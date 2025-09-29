Grande Fratello (29 settembre), cosa è successo: l'omaggio a Signorini e un concorrente si sacrifica per tutti, chi è al televoto Nella prima puntata del GF già impazza il gossip, oltre a tanti concorrenti con storie da scoprire: ecco cosa è successo il 29 settembre su Canale 5, dal televoto alle nomination.

Grandissima attesa per il ritorno di Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello 2025. Dopo aver vestito la scorsa primavera i panni dell’opinionista all’Isola dei Famosi, la Ventura si prende la prima serata, conducendo per la prima volta nella sua lunga carriera il reality dei vipponi, forse il format più celebre della tv italiano. Lo show festeggia quest’anno 25 anni dalla prima messa in onda e lo fa tornando alle origini, seguendo il format originale senza vip e personaggi già noti al grande pubblico. Fuori Alfonso Signorini, che probabilmente tornerà comunque con una versione VIP a gennaio, dentro ‘Super Simo’ che ha più volte sottolineato come il suo obiettivo sia quello di rimettere al centro storie vere. Ecco cosa è successo nella prima puntata del Gf 2025 in onda lunedì 29 settembre, su Canale 5.

Grande Fratello, cos’è successo nella prima puntata (29 settembre 2025)

L’attesa è finita e stasera la famosa porta rossa si è aperta per i concorrenti di quest’anno. In studio una Simona Ventura elegantissima in abito lungo e visibilmente emozionata presenta i suoi opinionisti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani, Floriana Secondi. Ad accompagnare la conduttrice c’è dunque

"un pezzo" di storia del GF. Apertura emozionante, sullo schermo scorrono le immagini delle edizioni precedenti, 25 anni di Grande Fratello, di risate, di pianti, di amori e storie che si intrecciano. Immancabili i ringraziamenti e i saluti ad Alfonso Signorini, per sei anni alla conduzione della versione Vip, da parte della padrona di casa, che dedica all’amico e collega parole dolcissime. Ascanio, Cristina e Floriana fanno un ingresso trionfale, subito a loro agio, in quel luogo che tanto ha regalato loro. Presente in passerella Tommy Vee (GF 4) che ci regala un momento nostalgia salendo in console e facendo scatenare gli spettatori che attendono i concorrenti fuori la porta rossa. La prima ora e mezza del nuovo Grande Fratello scorre senza intoppi tra le battute simpatiche di Simona Ventura e dei suoi opinionisti e la presentazione dei veri protagonisti del reality. Omer, Anita e Donatella sono i primi a varcare la porta rossa e già tra loro c’è un bel mix di storie da raccontare e personalità

completamente diverse.

Donatella, pugliese, madre e casalinga di 46 anni; Anita, 26 anni di Brindisi indipendente e bellissima; e Omer con una storia dolorosa alle spalle, scappato dalla Siria dopo aver visto crollare la sua casa, è approdato in Italia dove vive da un anno e mezzo e si è reinventato imprenditore. Simona non perde tempo a fare battutine sull’aspetto fisico del concorrente e soprannominarlo il Can Yaman (ndr attore turco famoso anche in Italia) del GF. Nel cast presente anche una coppia mamma/figlio: la 43enne Francesca con il figlio ventiduenne Simone, ex attore, l’abbiamo visto al fianco di Paola Cortellesi (era il figlio) nel film "Come un gatto in tangenziale". Da Nemi arriva Benedetta, dalla salumeria di famiglia alla casa più spiata d’italia, benvenuta alla "salumiera del nostro cuore", come l’ha definita Simona Ventura. Impazza subito il primo gossip su una probabile love story sbocciata durante i casting tra due concorrenti e Simona prova a scoprire di chi si tratta interrogando i concorrenti prima dell’entrata in casa. Benedetta, in attesa sulla passerella, viene raggiunta da due ragazzi: Giulio, dentista campano che ha cambiato vita dopo un’esperienza in Africa, e Matteo, 47 anni di Parma. La più giovane del gruppo ha 19 anni e viene dalla provincia di Torino, studentessa e modella, viene da una famiglia numerosa: ha infatti 5 fratelli.

