Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reality show condotto da Simona Ventura: eliminato Matteo, scontro furioso tra Omer e Jonas.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Scontri, confronti, nuovi amori, nomination e una eliminazione. La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 ottobre 2025 è stata ricca di dinamiche. Che cosa è successo? Ecco i dettagli della quinta diretta stagionale del reality condotto da Simona Ventura.

Grande Fratello, chi è stato eliminato al televoto

I concorrenti finiti in nomination al termine della scorsa puntata erano tre: Rasha, Matteo, Benedetta. Simona Ventura a metà serata ha annunciato che Rasha era salva. Il testa a testa finale è stato perso da Matteo Azzali, che è stato il concorrente meno votato dal pubblico ed è stato eliminato dal Grande Fratello. Ecco le percentuali della votazione di lunedì 27 ottobre:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi vuoi salvare:

Nomination Grande Fratello

Matteo è stata definitivamente eliminato dalla Casa del Grande Fratello. Le nomination successive sono state infuocate. Dal novero di concorrenti votabili sono stati esclusi gli immuni Domenica, Anita, Ivana e Omer, indicati come preferiti dai concorrenti della casa

Grazia nomina Francesco: "Mi ha detto cose su Anita e Benedetta pesanti"

Jonas nomina Donatella: "Non puoi imporre i tuoi valori al Gf"

Benedetta nomina Francesca e Simone: "Trovo Francesca incoerente e falsa"

Flaminia nomina Grazia: "Non abbiamo dialogo, anche se mi piacerebbe"

Rasha nomina Benedetta: "Non percepisco apertura nei miei confronti"

Francesca e Simona nominano Grazia: "C’è stata una lite"

Simone nomina Donatella: "Tra noi non c’è interesse"

Francesco nomina Donatella: "È una giocatrice"

Giulia nomina Jonas: "Abbiamo cose da chiarire"

Donatella nomina Francesco: "Ha usato un linguaggio volgare"

Poi ci sono state le nomination degli immuni, in confessionale.

Anita nomina Francesco: "Dice le cose alle spalle"

Ivana nomina Francesco: "È taciturno nella Casa"

Omer nomina Jonas: "E’geloso, ma ci sono mille e uno motivi"

Domenica nomina Jonas: "Non mi piacciono i suoi modi arrogante"

Il nuovo televoto GF: chi rischia di uscire giovedì 30 ottobre

Al termine del giro di nomination, i concorrenti più votati sono stati Francesco, Donatella e Jonas. Saranno loro a sfidarsi nel prossimo televoto che si chiuderà giovedì 30 ottobre, in occasione della seconda puntata settimanale del Grande Fratello.

Grande Fratello, cosa è successo nella puntata di lunedì 27 ottobre

Dalle ‘corna‘ temute da Valentina, la compagna di Domenico, alla riconciliazione tra Donatella e sua madre dopo anni di litigi. Ma anche la love story in rampa di lancio tra Rasha e Omer e lo scontro di quest’ultimo con Jonas. Riviviamo i blocchi principali dell’ultima diretta del Grande Fratello

Valentina contro Benedetta e il bacio rubato

La puntata si apre con lo scontro tra Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio, e Bendetta, la gieffina che negli ultimi giorni è stata un po’ troppo vicina all’operaio di Scampia. Simona Ventura mostra le immagini della sua visita a casa di Valentina, poi quest’ultima (furiosa) sbotta: "Siete andati oltre. Fuori ogni giorno è un’accusa continua, di fotografie con Benedetta insieme ad un’ondata di persone, che lui contattava in chat. Ormai tutti stanno aspettando le corna: sembrate una coppia, non è un’amicizia. Secondo me hai una cotta per lui" sbotta la donna, che poi allude a possibili tradimenti recenti di Domenico. Benedetta interviene: "Questo rapporto va avanti perché è solo una bella amicizia. Però se da fuori si vede questo, da oggi chiudo: io di qua e lui di là". Poi tocca a Domenico dare spiegazioni a Valentina, seppur non troppo convincenti: "Se ho contatto altre donne nei mesi scorsi? Non lo so, in passato ho fatto errori ma pensiamo al futuro. Se ho sbagliato con Valentina più di chiederle scusa non posso". Il blocco finisce e Valentina si avvia ad uscire dalla Casa, ma in quel momento Domenico con un gesto improvviso le afferra la testa e la dà un bacio in bocca. Simona Ventura non gradisce e lo fa notare al concorrente: "Domenica, quel bacio rubato proprio non mi è piaciuto".

