Grande Fratello: protesta di massa, gesto assurdo e una squalifica in arrivo
Il recap della settimana e le ultime news dalla Casa del Grande Fratello: vicini furiosi col reality, web contro con Simone e strana tregua Jonas-Omer.
Settimana movimentata nella Casa del Grande Fratello, tra sorprese inaspettate, tensioni crescenti e scelte che hanno ribaltato gli equilibri del gioco. La proclamazione della prima finalista ha acceso gli animi, mentre nuovi ingressi, accuse di strategia, gelosie e gesti fuori luogo hanno fatto discutere dentro e fuori dal loft. E come sempre, se pensate che questo sia tutto, vi sbagliate: ecco il recap completo dei momenti più forti degli ultimi giorni.
Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni
La settimana si è aperta con un colpo di scena: Giulia è stata proclamata prima finalista grazie al televoto, ottenendo il 26,04% e ribaltando ogni previsione. Il freeze imposto a Donatella e l’annuncio della busta hanno preparato il terreno alla sorpresa, rivelando poi la lieta notizia. Poco dopo, Simona Ventura ha annunciato l’arrivo imminente di Dolce Dona dal Big Brother Vip Kosovo, pronta a stravolgere gli equilibri della Casa. Nel frattempo le tensioni non sono mancate: Giulia e Omer hanno avuto uno scontro nel post puntata, con lui deciso a troncare ogni dialogo. Anche fuori dalla Casa non è andata meglio: i continui aerei dei fan hanno scatenato proteste tra i residenti nei pressi degli studi del reality, esasperati dal rumore e dalle interferenze che influenzano il gioco.
Grande Fratello: litigi, accuse e Simone a rischio squalifica
Tra i momenti più discussi dell’ultima settimana del Grande Fratello c’è l’esplosione di Anita contro Giulia durante una cena. Uno scherzo innocuo ha scatenato una reazione spropositata, alimentata dalla stanchezza e dalla convinzione di essere criticata alle spalle. Le due hanno poi chiarito, ma il clima resta teso. Omer, intanto, ha accusato Jonas di una strategia mirata a farlo ingelosire tramite Rasha. Jonas ha respinto tutto, dando vita a un confronto diretto che ha lasciato strascichi. Le Nomination di Anita hanno poi ferito Domenico, che si aspettava un’altra scelta: lei però ha ribadito di voler premiare solo chi ritiene più meritevole. Un altro caso esplosivo riguarda Simone, che dopo aver criticato duramente Omer per un gesto simile, ha raccontato ridendo di aver mimato un atto sessuale nei confronti di Grazia. Il pubblico non ha gradito un gesto effettivamente molto discutibile e si è scagliato contro di lui, chiedendo provvedimenti immediati e persino l’annullamento del televoto per squalificarlo.
La tregua imprevista tra Jonas e Omer
La settimana ha portato anche momenti più emotivi: Benedetta ha dedicato i suoi "non ringraziamenti" ad Anita, lasciando Domenico deluso e convinto che avrebbe nominato lui. Il gelo tra i due ha mostrato quanto i rapporti siano ormai fragili. Inaspettatamente, invece, Jonas e Omer – i due grandi nemici di questa edizione del Gf – sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Dopo un confronto sincero, hanno deciso di evitare nuovi scontri e mantenere un rapporto basato sull’onestà. Una tregua che potrebbe cambiare gli equilibri conclusivi del Grande Fratello, che chiuderà i battenti tra poco più di due settimane: la finale, infatti, è stata fissata per lunedì 15 dicembre 2025.
