Grande Fratello, il recap e tutti i retroscena sulla finale: dalle lamentele sulla vincitrice alla frecciata di Simone Una finale al cardiopalma tra televoti flash, eliminazioni shock e polemiche social. Ecco cosa è successo durante e dopo la diretta.

A poche ore dalla chiusura del sipario, la finale del Grande Fratello ha concentrato in una sola serata tutto quello che questa edizione ha costruito nel corso dei mesi: tensioni irrisolte, rapporti messi alla prova, colpi di scena emotivi e un verdetto che ha spaccato il pubblico.

Grande Fratello, il racconto della finale: eliminazioni e momenti chiave

La serata si è aperta subito con uno scontro attesissimo: Jonas e Omer, protagonisti di una rivalità mai realmente sanata, sono stati messi uno di fronte all’altro prima del primo televoto flash. Un confronto teso, fatto di accuse e mezze ammissioni, che ha preparato il terreno all’eliminazione di Omer, costretto a lasciare la Casa dopo settimane al centro delle dinamiche. Ma il ragazzo si è potuto consolare con l’arrivo della madre dalla Turchia, un abbraccio carico di lacrime che ha commosso lo studio e segnato simbolicamente la fine del suo percorso.

Il secondo televoto ha visto invece protagonista il fronte femminile. Grazia e Giulia si sono giocate la permanenza fino all’ultimo, ma a spuntarla è stata Giulia, mentre Grazia ha salutato dopo aver ricevuto una sorpresa dalla famiglia. Un’eliminazione che ha ridisegnato la corsa finale. Poco dopo, anche Jonas è stato chiamato a lasciare la Casa nel terzo televoto flash: un’uscita a sorpresa, arrivata nonostante i giudizi positivi ricevuti in studio, che ha ridotto la finale a una sfida a due.

Ultimo atto e verdetto del GF: vince Anita, social divisi

La superfinale tutta al femminile tra Anita e Giulia ha rappresentato l’epilogo di un’edizione fortemente centrata sui percorsi personali. Prima del verdetto, Anita ha ricevuto l’abbraccio di amici e compagno della mamma, molto sentiti considerando la perdita della madre ad inizio reality. Le due finaliste hanno spento insieme le luci della Casa, chiudendo simbolicamente il loro viaggio, prima di tornare in studio per il verdetto definitivo.

Il pubblico ha infine premiato Anita con una percentuale risicata, consegnandole la vittoria al fotofinish. Un risultato che ha immediatamente acceso il dibattito sui social, tra chi ha esultato per il traguardo raggiunto e chi ha criticato duramente le scelte del programma e l’esito del televoto. Intanto, anche uno degli ultimi concorrenti eliminati si è espresso sul programma ricordando il suo interesse per due delle finaliste, e lanciando una frecciata: "Lo dico senza giudizio e senza rancore, Rasha era una delle persone con cui speravo di potermi raccontare di più e che potesse offrirmi uno sguardo diverso su progetti e sulle idee che porto avanti. Probabilmente, però, non sono stato io per primo abbastanza capace di andare oltre alcune incomprensioni. Anita è una persona che stimo ancora oggi e per la quale provo un affetto sincero. Il mio coinvolgimento emotivo è nato dal confronto e dal dialogo con una ragazza particolare. Mi ha sempre portato rispetto e mi ha sempre detto chiaramente ciò che sentiva".