Antonella: la morte del padre e l’incontro con la madre

Durante la puntata del Grande Fratello, Donatella si apre sul suo passato e vive un momento di grande emozione con la visita a sorpresa della madre. In confessionale ripercorre la sua infanzia difficile, segnata dall’assenza del padre, Gianni Mercoledisanto, spesso lontano per "le dipendenze, le strade brutte, le donne" e per i periodi di carcere in cui "si è dovuto allontanare per forza". Con voce rotta ammette: "Mio padre è stato egoista", aggiungendo: "Mi rendo conto che un papà non l’ho mai avuto".

Ricorda il dolore provato alla sua morte — "Ho pianto perché ha finito di fare danni o perché è morto? Non lo so, tutt’ora mi chiedo ‘sta cosa" — ma anche la rinascita grazie al marito: "Avevo 15 anni quando è arrivato l’angelo che è Andrea". Quando la madre entra nella Mystery Room, Donatella scoppia in lacrime. Le due per anni non hanno avuto un buon rapporto. Si abbracciano a lungo, tra scuse, carezze e parole mai dette. La mamma le dice quanto sia orgogliosa di lei, mentre Donatella le confida di averla sempre amata nonostante tutto e che "dopo l’esperienza del Grande Fratello cambierà il nostro rapporto".

L’amore (possibile) tra Omer e Rasha

E’ la (possibile) storia copertina del Grande Fratello di Simona Ventura. Tra loro l’intesa è evidente, nonostante le remore di Rasha che fatica a lasciarsi andare. Stavolta però la concorrente di origine palestinese ammette di provare qualcosa per il coinquilino siriano: "Purtroppo sono fatta così, sono lenta, ho il timore di compromettere il mio percorso e delle cose belle. A causa del mio passato ho il freno a mano tirato, ma per Omer sento qualcosa di diverso". Poi, però, Rasha chiarisce di non voler forzare le cose: "Lasciatemi fare, piano piano, voglio che sia naturale e vero". Omer annuisce, soddisfatto. Lui è cotto e non vede l’ora di far definitivamente breccia nel cuore della coinquilina.

Grande Fratello, Jonas contro Omer

Spazio anche alla rivalità tra Omer e Jonas, ormai a tutti gli effetti i due antagonisti principali in questo Grande Fratello. Una clip ripercorre i loro precedenti scontri: i due si accusano a vicenda di essere "invidiosi" e si scambiano soprannomi poco amichevoli, come ‘cagnolino’ e ‘Orso Yoghi’. Tutto sembra avere origine dall’interesse di Omer per Rasha, con cui anche Jonas ha un buon rapporto. Il siriano, però, smentisce: "Tutti sanno che tra me e lei non c’è niente". Pepe lo provoca: "Ti vergogni a dire che ti piace una donna?". Rasha interviene in difesa di Elomari: "Non si espone perché io non gli do modo". Sonia Bruganelli mostra di parteggiare per Jonas, che a suo avviso è il concorrente perfetto perché "si sta mettendo completamente in gioco". Ascanio ritiene che Omer dovrebbe ringraziare Jonas perché "ha fatto uscire un tuo lato, che può piacere o non piacere, quando prima eri anonimo". Il siriano, parecchio infastidito, ribatte: "Perché trovi sempre il positivo in Jonas?". Simona prende le sue difese: "Direi che Omer è tutto tranne che anonimo".

Potrebbe interessarti anche