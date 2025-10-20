Grande Fratello, puntata 20 ottobre: Bena fuori (con polemica) e opinionisti furiosi. Nomination di fuoco: chi rischia Emozioni, lacrime e polemiche nella puntata del 20 ottobre: Bena scaricato dal pubblico, Anita e Ivana commuovono, ma non mancano televoto e nomination: cosa è successo

Si riapre il sipario sulla casa del Grande Fratello con un’imperdibile diretta, quella di lunedì 20 ottobre 2025: che promette scintille: il rientro di Anita dopo l’uscita per la morte della madre e un’eliminazione a sorpresa sono solo un assaggio. Nella casa i nervi saltano, la temperatura sale, quattro ragazzi scopriranno di essere a rischio eliminazione e mentre Ivana racconta il suo processo di transizione, il marito fuori dalla porta rossa ha qualcosa da aggiungere alla storia che ha sentito. In studio c’è un’ospite d’eccezione, Sonia Bruganelli. Ecco cosa è successo e il recap completo della serata: risultato televoto, eliminato, nomination e tutto il resto.

Grande Fratello, cosa è successo nella puntata del 20 ottobre

In apertura della puntata del Grande Fratello, Anita Mazzotta rientra in casa per mantenere una promessa fatta alla madre, scomparsa pochi giorni fa, e viene accolta con abbracci e baci dai compagni di avventura. "Mi siete mancati tanto. Sono stati giorni difficili, ma adesso sono di nuovo a casa. Ho chiesto io di tornare nella Casa perché, può essere comprensibile o meno come scelta, ma tutti voi lo sapete che è una promessa. Era una volontà della mia mamma e anche mia. Per quanto possa sembrare assurdo, l’unica cosa che voglio ora è rinchiudermi in questa bolla, con tutti voi, e non pensare al fuori. Ci penserò più avanti", le parole tra le lacrime della gieffina.

Il focus si sposta poi sui flirt reali, possibili o immaginari tra i ragazzi della casa. Al centro della contesa c’è la bellissima Rasha, corteggiata da Omer e "King Rana", lotta impari tra i due, ma sicuramente Francesco vince in simpatia. Anche la Bruganelli tifa per lui, mentre Ascanio lo definisce il nuovo "Patrick".

Spazio poi alla storia di Ivana Castorina, che la scorsa settimana ha confessato ad alcune coinquiline il suo doloroso percorso di transizione. "Se riuscissi a far cambiare idea solo a un genitore di figli che vogliono affrontare un percorso del genere, avrei vinto il mio Grande Fratello". Una clip mostra ai telespettatori la sua storia di dolore e rinascita e il suo percorso concluso con la transizione definitiva che l’ha resa una donna a tutti gli effetti. Poi, il toccante incontro con suo marito Tony, sbarcato nella Casa del Gf per sostenerla durante un freeze collettivo: "Ti sei liberata di questo mostro, ti stramo. Sono orgoglioso di te, sei tutta la mia vita", le parole commoventi rivolte a Ivana.

Grande Fratello, il risultato del televoto: boom di Francesco Rana

Al televoto Grande Fratello c’erano Bena, Grazia, Francesco Rana, Giulia: il meno votato dal pubblico è Bena, che finisce direttamente in nomination. Alla domanda ‘Chi vuoi salvare’, il pubblico ha risposto con queste percentuali:

Francesco 46%

Grazia 28%

Giulia 17%

Bena 9%

Gf, Televoto Flash ed eliminato del 20 ottobre: esce Bena Benabdallah

La vera novità della serata riguarda il televoto flash organizzato subito dopo il risultato della prima votazione. Simona Ventura comunica ai concorrenti che Bena sarà raggiunto in nomination da altri tre concorrenti decisivi dal pubblico tramite un sondaggio lanciato sui profili social del programma per decidere i gieffini che si sono esposti meno nelle prime tre settimane. In studio si respira aria di ‘cazziatone’, con gli opinionisti spietati nella critica al gruppo di comcorrenti: "La grande paura non è essere giudicati, ma essere trasparenti come siete stati tutti i voi in queste settimane. Cantate di meno ed esponetevi di più. Questo gioco lo state facendo diventare una scampagnata tra amici", dice Ascanio. Che poi si rivolge a Matteo con parole spietate: "Smettila di fare il Don Matteo, spegni sempre le tensioni ma nella Casa del Gf non è una cosa buona al GF: qui voglio vedere le tensioni e il carattere di tutti". Toccato nell’orgolio, l’ex pugile perde la pazienza e minaccia: "E’ l’ultima settimana, poi vado via". Sonia Bruganelli interviene: "Quello che vogliamo dirvi e che avete tanta vita da raccontare, non perdete il vostro tempo perché quest’anno dura tre mesi e quando siete fuori non potrete farlo più".

Oltre a Bena, in nomination sono finiti anche Matteo, Mattia e Flaminia. Dopo poco più di 30 minuti di votazione, Simona Ventura ha svelato il risultato della votazione: il concorrente eliminato è Bena. Ecco le percentuali:

Mattia 35%

Flaminia 33%

Matteo 33%

Bena 21%

Nomination

Benedetta nomina Rasha: "Tra noi c’è poco dialogo"

Ivana nomina Domenico: "Non mi ha mai fatto domande"

Domenico nomina Ivana: "Non mi è piaciuta una sua battuta"

Grazia nomina Francesca e Simone: "Non riesco a intrecciarmi con loro"

Francesca e Simone nominano Matteo: "Non sta bene qui, si è spento"

Flaminia nomina Matteo: "Si riposa sempre, è troppo sulle sue"

Matteo nomina Benedetta: "Non scherziamo più come prima"

Donatella nomina Flaminia: "Non mi dice le cose in faccia"

Mattia nomina Donatella: "Alcuni atteggiamenti non li ho graditi"

Francesco nomina Benedetta: "La voto per avere un nuovo inizio"

Jonas nomina Matteo: "Non ho capito una sua affermazione"

Rasha nomina Benedetta: "Con lei non ho legato"

Omer nomina Jonas: "Per la mancanza di rispetto verso Grazia"

Giulia nomina Rasha: "Mai state da sole a parlare"

Chi è al televoto Grande Fratello (27 ottobre): Benedetta, Matteo, Rasha

I nominati della quarta puntata del Grande Fratello sono Benedetta, Matteo e Rasha, tre pezzi forti della Casa. Il pubblico dovrà decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato dal prossimo televoto, il cui risultato sarà svelato lunedì 27 ottobre dicembre, sempre su Canale 5.