Il Cast del Gf: un "salmone controcorrente" e gli altri concorrenti

Bravissima la Ventura che va avanti senza una sbavatura, tiene il ritmo e non annoia, perché la prima puntata dove ancora non si sono create dinamiche, ma c’è solo la presentazione dei concorrenti, non è certamente una puntata facile da condurre. Arriva poi il momento di Domenico, 31 anni, "un salmone controcorrente", come lo definisce la padrona di casa, viene da Scampia ed è un operaio e un papà. "Io sono un povero che non ha mai vinto nella vita, per me oggi essere qui è una grande vittoria", è così che si presenta nella clip il trentacinquenne e con quegli occhi verdi ci ha già conquistato. A

dargli la notizia di essere ufficialmente un concorrente del Grande Fratello è la figlia Paola che gli porta una busta rossa dov’è segnato il suo destino e lui si commuove più alla vista della figlia che alla notizia di essere riuscito ad avverare il suo sogno.

L’introduzione della "kiss cam" serve per svelare altri due concorrenti: Francesco, vigile urbano di Giovinazzo e Grazia Kendi, 25 anni originaria di Milano, ma trapiantata all’Argentario. Si descrive così: "Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera…", lei sicuramente nella casa si farà notate. Francesco, dopo mille provini deve ancora tribolare e sudarsi l’entrata in casa, infatti mentre Grazia varca la porta rossa, lui non può lasciare la passerella. Simona divide i ragazzi e le ragazze in due stanze diverse, e chiede alle ragazze se sono state colpite da qualcuno in particolare, ma è solo una scusa per presentare Jonas, un nuovo concorrente e chiedere alle ragazze di aiutarla a far credere a lui di essere l’unico ragazzo della casa per stasera. Matteo, nella casa però sarà Jonas ("rappresenta la parte più libera di me"), ventidue anni, modello e studente, bello e sicuro di sè. Single. Siamo sicuri che farà battere qualche cuore. Dopo l’ingresso di Matteo/Jonas, si torna al vigile urbano di Giovinazzo che finalmente dopo anni di provini riesce a realizzare il suo sogno di essere nella casa del Grande Fratello. Dopo un simpatico siparietto accerchiato dai prodotti tipici della sua terra, arriva anche il momento di Francesco.

Grande Fratello, primo televoto: chi è in nomination

Per il gran finale il Grande Fratello non si risparmia un tiro "barbino", Simona Ventura infatti annuncia il primo televoto di questa edizione del Gf. Il pubblico da casa dovrà votare il preferito e i tre più votati saranno immuni. Compare in casa un mega buzz, i ragazzi non avranno acqua calda in casa per una settimana, a meno che qualcuno non si sacrifichi auto eliminandosi dal televoto, schiacciando il pulsante. Giulio non ci pensa due volte, preme il pulsante e si immola per tutti: non potrà guadagnarsi l’immunità ma regala l’acqua calda ai coinquilini. "Era la cosa più giusta da fare", le sue parole.

Una menzione alla casa va fatta, perché anche quest’anno è strepitosa. Donatella, Francesca e Giulia sono chiamate nel confessionale per assegnare i letti e decidere chi dorme con chi e creare così le prime coppie: Anita e Benedetta, Grazia e Giulia, Donatella e Francesca, Simone e Francesco, Omer e Matteo, Giulio e Domenico, Jonas solo. Quanto dureranno queste divisioni?

GF, chi sono i concorrenti

I concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello durante la prima puntata sono:

Grande Fratello, quando va in onda la prossima puntata

Appuntamento alla prossima settimana per scoprire chi saranno i tre preferiti del pubblico. La seconda puntata del Gf 2025 andrà in onda lunedì prossimo, 6 ottobre. Ogni spettatore potrà votare il proprio concorrente preferito, da app massimo 3 voti o sms al 4770002.

Lucrezia Coppola

