Grande Fratello, cosa è successo: televoto beffa per Giulio, nomination (con scintille), Rasha ‘gela’ Ventura sulle vittime di Gaza Nella terza puntata del GF il primo eliminato e nuovi scontri, ma anche nomination e il nuovo televoto 2025: cosa è successo il 13 ottobre su Canale 5.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il Grande Fratello (finalmente) inizia a far scintille. Dopo le prime due puntate interlocutorie e tutt’altro che memorabili, l’edizione di Simona Ventura è finalmente entrata nel vivo con una diretta fatta di scintille, liti, sorprese e colpi di scena. Dalla prima eliminazione stagionale al confronto Omer Elomari–Jonas Pepe (dopo la rissa sfiorata di qualche giorno fa), passando per la furia della fidanzata di Domenico (troppo vicino a Benedetta. l’annuncio in diretta della pace tra Israele e Hamas (con reazione gelida della palestinese Rasha) e le nuove nomination: ecco il riassunto completo della serata.

Televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato (13 ottobre)

Erano tre i concorrenti finiti sulla graticola delle nomination al termine della scorsa diretta: Omer Elomari, Giulio Carotenuto e Matteo Azzali. I sondaggi della vigilia segnalavano Omer praticamente certo della salvezza e un testa a testa Giulio–Matteo per restare nella Casa. Alla fine l’ex pugile ha avuto la meglio, condannando Giulio all’eliminazione. Il dentista campano abbandona quindi la Casa del Gf dopo appena due settimane. Per lui l’eliminazione è stata una vera doccia gelata, anche perché da molti era considerato uno dei concorrenti forti di questa edizione del Grande Fratello. "Volevo scassare tutto, ma hanno scassato loro me", sono state le sue parole a caldo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco i risultati e le percentuali del televoto del 13 ottobre 2025:

GF, 13 ottobre, nomination: voti e motivazioni Visualizza questo post su Instagram

Dopo aver annunciato i tre concorrenti immuni della settimana eletti dalla Casa – Benedetta, Giulia e Domenico – e l’immune eletto dai nuovi concorrenti (Ivana), Simona Ventura ha inaugurato il temutissimo momento delle nomination della serata.

Ecco chi ha votato chi, con relative motivazioni:

Benedetta ha nominato Rana: "L’unico con cui non ho feeling";

Domenico ha nominato Grazia: "Con lei ho legato poco";

Giulia ha nominato Matteo: "Ci rispettiamo, ma non parliamo";

Jonas ha nominato Grazia: "Ha delle reazioni esagerate";

Grazia ha nominato Francesca e Simone: "Mi trattano male, sono stanca";

Francesca e Simone hanno nominato Grazia: "Abbiamo modi di fare diversi";

Francesco ha nominato Donatella: "Fa battutine di pessimo gusto";

Donatella ha nominato Francesco: "Non scherzerò più con lui";

Matteo ha nominato Giulia: "Grande differenza di età, si sente";

Omer ha nominato Giulia: "Non mi piace il suo comportamento";

Rasha ha nominato Bena: "Fuori luogo in molte occasioni";

Mattia ha nominato Rasha: "Non ci siamo ancora trovati";

Flaminia ha nominato Bena: "Ultimamente è diverso rispetto a prima";

Ivana ha nominato Bena: "Ha qualcosa dentro che lo frena";

Bena ha nominato Flaminia: "Non fa niente durante il giorno".

Chi va al nuovo televoto: Grazia, Bena, Giulia e Francesco.

Il giro delle nomination ha prodotto quattro nomi. Tra i veterani sono andati al televoto Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Francesco Rana, insieme a Omar Benabdallah (Bena), nominato dai nuovi arrivati. La votazione si chiuderà nel corso della prossima diretta del Grande Fratello, in programma lunedì 20 ottobre 2025 (quarta puntata).

Grande Fratello, puntata 13 ottobre 2025: cosa è successo

La diretta del Gf di ieri si è aperta con il confronto tra Omer e Jonas, reduci da una quasi rissa nella Casa le cui immagini nei giorni scorsi sono diventate virali sul web. A dispetto dei filmati infuocati trasmessi in diretta, il loro faccia a faccia è stato piuttosto soft. Omer ha lanciato un ramoscello d’ulivo al "rivale" ("È una persona fantastica, ci siamo chiariti"), mentre l’opinionista Floriana Secondi ha provato (inutilmente) a mettere un po’ di pepe attaccando Jonas: "Hai fatto tutto da solo, non mi piace il tuo atteggiamento da presuntuoso".

La tensione è esplosa invece nel blocco dedicato a Domenico D’Alterio, quando nella Casa è arrivata la sua compagna Valentina in Mystery Room per dirgliene quattro: "Mi stai mancando di rispetto con Benedetta, state sempre attaccati e stai sbagliando tanto. Mi sembra Temptation Island, non il Grande Fratello". Lui ha provato a discolparsi: "Ma è solo un’amicizia, io sono fatto così". "Sì, ma io passo per la cornuta", la replica (condivisibile) dell’ospite.

Caustico il commento di Simona Ventura: "È la serata degli shampoo".

L’annuncio della pace a Gaza e la reazione gelida di Rasha Younes

Nel corso della serata abbiamo assistito anche all’annuncio da parte di Simona Ventura della pace tra Israele e Hamas. Particolarmente attesa la reazione della giordana di origine palestinese Rasha Younes, che non ha condiviso l’entusiasmo della conduttrice, tutt’altro, Quasi con rabbia silenziosa, quando è stata chiamata in causa dalla conduttrice ha risposto in maniera gelida: "Abbiamo tutti atteso la pace, la cosa che fa più male è la distruzione che c’è stata. Le persone sono finite", poi ha sottolineato con gli occhi lucidi le migliaia di vittime in questi mesi di guerra a Gaza: "Quanti bambini sono morti, ti rimane rabbia".

Grande Fratello, Simona Ventura elogia Trump: polemiche sul web

Sul web, inoltre, ha fatto particolarmente discutere il riferimento di "Super Simo" a Donald Trump: "Stamattina Hamas ha lasciato gli ostaggi, anche Israele ha liberato i detenuti palestinesi. Trump è stato importantissimo, fondamentale per questo accordo. Questo è un giorno straordinario per noi".

Una presa di posizione che ha sollevato diverse critiche online: "Mi mancava solo l’elogio di Trump della Ventura. Passo e chiudo", ha scritto un utente. Un altro ha commentato: "Ventura qui, sulla ‘fine della guerra’ e l’elogio di Trump – dopo quello che ha avuto il coraggio di dire oggi – bocciatissima".

Potrebbe interessarti anche