata dal comportamento della coinquilina. Il clima è rimasto teso anche nei giorni successivi, con Omer finito ancora una volta al centro delle dinamiche. E proprio Rasha, delusa dal comportamento del siriano, ha perso la pazienza. "Mi manca un pezzo d’ingranaggio, non comunica mai", ha detto in un momento di sfogo. Omer, dal canto suo, ha provato a giustificarsi parlando di rispetto e riservatezza, ma il pubblico ha percepito la distanza crescente tra i due.

Amori, baci e nuove coppie in bilico al Grande Fratello 2025

L’amore, però, è finalmente esploso altrove. Dopo settimane di attesa, Anita Mazzotta e Jonas Pepe si sono scambiati il primo bacio davanti a tutta la Casa. Le urla, gli applausi e la comparsa dell’aereo con la scritta "Il caso non esiste. Jonitas" hanno reso la scena un piccolo evento televisivo. "Ti ha approvato mamma", ha sussurrato Anita, emozionata. Un momento tenero che ha conquistato il pubblico. Meno tenera invece la situazione tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi, protagonisti di un’intesa sospetta che non è passata inosservata. Il padre di Grazia ha commentato da casa: "Tra loro c’è solo amicizia, ma se lui non fosse fidanzato…". Parole che hanno fatto il giro del web, soprattutto dopo la reazione della compagna di Mattia, Carlotta Vendemmia, che con un post social ha annunciato di voler lasciare il fidanzato proprio a causa della sua vicinanza ‘eccessiva’ a Grazia. Gli autori, con un pizzico di perfidia, hanno fatto arrivare nella Casa una busta rossa con la notizia della rottura decisa da Carlotta, che però in un secondo momento – sempre via social – ha corretto il tiro: "Quel messaggio non aveva lo scopo di lasciare Mattia – ha scritto in una nuova storia – Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei con Mattia, nel rispetto di entrambi".

Grande Fratello ‘dimezzato’, ma (forse) non chiude prima

La settimana appena trascorsa ha sancito anche la decisione di Mediaset di eliminare la seconda puntata settimanale del Grande Fratello, che da qui in avanti tornerà al singolo appuntamento del lunedì sera. Una mossa decisa soprattutto in virtù degli ascolti pessimi che hanno caratterizzato le ultime dirette serali, che giovedì scorso ha toccato il minimo storico del 13% di share. Numeri che ufficializzano la crisi di un’edizione partita con l’idea di rinnovare un format vecchio di 25 anni, ma che alla prova della messa in onda si sta rivelando un flop colossale. Simona Ventura non è riuscita nell’impresa di rilanciare il reality, però almeno per il momento la conclusione del programma non sembra essere in discussione. Nei giorni scorsi, infatti, si era diffusa la notizia di una chiusura anticipata a novembre, ma l’ipotesi è stata smentita ufficiosamente da fonti interne al Biscione. Pier Silvio Berlusconi, almeno per il momento, non sembra intenzionato a far chiudere i battenti al Grande Fratello, che quindi dovrebbe arrivare alla sua naturale scadenza prevista a dicembre.

