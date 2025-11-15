Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello, ore di caos e minacce: un concorrente perde la testa e una big annuncia il ritiro

Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Amori al capolinea, baci inaspettati e tensioni alle stelle nella Casa del Grande Fratello.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Settimana incandescente nella Casa del Grande Fratello, dove tra amori in bilico, scontri accesi e momenti di grande emozione i concorrenti hanno mostrato il volto più vero e fragile di questa edizione. Ecco cosa è successo in questi giorni.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni

Tra i momenti più discussi, la prima vera lite tra Jonas e Anita. Dopo la cena nella stanza del Capitano, il modello ha accusato la coinquilina di aver parlato troppo di Francesca e Simone durante la serata. Lei, ferita, ha ribattuto che non stava facendo pettegolezzi, ma solo esprimendo opinioni. Il gelo tra i due è aumentato quando Jonas le ha proposto di dormire insieme e lei ha rifiutato con decisione, dicendogli: "Sai perché non dormiamo insieme". Dopo qualche ora la tensione è sembrata sciogliersi, ma nuove incomprensioni sono nate quando lui ha iniziato a farle domande sul suo passato sentimentale. "Cosa ti cambia saperlo?", gli ha risposto secca. Mentre questa coppia attraversa la prima vera crisi, un’altra storia è finalmente sbocciata. Dopo settimane di sguardi e incertezze, Rasha Younes e Omer Elomari si sono lasciati andare a un bacio che ha fatto esplodere la Casa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Liti e crisi tra i concorrenti del GF

A dominare la scena però è stato ancora una volta Domenico D’Alterio, travolto dalle conseguenze della sua tormentata storia con Valentina Piscopo. Durante la puntata del 10 novembre, Simona Ventura gli ha comunicato che la compagna ha deciso di lasciarlo dopo aver visto la sua vicinanza con Benedetta. Lui, visibilmente provato, ha ammesso le proprie colpe: "Ho sbagliato tanto, ma voglio riconquistarla". Poche ore dopo, Domenico ha perso la calma sentendo i compagni parlare di Valentina. "Non ve lo dirò un’altra volta, smettetela di parlare di lei!", ha urlato furioso, arrivando a minacciare di spaccare tutto. Come se non bastasse, nella Casa è entrata anche Simona, la madre di Benedetta Stocchi, che ha affrontato Domenico con parole dure: "Hai ferito due famiglie, quella di mia figlia e la tua. Ti devi comportare da uomo".

Attimi di paura per Giulia

Ma la settimana non è stata fatta solo di scontri sentimentali. A preoccupare tutti è stato il malore di Giulia Soponariu, che si è sentita male sia prima che dopo la diretta: "Mi ha detto che vuole andare via", ha rivelato Anita, confermando le voci di un possibile ritiro che preoccupano i fan, ma la situazione sembra essere rientrata. Intanto, un altro nodo delicato ha coinvolto Grazia Kendi, chiamata a una scelta difficile: dire la verità a Mattia Scudieri, rivelandogli che la fidanzata Carlotta non lo ha mai lasciato, o garantirgli l’immunità.

Grande Fratello a rischio trasloco

Fuori dalla Casa, intanto, a tenere banco sono gli ascolti pessimi di questa edizione, avviata a essere la meno seguita della storia del reality. Il Grande Fratello continua a non decollare e lunedì scorso si è fermato a 1,9 milioni di spettatori contro i 3,5 milioni del Commissario Ricciardi su Rai 1. Una situazione che sta spingendo Mediaset a valutare un cambio di serata: si parla sempre più concretamente di spostare il reality al martedì sera, lasciando lo slot del lunedì alla nuova Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in versione prima serata.

Potrebbe interessarti anche

Domenico e Valentina

Grande Fratello, il reality sprofonda nel caos: risse sfiorate, flirt 'fasulli' e il giallo del passaggio segreto

Settimana di fuoco al GF: tra baci rubati, rivalità esplosive e momenti di pura emoz...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc

Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera

L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Anticipazioni Grande Fratello (20 ottobre): rientra Anita dopo il lutto, eliminazione choc e il gran ritorno di Sonia Bruganelli

Oggi lunedì 20 ottobre 2025 va in onda il quarto appuntamento del reality show di Si...
Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi e Simona Ventura

Grande Fratello, serata da incubo e polemiche. Pier Silvio Berlusconi ‘grazia’ Simona Ventura

Il Gf non chiuderà i battenti nonostante il record negativo di giovedì (13,1% di sha...
Grande Fratello, eliminato 20 ottobre: la conduttrice Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni 27 ottobre: la furia di Valentina contro Domenico e l'amore tra Omer e Rasha. Cosa vedremo stasera

Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di C...
Jonas e Mattia

Grande Fratello, ore di caos: due ritiri improvvisi, un concorrente si sente male e la crisi di Simona Ventura

Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Tra malori, abbandoni improv...
Grande Fratello cosa successo puntata 30 ottobre eliminato nomination Omer Jonas

Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas

Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reali...
Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione

Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Dome...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Rasha Younes

Rasha Younes
Benedetta Stocchi

Benedetta Stocchi
Giulia Soponariu

Giulia Soponariu
Donatella Mercoledisanto

Donatella Mercoledisanto

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963