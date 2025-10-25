Grande Fratello nel caos: tre concorrenti lasciano la Casa, polemiche e rissa sfiorata Tra lutti, ritorni e tensioni crescenti, la settimana del Grande Fratello ha regalato emozioni forti e colpi di scena, tra cui un nuovo favorito per la vittoria.

La nuova settimana del Grande Fratello 2025 ha finalmente portato in Casa una scossa emotiva dopo giorni di dinamiche piatte. È stata una settimana segnata da ritorni inattesi, confessioni personali, scontri durissimi e un clima generale di tensione crescente, dentro e fuori dal loft di Cinecittà. Dalla tragedia di Anita Mazzotta alla commozione di Ivana Castorina, passando per i rimproveri di Simona Ventura e l’uscita momentanea di Donatella, ecco tutto ciò che è successo in questi sette giorni nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo dal 20 al 26 ottobre

Il momento più toccante della settimana del Gf è stato senza dubbio il ritorno di Anita Mazzotta, che lunedì scorso è rientrata nella Casa dopo la morte della madre. La gieffina, che aveva lasciato la Casa per affrontare il lutto, è rientrata nel corso dell’ultima diretta mantenendo la promessa fatta alla donna più importante della sua vita: portare a termine il percorso televisivo cominciato poche settimane prima. "Può sembrare assurdo, ma volevo tornare qui per lei" ha spiegato la concorrente romana, tra le lacrime e l’abbraccio dei compagni. Il pubblico l’ha accolta con un affetto straordinario, trasformando il suo rientro in uno dei momenti più intensi della stagione.

Poche ore dopo, un’altra storia ha commosso il pubblico. Ivana Castorina, già protagonista di un intenso coming out sulla propria transizione di genere, ha rivissuto la tappa più importante del suo percorso grazie all’incontro con il marito Tony. Durante un freeze collettivo, lui le ha detto con voce rotta: "Ti sei liberata di questo mostro, sei tutta la mia vita." Una dichiarazione che ha toccato il cuore degli spettatori e riportato in primo piano uno dei messaggi più potenti che il reality abbia trasmesso negli ultimi anni. Il televoto flash ha regalato un nuovo colpo di scena: Lacrime anche per Bena Benabdallah, che è stato eliminato con solo il 9% dei voti, diventando il secondo concorrente a lasciare la Casa.

Crisi, scontri e tensioni nella Casa

Ma non sono mancate le scintille. Simona Ventura, nel corso della diretta di lunedì, ha rimproverato duramente Jonas Pepe per le frasi sessiste rivolte a Grazia Kendi. Il modello si è scusato, ma le sue parole hanno lasciato il segno, spaccando il pubblico e riaccendendo la rivalità ormai storica con Omer Elomari, con cui anche pochi giorni fa ha sfiorato nuovamente lo scontro fisico. La convivenza, intanto, è sempre più difficile. Tra Grazia e il duo madre-figlio Francesca e Simone è esplosa una lite furiosa, con accuse di falsità e manipolazione reciproche. Anche Benedetta e Francesca si sono punzecchiate per le nomination, mentre il gruppo si spacca tra fazioni e nuove alleanze. E in mezzo a tutto questo caos, nasce anche una "ship" che fa impazzire i social: quella tra Omer e Mattia, protagonisti di un feeling sempre più evidente, tra sguardi, battute e gesti di complicità che il pubblico ha già ribattezzato "la royal couple" del Grande Fratello.

Grande Fratello, tre addii (momentanei)

La settimana che sta per volgere al termine è stata caratterizzata anche dall’uscita momentanea dalla Casa di Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto. Entrambe, infatti, hanno deciso di uscite temporaneamente del gioco per motivi personali. Una scelta accolta con rispetto da compagni e produzione, ma che sta creando tantissime polemiche sul web. In poco più di tre settimane di programma, infatti, già tre concorrenti sono uscite e rientrate dal loft. Una sorta di Gf a porte girevoli che sta piacendo poco ai fan sul web: "Chi esce non può rientrare", "Altro che Grande Fratello, sembra un hotel", sono alcuni dei commenti più frequenti sul web di chi chiede alla produzione un giro di vite sulla politica delle uscite dalla Casa

Crollo d’ascolti, rimproveri e rischio chiusura

Oltre alle suddette polemiche, il GF sta affrontando un periodo nero per questioni ancor più importanti. Gli ascolti del reality di Canale 5, infatti, sono in caduta libera: appena il 14,2% di share per l’ultima puntata. Un dato molto negativo, che conferma il trend al ribasso dopo una prima puntata di stagione discretamente seguita (20% di share). Si parla addirittura di una chiusura anticipata o di un ritorno lampo del Grande Fratello Vip a gennaio, con Signorini che, a quanto pare, avrebbe già messo nel mirino come possibile concorrente Massimo Lovati, ex avvocato di Stasi nel caso di Garlasco.

Che all’interno del team del GF ci sia preoccupazione lo si capisce dalle critiche spietate rivolte dagli opinionisti in studio — su tutti Ascanio Pacelli — all’indirizzo dei concorrenti nella Casa. I commentatori del reality non hanno nascosto la delusione per un cast giudicato troppo spento: "Non siete in vacanza, questo è un reality, non dovete nascondervi," ha tuonato Ascanio, invitando tutti a esporsi di più e a smettere di "giocare alla camomilla". Non è da escludere che la strigliata sia stata ‘commissionata’ dagli autori, che in queste prime tre settimane sono stati costretti a tirare avanti nella totale assenza di dinamiche realmente interessanti.

Al GF, insomma, è già tempo di crisi. Nelle prossime settimane a Simona Ventura toccherà l’onere di far uscire il reality dal tunnel nero in cui è finito. Se non dovesse riuscirci a breve, al programma potrebbe toccare la stessa sorte di The Couple, chiudendo in anticipo rispetto alla tabella originale.

