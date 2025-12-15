Grande Fratello, cosa è successo nella semifinale: Anita superfinalista, Omer festeggia (con Rasha) e Domenico eliminato Colpi di scena nella semifinale del Grande Fratello: Domenico eliminato, Omer in finale, la scelta coraggiosa di Anita

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La semifinale del Grande Fratello è andata in onda con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5. La tredicesima puntata, trasmessa lunedì 15 dicembre, ha accompagnato il pubblico verso le battute finali del reality. Alla conduzione Simona Ventura, che ha fatto ingresso nella Casa per confrontarsi con i concorrenti a un passo dalla finale. Tra emozioni, tensioni e bilanci, i protagonisti hanno vissuto una serata decisiva in vista della finalissima del 18 dicembre. In studio spazio agli opinionisti con la presenza di Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. I tre ex gieffini hanno commentato il percorso dei concorrenti rimasti in gara. Ospite speciale della serata Sonia Bruganelli, intervenuta con le sue opinioni sulle dinamiche del gioco. Quinto finalista del Grande Fratello Omer, eliminato Domenico. Superfinalista di questa edizione è Anita. Ecco cosa è successo nel corso della puntata di lunedì 15 dicembre 2025.

Grande Fratello, puntata 15 dicembre 2025: cosa è successo

La prima settimana di Omer senza Rasha è stata un susseguirsi di pensieri ed emozioni contrastanti. "Ho cercato di godermi questa settimana, ma ci siamo capiti molto male", ha raccontato Omer, lasciando emergere tutta la sua nostalgia. "Mi manca e volevo chiarire con lei", ha aggiunto, spiegando che una volta uscito sarebbe andato a cercarla. Nel frattempo, anche Rasha ha fatto il primo passo, scrivendogli: "L’orgoglio l’ho lasciato a casa, mi manchi, ti aspetto". Parole che hanno colpito Omer, che ha ammesso: "Ti ho guardato tutta la settimana, ho ragionato e ho capito tante cose". Riflettendo sul loro rapporto, ha riconosciuto: "Tu hai capito il mio carattere, le mie fragilità e le hai protette". Rasha ha voluto chiarire il suo punto di vista, spiegando: "Lunedì ero stanca e mi ero chiusa". "Quando l’ho fatto, tu hai dubitato di me", ha aggiunto, sottolineando quanto questo l’abbia ferita. Nonostante tutto, ha cercato di guardare avanti: "Che ci serva da lezione, perché siamo due teste dure". Nel confronto finale, l’emozione ha preso il sopravvento e tra loro c’è stato un bacio, segno di un sentimento ancora forte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Uno dei momenti più intensi di questa edizione ha visto protagonisti Domenico, Valentina e Benedetta. Domenico ha chiarito la sua posizione, difendendo Benedetta: "Non è una sfasciafamiglie e non ho mai provato un sentimento per lei". Ha spiegato che i problemi con Valentina esistevano già e che il legame con Benedetta è solo amicizia. Il confronto tra Valentina e Benedetta è stato acceso: Valentina ha accusato l’ex inquilina di alimentare la situazione e di compromettere la sua immagine.

Benedetta si è difesa, sostenendo che Valentina stesse esagerando e che i comportamenti contestati erano stati simili con tutti. Valentina ha ribadito di aver contattato anche la famiglia di Benedetta a causa degli insulti ricevuti.

Sonia Bruganelli ha commentato, sottolineando la responsabilità di Domenico e definendo imbarazzante lo scontro tra le due donne. Il confronto si è chiuso con Benedetta che lascia la Casa e Domenico che cerca di calmare Valentina.

Lei ha però ricordato che ancora una volta è stata lei a proteggere la relazione, lasciando aperta la tensione tra i tre.

Momento particolarmente emozionante nella Casa con il racconto di Giulia, che ha condiviso un episodio traumatico della sua infanzia. La concorrente ha spiegato di essere stata rapita da bambina e ritrovata solo dopo due ore, suscitando grande commozione tra gli altri inquilini. Ha raccontato le sensazioni di paura e smarrimento vissute in quei momenti, mostrando una rara vulnerabilità. "Ho imparato a dire brava Giulia, grazie al Grande Fratello. Una delle mie parole è stata mancanza, ora è crescita", ha confidato. Durante la puntata è stata letta anche una lettera della mamma di Giulia, che ha ammesso di aver provato un senso di colpa quando aveva perso di vista la figlia da bambina. Il momento ha offerto uno spaccato intimo e toccante della vita della concorrente, facendo emergere resilienza e maturità.

Durante la puntata la Ventura informa Anita che c’è una lettera inviata dal padre che la concorrente ha scelto di non leggere. Anita ha spiegato con grande sincerità le ragioni del suo rifiuto, raccontando la lunga assenza del padre biologico: "Mio padre non c’è stato mai per 26 anni, si è fatto vivo solo dopo quello che è successo. Mi ha detto di essere orgoglioso, ma io ad oggi ho un altro papà che si è preso cura di me come fosse sua figlia".

Ha sottolineato come la sua ferita sia stata curata nel tempo e quanto il rifiuto del padre l’abbia profondamente segnata: "Io l’ho ricercato, gli ho chiesto aiuto e ho ricevuto un ulteriore rifiuto. Oggi sono io a rifiutare lui". Anita ha aggiunto che un giorno parlerà con il padre, ma fuori dalla Casa, perché "qui sarebbe troppo semplice". Il racconto ha messo in luce la forza emotiva di Anita e la sua capacità di difendere i propri sentimenti, mostrando maturità e consapevolezza nel gestire una relazione complessa e dolorosa. La sua scelta di non leggere la lettera ha trasformato il momento in un potente esempio di autodeterminazione e protezione di sé.

Ad andare al televoto in vista della finale è stato Jonas. Il concorrente ha deciso di sfidare Omer: "Uscirei a testa alta se dovessi perdere con lui". "E’ stato coerente fino alla fine, non credo sia una strategia", dice la Bruganelli. Ascanio asserisce di non essere rimasto stupito dalla scelta di Jonas.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche