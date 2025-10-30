Grande Fratello, riassunto 30 ottobre: Ventura con l'anello al naso, Benedetta si ribella, Jonas rischia l'addio Com’è andata la puntata Gf di lunedì 30 ottobre 2025. Donatella trionfa al televoto, poi nomination di fuoco e colpo di scena: Valentina entra nella Casa, Bendetta si ribella.

A tre giorni esatti dall’ultima diretta, Simona Ventura e gli inquilini del Grande Fratello tornano in scena. Una nuova concorrente, liti, riconciliazioni e una nuova tornata di nomination che ha impacchettato un televoto da brividi in vista della prossima diretta. Questo il menù offerto dalla sesta puntata del reality di Canale 5 che – al netto degli ascolti tv non entusiasmanti – regala emozioni a raffica e sembra finalmente essere entrato nel vivo della sua narrazione. Scopriamo allora cosa è successo nel corso della diretta Gf in onda giovedì 30 ottobre 2025 su Canale 5.

Risultato Televoto Grande Fratello, le percentuali: vince Donatella, Francesco ultimo

I concorrenti al televoto Grande Fratello erano tre: Jonas, Donatella e Francesco. La puntata si apre senza riferimento alla votazione, che viene affrontata solo alle ore 23: il primo concorrente a sfilarsi dalla sfida è Jonas Pepe. Restano sulla graticola Donatella e Francesco, entrambi pugliesi e legati da un’antipatia marcata nata sin dai primi giorni del reality. Dopo una lunga attesa, Simona Ventura svela il risultato del Televoto Gf che sancisce che Francesco Rana è il concorrente meno votato dal pubblico. Il poliziotto è quindi il primo candidato all’eliminazione. Il risultato della votazione conferma in toto quelli che erano i sondaggi Gf della vigilia, che indicavano proprio ‘King Rana’ come concorrente più a rischio.

La domanda a cui hanno risposto i telespettatori era: "Chi vuoi salvare?" Ecco la classifica e le percentuali della votazione:

Donatella 47,7%

Jonas Pepe 35%

Francesco Rana 18%

Nomination Gf: voti e motivazioni

Francesco al televoto, dunque, poi spazio alle nomination che serviranno a completare la line-up della prossima votazione che deciderà il prossimo eliminato dal Grande Fratello. Gli immuni scelti dalla casa sono Domenico, Anita, Ivana e Omer. Ecco le scelte e le motivazioni di tutti i concorrenti:

Nomination palesi

Francesco vota Grazia: "Non mi piacciono i suoi modi di fare nelle discussioni"

Jonas vota Donatella: "Per coerenza rispetto a quella che ho detto"

Benedetta vota Francesca e Simone: "Con lei non ho rapporto"

Grazia vota Francesca e Simone: "Siamo incompatibili"

Flaminia vota Jonas: "Stasera ha avuto due uscite che non mi sono piaciute"

Donatella vota Mattia: "Lo nomino, ma stiamo recuperando"

Giulia vota Mattia: "Vado a esclusione"

Mattia vota Simone e Francesca: "Atteggiamenti che mi disturbano a tavola"

Simone e Francesca votano Grazia: "Non mi piace come gioca"

Rasha vota Mattia: "Parliamo poco"

Nomination segrete

Ivana vota Simone e Francesca: "Simo si intrufula nelle faccende della madre"

Anita vota Francesca e Simone: "Vorrei che restasse solo Simone"

Omer vota Jonas: "Non vado più giù con lui"

Domenico vota Jonas: "Non mi piace, ci siamo scontrati molto"

Chi è al prossimo televoto Gf

Vanno al televoto la coppia Francesca-Simone, Jonas e Mattia. Il pubblico dovrà decidere chi salvare. Lunedì 3 novembre 2025, il meno votato uscirà dal programma

Francesca-Simone

Jonas

Mattia

Grande Fratello, cosa è successo nella puntata del 30 ottobre 2025

La ‘faida’ Jonas-Omer (più Domenico)

Il primo tema della serata è lo scontro tra Omer e Jonas. Pepe precisa di non voler assumere il ruolo di leader, "altrimenti non si sarebbe messo mezza casa contro". Nonostante le provocazioni, Elomari afferma di non voler arrivare al punto di "alzargli le mani". Jonas è diretto: "Sarà interessante vedere te senza l’approvazione degli altri". Omer replica senza esitazioni: "Io non ho bisogno di nessuno. Non mi conosci". A questo punto interviene Floriana, che si scaglia contro Jonas: "Sei invidioso… Sei disonesto". Lui ribatte con sarcasmo: "Uno dovrebbe parlare se ha qualcosa da dire". Durante la settimana, Jonas ha avuto un acceso confronto anche con Domenico, accusandolo di aver sempre "giocato" con Benedetta. D’Alterio, sentendosi colpito anche sul piano familiare, perde la calma: "Sei un bambino. C’hai 24 anni… Sei arrogante". Pepe rincara la dose: "Lo sai che chi si sente superiore è inferiore? […] Il bambino l’hai fatto te davanti a tutta Italia". Jonas si difende: "C’ho convissuto tutta la vita, sono solo sicuro di me". Anita non ritiene che Jonas sia arrogante, mentre Ivana lo descrive come "uno che si espone sempre". Cristina prende posizione contro Domenico, che si lamenta del fatto che Jonas parli di lui: "Sei tu il primo che ha sbattuto in televisione la famiglia". Simona aggiunge con ironia: "Domenico non abbiamo il salame negli occhi, che comunque piacerebbe a Benedetta", scherzando sul tema della "salumeria".

L’incontro tra Simone e suo padre al Gf

La puntata entra nel vivo con Francesca e Simone chiamati nella Mystery Room, ignari che a volerli incontrare è Alessio, ex compagno di lei e padre di lui. Nel corso della settimana Simone aveva parlato della sua infanzia segnata dall’assenza paterna, un vuoto che ancora oggi lo fa soffrire. Ripensando a quei momenti, si era lasciato andare alle lacrime: "La colpa che do a papà è di essere arrivato a Natale e non vedere neanche un regalo sotto l’albero da parte sua." Più tardi, Simone rimane solo nella stanza e legge un messaggio social di Alessio: "Ti amo, figlio mio." "Non me l’aspettavo," commenta commosso. Viene poi "freezato" e il padre entra nella stanza per abbracciarlo: "Scusami, mi dispiace tanto per come sono andate a finire le cose." Alessio lo invita a non portare rancore verso la madre: "Mamma è unica, lo sai cosa penso di lei." Poi il padre, sopraffatto dal rimorso, ammette tra le lacrime: "Non mi sono mai perdonato del male che gli ho fatto". Dopo l’incontro papà figlio, Simona Ventura chiama in Mistery Francesca per un breve faccia a faccia con il suo ex compagno. Il loro incontro è tenero e intenso, i due si scambiano carezze e parole di conforto. Sonia Bruganelli dallo studio osserva: "Il finale tra due persone così potrebbe essere il ritorno insieme".

Il triangolo Domenico-Valentina-Bendetta

Spazio poi all’ormai immancabile triangolo tra Domenico, la sua compagna Valentina e la terza incomoda Benedetta. Stasera Valentina entra nella Casa (ancora) e Simona Ventura organizza un incontro con il suo compagno e la gieffina con cui ha stretto un rapporto strettissimo. Tornano i soliti discorsi, poi Valentina fa un annuncio inaspettato: "Da stasera sarò ospite con voi per qualche giorno per capire come funzionano i rapporti in questa bolla." La reazione di Domenico è immediata e polemica: "Grazie Simona per il regalo, se volete entra lei e esco io. Questa cosa l’hanno costruita loro (gli autori, ndr), è stata totalmente travisata". Simona Ventura sbotta: "Ti do una notizia, c’è anche la diretta h24 su Mediaset extra. Questa cosa l’hanno vista tutti, noi non abbiamo l’anello al naso". Ma a prendere peggio l’ingresso di Valentina è Benedetta, che lancia accuse e si sente tirata per la giacchetta in una dinamica in cui non si rivede: "Questa cosa è follia, sto in mezzo a una cosa inesistente di cui io non faccio parte, non c’entro niente". Poi qualche minuto dopo sbotta durante la diretta contro Simona Ventura: "Io non metto in dubbio che tra loro ci siano incomprensioni, ma sono problemi loro con tutto il rispetto. Così è too much".

