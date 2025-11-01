Grande Fratello, il reality sprofonda nel caos: risse sfiorate, flirt 'fasulli' e il giallo del passaggio segreto Settimana di fuoco al GF: tra baci rubati, rivalità esplosive e momenti di pura emozione, la Casa si accende e Simona Ventura riprende in mano il gioco.

La Casa del Grande Fratello 2025 ha vissuto una settimana di fuoco. Tra eliminazioni, liti furibonde, storie d’amore inaspettate e nuovi ingressi, le ultime puntate hanno finalmente acceso un’edizione finora giudicata troppo "tranquilla". Simona Ventura è tornata a fare la voce dura, mentre i concorrenti si sono messi a nudo tra emozioni, gelosie e colpi di scena. Ecco cosa è successo in questi ultimi giorni che hanno stravolto gli equilibri del reality di Canale 5.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo dal 27 ottobre al 2 novembre

La settimana si è aperta con un verdetto pesante: Matteo Azzali è stato eliminato al televoto, battuto da Rasha e Benedetta. Un risultato a sorpresa, che ha confermato come il pubblico del Grande Fratello quest’anno premi più il carattere che la discrezione. Matteo, infatti, era stato tra i concorrenti più pacati del programma.

A infiammare la diretta ci ha pensato Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D’Alterio, che ha fatto irruzione nello studio per un confronto con la "rivale" Benedetta. Il suo sfogo ha lasciato il segno: accuse, lacrime e un bacio rubato di Domenico, che ha sorpreso e irritato persino Simona Ventura, hanno trasformato la scena in uno dei momenti più discussi delle puntate della settimana.

Non sono mancati momento più emotivi. Donatella Mercoledisanto ha commosso tutti raccontando il suo rapporto con il padre, segnato da assenze e dolore, e ritrovando finalmente la madre nella Mystery Room dopo anni di distacco. Le due si sono abbracciate tra lacrime e ammissioni rinviate nel tempo. E mentre le tensioni si moltiplicavano, un’altra coppia faceva sognare i fan: Omer Elomari e Rasha Younes. Dopo settimane di sguardi e silenzi, la gieffina palestinese ha ammesso di provare qualcosa per lui. Intanto Omer, visibilmente emozionato, ha preferito non aggiungere altro: "A volte non serve parlare". Per molti, sia nella casa che sui social, però, il flirt tra Omer e Rasha sarebbe un fake orchestrato ad arte per creare dinamiche.

Gf: risse sfiorate, misteri e nuovi ingressi

Ma la dolcezza ha lasciato presto spazio alla tensione. Jonas Pepe e Omer Elomari sono tornati a scontrarsi, protagonisti di un duello ormai diventato il motore del reality. Il loro confronto in diretta è stato incandescente, con Jonas che ha persino mimato un bacio per deridere il rivale. "Sai dove lo metto questo bacio?", ha risposto Omer, scatenando l’imbarazzo in studio. Un botta e risposta che ha confermato la loro rivalità insanabile, ma anche il carisma che li rende imprescindibili per lo show.

Intanto fuori dalla Casa, il web si è infiammato per una voce clamorosa: la presunta "porta segreta" del confessionale. Secondo alcune indiscrezioni, rilanciate da Deianira Marzano, nel celebre spazio del reality ci sarebbe un passaggio utilizzato dagli autori per far arrivare messaggi o oggetti ai concorrenti. Nulla di confermato, ma la notizia è bastata per scatenare teorie e ironie sui social. Ma la vera bomba della settimana è arrivata giovedì 30 ottobre, quando Valentina è entrata ufficialmente nella Casa come nuova concorrente. Una mossa che ha spiazzato tutti, soprattutto Domenico e Benedetta.

