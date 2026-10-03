Grande Fratello Vip, Andreas Muller crolla nella notte: lacrime, sfogo contro Cesara Buonamici e minaccia di lasciare la Casa Dopo la diretta il ballerino è scoppiato a piangere e si è lasciato andare a uno sfogo molto duro: al centro della crisi una parola pronunciata dall’opinionista che lo ha colpito profondamente.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo una serata particolarmente movimentata al Grande Fratello Vip, Andreas Muller ha vissuto una notte decisamente difficile. Una parola pronunciata da Cesara Buonamici durante la diretta ha infatti colpito il ballerino molto più di quanto lui stesso si aspettasse, fino a provocargli un vero e proprio crollo emotivo. Tra lacrime, riflessioni e parole molto dure rivolte all’opinionista, Andreas è arrivato persino a prendere in considerazione l’idea di abbandonare il reality.

Grande Fratello VIP: il commento di Cesara che lo ha fatto crollare

Tutto è iniziato durante la puntata del Grande Fratello Vip, quando Cesara Buonamici ha commentato il comportamento di alcuni concorrenti, individuando quelli che, secondo la sua opinione, stavano rischiando di diventare dei "comodini", vale a dire concorrenti poco presenti nelle dinamiche della Casa. Tra i nomi indicati dall’opinionista c’era anche quello di Andreas Muller: "Volevo dire una cosa a qualcuno. Vedo all’orizzonte tre comodini, tre già si stanno indirizzando ad essere dei comodini e sono Giacomo, Andreas e Varsi. Ragazzi datevi una svegliata. Prendete spunto da Marina e Alex, che sono una gioia per le nostre orecchie e i nostri occhi. Sentirli litigare è davvero tanto divertente". Una definizione che Andreas ha evidentemente vissuto come molto più pesante di quanto fosse stata probabilmente pensata, soprattutto perché arrivata durante la diretta e davanti agli altri concorrenti.

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Le lacrime di Andreas Muller dopo la diretta e la voglia di mollare il GF VIP

Una volta terminata la puntata, Andreas si è isolato in giardino, lasciandosi andare a uno sfogo solitario. "Signore mio, che gran rottura", ha detto prima di rientrare nella Casa. Poco dopo, in camera, il ballerino è scoppiato a piangere. Marina La Rosa e Giulia Provvedi hanno cercato di stargli vicino e di capire che cosa lo avesse colpito così tanto.

In quel momento Andreas ha addirittura parlato della possibilità di abbandonare il programma. Marina gli ha ricordato che un eventuale ritiro potrebbe comportare delle penali, ma la risposta del concorrente è stata netta: "Non me ne frega niente".

Lo sfogo contro Cesara Buonamici

Parlando con le compagne d’avventura, Muller ha quindi provato a spiegare le ragioni della sua reazione, ammettendo di essere rimasto spiazzato dal giudizio ricevuto: "Non è che ho bisogno di approvazione per stare in questo posto di… Mi ha dato del comodino… Anche io ora sto cercando di analizzare perché mi ha detto così. Poi è ovvio che non cambio per quello che mi ha detto. Qui dentro continuavano a dire che sono il vincitore annunciato, lei ha aperto una fessura e mi ha trovato impreparato dandomi del comodino. Crollo perché poi qui sono chiuso e ovattato".

Nel pieno della crisi, Andreas ha anche ammesso di aver avuto un pensiero decisamente più duro nei confronti dell’opinionista: "Se fossi stato troppo istintivo avrei detto a Cesara che rideva… Che poi non so nemmeno chi sia e non mi interessa, poi divento cattivo, ma mi sarebbe venuto spontaneamente di mandarla a quel paese".

Il concorrente ha poi spiegato che a ferirlo è stato anche il paragone con gli altri concorrenti indicati da Cesara: "Io ho visto l’edizione prima di questa e l’aggettivo comodino è stato affibbiato a persone molto più discutibili di me. Ma cosa c’entro io? Poi mi ha detto che sono comodino come Varsi e Giacomo, quindi si è dimenticata Roncaccia? Ma poi io non voglio essere messo insieme agli altri due, anche quello mi ha dato fastidio".

Andreas prova a ridimensionare tutto

Con il passare dei minuti, tuttavia, Muller ha iniziato a guardare la situazione con maggiore lucidità, riconoscendo che il termine utilizzato da Cesara rientra comunque nelle dinamiche del reality: "La cosa qui sembra più grave di quello che è. Adesso capisco che è il gioco, anche perché cosa mi ha detto di così grave? Mi ha detto che sono un comodino e va bene. Evidentemente la persona che sono non mi dà modo di avere troppi nemici e non avendo scontri risulto un comodino. Però prima ho avuto questo momento in cui ho sbarellato. Non so se ho ancora elaborato bene quello che è successo, non so nemmeno in cosa devo migliorare. Devo solo ricordarmi che è tutto un gioco".

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