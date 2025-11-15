Grande Fratello, ore di caos e minacce: un concorrente perde la testa e una big annuncia il ritiro Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Amori al capolinea, baci inaspettati e tensioni alle stelle nella Casa del Grande Fratello.

Settimana incandescente nella Casa del Grande Fratello, dove tra amori in bilico, scontri accesi e momenti di grande emozione i concorrenti hanno mostrato il volto più vero e fragile di questa edizione. Ecco cosa è successo in questi giorni.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni

Tra i momenti più discussi, la prima vera lite tra Jonas e Anita. Dopo la cena nella stanza del Capitano, il modello ha accusato la coinquilina di aver parlato troppo di Francesca e Simone durante la serata. Lei, ferita, ha ribattuto che non stava facendo pettegolezzi, ma solo esprimendo opinioni. Il gelo tra i due è aumentato quando Jonas le ha proposto di dormire insieme e lei ha rifiutato con decisione, dicendogli: "Sai perché non dormiamo insieme". Dopo qualche ora la tensione è sembrata sciogliersi, ma nuove incomprensioni sono nate quando lui ha iniziato a farle domande sul suo passato sentimentale. "Cosa ti cambia saperlo?", gli ha risposto secca. Mentre questa coppia attraversa la prima vera crisi, un’altra storia è finalmente sbocciata. Dopo settimane di sguardi e incertezze, Rasha Younes e Omer Elomari si sono lasciati andare a un bacio che ha fatto esplodere la Casa.

Liti e crisi tra i concorrenti del GF

A dominare la scena però è stato ancora una volta Domenico D’Alterio, travolto dalle conseguenze della sua tormentata storia con Valentina Piscopo. Durante la puntata del 10 novembre, Simona Ventura gli ha comunicato che la compagna ha deciso di lasciarlo dopo aver visto la sua vicinanza con Benedetta. Lui, visibilmente provato, ha ammesso le proprie colpe: "Ho sbagliato tanto, ma voglio riconquistarla". Poche ore dopo, Domenico ha perso la calma sentendo i compagni parlare di Valentina. "Non ve lo dirò un’altra volta, smettetela di parlare di lei!", ha urlato furioso, arrivando a minacciare di spaccare tutto. Come se non bastasse, nella Casa è entrata anche Simona, la madre di Benedetta Stocchi, che ha affrontato Domenico con parole dure: "Hai ferito due famiglie, quella di mia figlia e la tua. Ti devi comportare da uomo".

Attimi di paura per Giulia

Ma la settimana non è stata fatta solo di scontri sentimentali. A preoccupare tutti è stato il malore di Giulia Soponariu, che si è sentita male sia prima che dopo la diretta: "Mi ha detto che vuole andare via", ha rivelato Anita, confermando le voci di un possibile ritiro che preoccupano i fan, ma la situazione sembra essere rientrata. Intanto, un altro nodo delicato ha coinvolto Grazia Kendi, chiamata a una scelta difficile: dire la verità a Mattia Scudieri, rivelandogli che la fidanzata Carlotta non lo ha mai lasciato, o garantirgli l’immunità.

Grande Fratello a rischio trasloco

Fuori dalla Casa, intanto, a tenere banco sono gli ascolti pessimi di questa edizione, avviata a essere la meno seguita della storia del reality. Il Grande Fratello continua a non decollare e lunedì scorso si è fermato a 1,9 milioni di spettatori contro i 3,5 milioni del Commissario Ricciardi su Rai 1. Una situazione che sta spingendo Mediaset a valutare un cambio di serata: si parla sempre più concretamente di spostare il reality al martedì sera, lasciando lo slot del lunedì alla nuova Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in versione prima serata.

