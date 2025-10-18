Grande Fratello, ore di caos: due ritiri improvvisi, un concorrente si sente male e la crisi di Simona Ventura Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Tra malori, abbandoni improvvisi e ascolti flop, il reality vive giorni di totale confusione.

Settimana densa al Grande Fratello, dove non è mancato davvero nulla: tensioni, crolli emotivi, amori in bilico e anche momenti di pura umanità che hanno riportato il reality al centro delle conversazioni. La Casa si è trasformata in un piccolo teatro di vita vera, con colpi di scena che hanno tenuto incollati i telespettatori, anche se gli ascolti hanno iniziato a scricchiolare.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni (13-18 ottobre)

La settimana si è aperta con la grande paura per Omer Elomari, colto da un improvviso malore che ha spaventato tutti. Le immagini del concorrente soccorso in diretta hanno fatto il giro dei social, fino al lieto fine: il 26enne siriano è tornato in Casa, applaudito e visibilmente commosso. Pochi giorni dopo, però, l’atmosfera è tornata tesa per una lite accesa tra lui e Jonas, nata per una banalissima pizza e degenerata fino a sfiorare la rissa.

Un altro momento forte è arrivato con l’ingresso di Valentina, la fidanzata di Domenico D’Alterio, entrata per affrontarlo dopo la sua vicinanza a Benedetta Stocchi. La scena, con Valentina furiosa e Benedetta in lacrime, è già diventata un must del programma. Benedetta, poi, ha chiesto scusa in confessionale, ammettendo di essersi fatta travolgere dalle emozioni.

La crisi d’ascolti di Simona Ventura: il Gf già in bilico

In mezzo a tutto questo, Il Grande Fratello sta vivendo giorni tribolati a causa degli ascolti molto deludenti che stanno già mettendo in crisi l’edizione di Simona Ventura. Dopo il buon debutto del 29 settembre (20,4% di share), il reality di Canale 5 è calato drasticamente collezionando il 15,5% di share (seconda puntata, 6 ottobre) e poi al 14,4% nella puntata dello scorso lunedì: dati molto deludenti che potrebbero spingere gli autori a decidere nuovi ingressi per ravvivare le dinamiche. Insomma, dopo appena 3 settimane di messa in onda il reality è già in bilico: se il trend di share al ribasso non dovrebbe invertirsi, Mediaset potrebbe addirittura valutare l’ipotesi di una chiusura anticipata, che però al momento non sembra probabile.

L’eliminazione choc e le polemiche post puntata

La terza puntata stagionale ha emesso il primo verdetto di questa edizione, ovvero l’eliminazione di Giulio Carotenuto. Il dentista napoletano, considerato da molti uno dei concorreti forti del cast, è uscito a sorpresa al televoto contro Omer e Matteo rimediando appena il 19% di preferenze. La puntata di lunedì sera, inoltre, ha fatto notizia anche per le parole di Simona Ventura che ha comunicato ai concorrenti la pace tra Israele e Hamas: un momento toccante che ha scosso tutti, in particolare Rasha Younes, che però non ha condiviso l’entusiasmo della conduttrice per la fine della guerra a Gaza. Il suo sfogo post puntata ha fatto molto discutere.

Grande Fratello: due abbandoni e il coming out di Ivana Castorina

L’altra notizia della settimana del Grande Fratello è stato il coming out di Ivana Castorina, che ha raccontato con dolcezza e coraggio la sua transizione da uomo a donna, trovando l’abbraccio delle coinquiline e un consenso unanime fuori dalla Casa. Resta invece un punto interrogativo la situazione di Anita Mazzotta, uscita per motivi familiari ma al centro di insistenti voci su un possibile rientro. Come se non bastasse, ieri si è aggiunta anche Francesca Carrara alla lista dei gieffini che hanno abbandonato il gioco, anche lei per ragioni di natura personale. Il loro destino probabilmente sarà chiarito lunedì sera durante la quarta puntata del Grande Fratello, la cui edizione 2025 – tra polemiche, ascolti bassi e abbandoni improvvisi – è partita in modo tutt’altro che brillante.

