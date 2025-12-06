Grande Fratello: autori esagerano, una gieffina crea problemi e scoppia una coppia Ecco cosa è successo nella casa più spiata d'Italia questa settimana: dalle dinamiche più forti esplose nella Casa, a colpi di scena, tensioni e nuovi fronti aperti.

A meno di due settimane dalla finale, il clima nella Casa del Grande Fratello è diventato incandescente. L’avvicinamento al 15 dicembre ha concentrato in pochi giorni una serie impressionante di scontri, colpi di scena, eliminazioni e rivelazioni che hanno completamente ridisegnato gli equilibri del gioco. La puntata del 1° dicembre ha fatto da spartiacque: Simona Ventura ha annunciato il secondo finalista, l’eliminazione di un concorrente storico e una serie di provvedimenti che hanno scatenato una reazione di massa sui social. Ecco cosa è successo in Casa questa settimana.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni

Il televoto ha premiato Jonas Pepe, che ha ribaltato tutti i sondaggi della vigilia e si è aggiudicato un posto in finale con percentuali schiaccianti. Di contro, Mattia Scudieri è stato il meno votato e ha dovuto lasciare immediatamente la Casa. La sua uscita, però, non ha placato il dibattito: il selfie pubblicato con la fidanzata Carlotta ha spaccato la fanbase, soprattutto quella che da settimane sosteneva la ship con Grazia Kendi. Ma il vero terremoto emotivo si è consumato quando Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio, è entrata nella Casa per un confronto. Ha restituito l’anello simbolo della loro relazione e ha sancito la fine di una storia di nove anni. Quindi Benedetta è apparsa confusa e ferita, Giulia e altre concorrenti hanno criticato apertamente Domenico, accusandolo di pensare più al gioco che alla sua famiglia. La puntata ha poi mostrato un momento molto dolce: l’incontro tra Omer e suo fratello Morshed, che vive in Turchia. L’abbraccio dei due, dopo oltre un anno di distanza, ha emozionato lo studio mentre il concorrente rievocava gli orrori della guerra in Siria.

GF: crisi in casa e regia fuori controllo

Il clima si è di nuovo surriscaldato quando è stato trasmesso il video delle parole di Simone su Dolce Dona, nuova ospite arrivata dal GF Kosovo. La frase sul "farla ubriacare e metterci la melatonina" ha indignato il pubblico, e la nomination d’ufficio decisa dal programma è stata giudicata troppo leggera dai telespettatori, che sui social hanno parlato di un provvedimento "ridicolo" a fronte della gravità del gesto. L’arrivo di Dolce ha scatenato altre tensioni: la ragazza ha portato in tugurio Omer, Jonas e Donatella, scelta che ha fatto esplodere la gelosia di Rasha. Le sue parole contro la kosovara, rapidamente diventate virali, hanno dato il via a una frattura sempre più evidente nella coppia dei "Rashmer". Omer, infatti, nelle ore successive ha ammesso che la loro conoscenza "non è andata bene", provocando la reazione piccata della coinquilina. Come se non bastasse, ci sono novità sull’indiscrezione della Marzano secondo cui nella notte ci sarebbe stato un bacio segreto tra due concorrenti, prontamente censurato dalla regia che avrebbe tagliato le immagini in diretta: sembra infatti che secondo degli insider questo taglio sarebbe avvenuto per volere degli autori, che si sarebbero voluti garantire del materiale per la prossima puntata, omettendo quindi informazioni al pubblico.

